Что мне дал двухлетний перерыв между школой и вузом

Герману Гласко 17 лет. Во втором классе он перешел на домашнее обучение. Вместо 11 лет за партой, Герман учился девять лет, из которых в школе провел только три. Но после окончания школы он не пошел в вуз — решил взять двухлетний перерыв. Семья поддержала его. За эти два года Герман нашел себя: у него около 784 тысячи фолловеров в TikTok и 200 тысяч подписчиков в Instagram, что позволяет ему обеспечивать себя, оплачивать репетитора и копить деньги на будущее. Сегодня Rusbase публикует колонку Германа, где он рассказывает, что ему дал двухлетний перерыв, в чем плюсы домашнего обучения, зачем нужна школа, сколько он зарабатывает на блоге и на что копит деньги — и почему все-таки пойдет в вуз.

Через пару дней мы опубликуем мнение мамы Германа, которая рассказала о том, как она видит ситуацию и поддерживает сына.

«Школа была похожа на день сурка»

Я перешел на домашнее обучение во втором классе, когда мне было восемь, потому что так решили родители. Первые несколько лет мне помогала мама: она составляла план, а я выполнял задания. Позже учился уже сам. Мы с мамой часто ходили в музеи, смотрели образовательные фильмы. В старших классах, если мне требовалась помощь по химии, физике, математике, я обращался к старшим, искал информацию в интернете и разбирался дальше сам.

В шестом классе я все-таки начал ходить в обычную школу. Я был полненький, младше всех, внутри класса были непростые отношения, поэтому не скажу, что общение и учеба давались просто. Но было весело: кто-то с кем-то дрался, встречался, мы обсуждали внутренние терки.

Но так вышло, что я проводил в школе много времени, но почти не учился. Дома ты не можешь списать что-то или не выучить, а в школе это возможно.

Каждый день был похож на день сурка: я вставал, шел на занятия, делал уроки, ложился спать. Стало страшно – время летело быстро. И все оно уходило только на школу.

Большой плюс домашнего образования в том, что ты не тратишь много времени на обучение: мне хватало часа в день, чтобы знать всю школьную программу. Свободного времени было много, и его я тратил на хобби. Такое образование подходит для спортсменов, блогеров – тех, кто уже понял, чего он хочет и не собирается тратить много времени на учебу. А в школе есть перемены, домашние задания – все это растягивает день.

В 2014 году, когда мне было 11 лет, я поступил в школу для одаренных детей. Чтобы попасть туда, я сдавал экзамены и много готовился. В конце года школа закрылась, а я снова вернулся на заочное обучение. Прикрепился к школе во дворе, куда ходил сдавать экзамены раз в триместр.



Герман Гласко. Август, 2019

Да, у меня были моменты, когда было не с кем поговорить. Я ходил в музыкальную школу, поэтому мне всегда было с кем общаться. У моей мамы был семейный клуб, где я часто организовывал что-то вместе с ребятами – дискотеки, вечера, чтение докладов, спектакли. Из социума я не уходил.

Для чего нужна школа? Мне кажется, что это место, куда надо сдать ребенка. Сначала детей отдают в детский сад, чтобы родители могли работать, потом в школу, где дети проводят целый день. Школьная программа несложная, но ребенок сидит там, не выносит мозг и не создает хлопот.

Как в 14 лет я начал зарабатывать съемкой видео

Мне важно делать то, что мне нравится. За 3-4 года мои идеи о том, чем заниматься в будущем, поменялись. Например, в 14 лет я захотел стать актером и попросил маму отдать меня в кружок. Мама дала свободное помещение и сказала: «Сделай сам». Я написал сценарий, собрал знакомых, мы поставили спектакль. Но получилось так, что у меня не было авторитета перед командой: кто-то меня не слушал, я был младше некоторых, поэтому дальше заниматься актерством не захотел.



В 12 лет я увлекся фотографией и купил профессиональную камеру. Позже — видеомонтажом и съемкой. У меня получалось, я зарабатывал на этом деньги.

Заказы я делал под копирку: мне давали бриф, я приезжал, снимал, день монтировал и отдавал обратно.

Какое-то время даже работал на одну небольшую компанию, где мне платили 20 тысяч за 3-4 съемки в месяц. Это были огромные деньги! Например, за четыре месяца благодаря заработкам я накопил на iPhone XR.

Герман Гласко. Декабрь, 2019

Почему я решил взять перерыв после школы

Но из творческой деятельности все превратилось в рутину: я ехал с тяжелым рюкзаком на какое-то мероприятие, снимал и монтировал ночью. Понял, что мне больше нравится делать ролики для себя, так как это был мой креатив.

