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«Меня отговаривали, но я никого не послушал — и переучился на UX/UI-дизайнера»

YOUNG
Виталий Кулеша
Виталий Кулеша

UX/UI дизайнер

Анна Меликян

Работать я начал еще студентом, на последних курсах университета. Причем не по специальности — учился я на инженера медицинской аппаратуры, а работать устроился продавцом в крупную сетевую компанию, торгующую одеждой. Работа пошла неплохо — через несколько месяцев меня повысили до администратора. Меня все устраивало, так что после завершения университета я ничего не стал менять.

Проработал в этой компании восемь лет, добравшись до позиции регионального управляющего. И здесь появилась неожиданная для меня проблема — я понял, что работа превратилась в рутину, и расти мне некуда. 

И я решил выполнить карьерный зигзаг и, отучившись на онлайн-курсах GeekBrains, кардинально сменил профессию.

«Меня отговаривали, но я никого не послушал — и переучился на UX/UI-дизайнера»

Снова за учебу

Перебрав несколько вариантов, выбрал IT, а именно — дизайн интерфейсов. Эта специальность дает много возможностей, включая востребованность на рынке труда — как отечественном, так и зарубежном. Так, здесь нет предела совершенству, можно постоянно учиться. Эта работа творческая, интересная, рутины нет, плюс можно выбрать — работать в коллективе, компании, или одному. Я нашёл онлайн-курсы и стал переучиваться. 

Особенности обучения дизайну

Начав с азов, я стал изучать, кроме курсов, дополнительный контент по моей новой специальности. Это не только книги, но и статьи, блоги и прочие материалы. Из того, что мне пригодилось, могу назвать Telegram-каналы «Бабушка дизайнера», «Полезные дизайнеру» и другие. Среди книг:

  • Дональд Норман, «Дизайн привычных вещей»;
  • Виктор Папанек, «Дизайн для реального мира»;
  • Стив Круг, «Не заставляйте меня думать».

Как во время обучения, так и в процессе работы важно следить за работой ведущих дизайн-агентств России и мира. Это помогает держать себя в тонусе в профессиональном плане, эффективно работать, предлагая новые решения. Мне кажется, одно из наиболее важных качеств для дизайнера — профессиональное любопытство, умение логически мыслить, а также здравый смысл и психологическая устойчивость. Еще важна эмпатия — нужно хорошо понимать потребности пользователей и предлагать им то, что им нужно.

Хард-скиллы — навык работы с таким ПО, как Figma, Adobe Photoshop, AE, умение проводить исследования по продуктам и анализировать полученные результаты. Кстати, к хард-скиллам я бы отнес и копирайтинг. Нужно уметь писать короткие, но в тоже время емкие тексты и заголовки (книга «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова здесь обязательна к прочтению).

Лично мне нужно разобраться детальнее с принципами работы frontend и html-версткой, чем и собираюсь заняться в ближайшее время.

Важный момент — после завершения курсов важно не останавливаться, а учиться дальше, совершенствовать профессиональные качества, расширяя свой кругозор. Остановиться — непростительная ошибка в дизайне. Необходимо следить за трендами, новыми релизами, практиковать уже имеющиеся скиллы, получать новые. Навык быстро утрачивается, если его не тренировать постоянно. Эта специальность пользуется большим спросом на рынке, правда, но и конкуренция большая. Поэтому дизайнеру нужно оставаться конкурентоспособным.

Первые собеседования

В процессе поиска работы по дизайну интерфейсов я сразу понял, что без опыта трудоустроиться будет сложно. Поэтому заранее составил портфолио, добавив в него несколько лендингов, мобильные приложения, иконки и примеры работы с анимацией. Полезным будет принять участие в групповых проектах, а еще лучше — пройти стажировку в агентстве.

Метод поиска работы зависит от того, где хочешь работать — в продуктовой команде или в агентстве. Мой вариант — агентство, поэтому в процессе поиска работы я сформировал подробный список агентств и стал писать в каждое. Формирование списка много времени не займет. «Секретный» способ —  набрать в «Яндексе» запрос «100 лучших дизайн-агентств» и все — задачу формирования списка можно считать завершенной. 

Активный поиск работодателя дает возможность либо сразу получить приглашение на собеседование, либо добавиться в базу агентства. Если открывается вакансия, агентства, как правило, просматривают свои базы и приглашают на собеседование обратившихся ранее кандидатов. В целом, поиск работы я вел вручную, такими ресурсами не пользовался. Откликался на вакансии, писал разным потенциальным работодателям, не забывая приложить к письму портфолио. Ответов получал не так много, как хотелось бы, но они были. 

В итоге меня пригласили на несколько собеседований. Все они оказались похожими друг на друга. На первом этапе нужно было рассказать о себе, опыте своей работы, показать, что умею и рассказать, чему хотел бы научиться. Часто спрашивали, почему я именно тот кандидат, который нужен компании, а также почему выбрал эту компанию, а не другую. Отвечал честно и старался быть открытым. 

Второй этап собеседования — выполнение тестового задания. Иногда оно предваряет само собеседования, что, на мой взгляд правильнее, поскольку именно тестовое задание может показать, на что в действительности способен кандидат. А потом уже, в ходе беседы, работодатель получает дополнительную информацию.

Интересно, что были собеседования продолжительностью в два часа, а были и десятиминутные. После одного такого я и получил работу.

Тестовые задания были очень разными. В одном случае просили разработать какой-нибудь сервис или приложение, во втором - провести редизайн одной из интернет страниц, в третьем — продумать сервис, который поможет пришельцам посетить Землю.

Новая работа

Сейчас я занимаюсь проектированием и дизайном мобильного приложения в стартапе. Работу веду с нуля, что позволило реализовать собственные идеи, плюс применить на практике все знания и опыт, полученные в ходе обучения.

Кстати, введение карантина почти ничего в моей работе не изменило. Так получилось, что работа с самого начала была на удаленной основе. Затем моя текущая компания одной из первых в Москве приняла решение перевести сотрудников на удаленный режим в связи с пандемией.

Для меня важен личный контакт с командой, поскольку в ходе общения многие вопросы можно решить еще в начальной стадии. Работа в команде держит в тонусе и позволяет на 100% погружаться в задачу.

В качестве заключения скажу, что после того, как я озвучил знакомым идею о смене профессии — меня стали отговаривать. Я не стал никого слушать и рад этому, поскольку в итоге занимаюсь тем, что мне очень нравится. Дизайн — это способ помочь людям, сделать мир вокруг немного лучше и удобнее. Для меня это важно и сейчас, и в будущем! Советую так поступать всем — если хочется что-то изменить, меняйте. Поборите лень и прокрастинацию и вы обнаружите в себе возможности, которых раньше не замечали. В итоге сможете получать удовольствие от работы и жизни.

Фото на обложке: Shutterstock / Chaosamran_Studio

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