Пять ошибок, которые допускают начинающие предприниматели

Запуск бизнеса редко проходит без проблем, при этом недочеты, которые кажутся мелкими, в долгосрочной перспективе могут сильно навредить компании. Многие начинающие предприниматели допускают следующие пять ошибок.

1. Не проводят исследования

Компания CBInsights выяснила, что 42% стартапов терпят неудачу, так как не удовлетворяют потребности рынка. Прежде чем приступить к реализации бизнес-идеи, спросите себя, какую проблему решает ваша услуга или продукт. Затем проведите исследование и выясните, является ли эта проблема достаточно распространенной и достаточно болезненной для потребителей, чтобы они захотели купить ваше решение.

Не стоит основываться на догадках. Воспользуйтесь такими инструментами, как опросы и фокус-группы, чтобы напрямую обратиться к клиентам. Перед принятием решения получите. как минимум несколько десятков ответов.

2. Не устанавливают ожидания

После создания продукта или услуги необходимо установить ожидания клиентов. Они должны ясно представлять, что вы предлагаете и как будет происходить взаимодействие.

Продумайте не только процесс продаж, но и все обслуживание. Приведем такой пример: если мы заказываем установку телевизора, то ожидаем, что его закрепят, подключат все кабели и покажут, как он работает. Если мастер только воткнет вилку в розетку, то мы будем разочарованы. Важно, чтобы перед покупкой клиент знал, что он получит.

Неясные ожидания от персонала тоже могут вызвать проблемы. Чтобы их избежать, заранее напишите подробные должностные инструкции и пройдитесь по ним вместе с членами команды. Убедитесь, что все правильно поняли свою зону ответственности.

3. Не собирают данные

Запуск бизнеса — лучшее время, чтобы начать собирать данные. Важно все, начиная от демографической информации и заканчивая тратами на привлечение клиентов и уровнем истощения ресурсов.

Решите, какие показатели вы хотите отслеживать, и сообщите об этом членам команды. Попросите их добавлять эти цифры в вашу базу данных или электронную таблицу.

Как минимум раз в месяц проверяйте, что данные в порядке. Например, время и даты нужно вводить в согласованном формате. Пустующие поля должны быть сведены к минимуму.

После этого проанализируйте собранную информацию. Инструменты, известные как ETL (extract, transform and load — извлечение, преобразование и загрузка), автоматизируют сбор данных из различных источников и их загрузку в хранилище, а также интеграцию с популярными инструментами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

4. Не отдыхают

Напряженная работа знакома всем стартапам, но крайне важно давать себе передышку. Выход из офиса только ради покупки энергетиков сложно назвать удачным вариантом.

Глава компании задает темп работы, остальная часть команды ориентируется на него. Важно предотвратить выгорание, продвигая культуру перерывов, правильного питания и отдыха.

Исследование, опубликованное в Harvard Business Review, показало, что из ста техник тайм-менеджмента самым полезным является метод временных блоков (timeboxing). Он предлагает разбивать день на 15- или 30-минутные отрезки с конкретными задачами. Это касается как рабочего, так и свободного времени: в рамках timeboxing приготовление ужина с семьей воспринимается как не менее важное событие, чем встреча с инвестором.

5. Не контролируют цифровой маркетинг

Цифровой маркетинг часто бывает недостаточным или избыточным. Конечно, компании нужен сайт, цифровая реклама и страницы в соцсетях. Но на цифровой маркетинг легко перерасходовать деньги и время.

Начните с соцсетей. Не стоит заводить аккаунты везде — вместо этого узнайте, где вас хотят видеть клиенты. Например, если вы продаете аксессуары ручной работы, стоит сосредоточиться на Pinterest и Instagram, так как для этих площадок важнее визуальный аспект.

Рассылки по электронной почте— это еще одна область, в которой сложно найти золотую середину. Email-маркетинг поможет только в том случае, если письма будут полезны для клиентов и экономически выгодны для вас. Не нанимайте дорогостоящее маркетинговое агентство, если можете делать рассылку самостоятельно. При этом важно не поддаваться желанию отправлять слишком рекламные письма.

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