Я окончил школу в 15 лет. Подумал, что было бы круто отпустить всю эту рутину. Родители поддержали меня. В вуз было рано, так как я был бы гораздо младше однокурсников. И я решил сделать перерыв в два года, чтобы найти себя. Сейчас понимаю, что это было хорошим решением. Потому что у меня все получилось и я попробовал много нового, чего никогда бы не сделал, если бы тратил много времени на вуз.

Как только у меня появлялась идея, я брал книги по теме, начинал работать над собой в этой сфере и получал новые знания. У меня не было цели заработать на новых занятиях, мне важно было научиться чему-то практическому. За счет того, что было много свободного времени, я занимался всем, что нравится. Ходил на разные кастинги, но модели из меня не вышло.

Потом решил стать учителем географии. Специально готовился к ЕГЭ, сдал, подал даже документы в несколько вузов. Потом сел и подумал «Герман, что это такое? Какой учитель географии?». Нет, меня смутил не размер зарплаты, скорее, внутри не было отклика.

Осенью 2018 года я познакомился с компанией блогеров. Это были открытые классные ребята, мне было интересно с ними общаться. Постепенно я начал снимать ролики для своего канала в TikTok. И летом решил, что хочу серьезно заниматься этим форматом. Считаю, что достиг хорошего результата. Я не давил грязный хайп, а поднимался за счет контента.



Январь, 2019

Почему блогерство – это работа

Недавно мама написала пост в Facebook о том, чем я занимаюсь и почему не учусь в университете. Кто-то был в ужасе. Почему-то взрослые люди не думают, что блогерство может быть серьезной профессией. Возможно, это от того, что они не видят работу за кадром.

Кажется, что раз – и ты выложил веселый ролик и собрал 100 тысяч просмотров.

Вокруг блогеров много негатива. Мне кажется, все это потому, что негатив собирает бОльший трафик, чем позитив.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔥🔥🔥 Публикация от Тот самый Герман (@germanglas) 14 Дек 2019 в 2:29 PST

«Я полтора года не беру деньги у родителей и не трачусь на ерунду»

А я вчера шесть часов монтировал видео. Придумал сценарий, нашел музыку, прописал переходы, позвал подругу. Мы сделали много дублей. На этапе монтажа оказалось, что и эти дубли неидеальные – я начал искать видеоуроки, информацию о том, как правильно подрезать ролики. И понял, что ничего не успеваю. А еще надо было бы дать вам интервью, провести несколько встреч. Для меня блогерство – это работа . И я кайфую от того, что делаю. Наверное, поэтому у меня много подписчиков.Негативные инфоповоды быстро разносятся по СМИ. И если какой-то блогер оскорбил кого-то, попробовал наркотики на камеру – это все автоматически переводится на всех блогеров сразу.

Я до сих пор снимаю на iPhone XR. То, что я успешен – заслуга телефона. Благодаря ему получается делать видео хорошего качества. Да, есть смартфоны на Android, где камеры гораздо лучше, но они не умеют работать с приложениями.

Доход от блогерства появился совсем недавно. Я коплю деньги и обеспечиваю себя. У меня не было цели заработать на блогерстве. Скорее, мне важно, что у меня получается это делать. После того, как я набрал 400 тысяч подписчиков в TikTok примерно через год после заведения страницы, мне начали писать продюсерские центры, агентства.

Уже полтора года я не беру деньги у родителей. Я не хочу называть сумму своего заработка – у меня плавающие доходы. За декабрь я заработал огромную для себя сумму: у меня было четыре рекламных ролика, посты в Instagram. А вот за январь я заработал ноль рублей.

Не знаю, даже куда я потрачу столько денег – предпочитаю копить. Я не трачу деньги на ерунду. Например, знаю, что могу сам оплатить репетитора, с которым занимаюсь три раза в неделю.

Ноябрь, 2019

Как зарабатывать на рекламе в TikTok

Куда бы я еще потратил деньги? На контент. Через месяц я досрочно сдаю ЕГЭ и планирую попробовать себя на YouTube . Возможно, найму оператора и монтажера, буду продвигаться там. Мне нравится делать крутые креативные вещи. Еще я бы потратил деньги на подарки близким, физические нужды. Например, я езжу на метро и покупаю еду, так как часть времени живу один. Я живу, чтобы получать удовольствия и эмоции. И я бы тратил деньги на то, что вызывает у меня позитивные впечатления, например, путешествия.

Легко ли мне вести переговоры с рекламодателями и продюсерскими центрами? Непросто. У менеджера задача продать блогера подешевле и заработать себе комиссию. А я общаюсь с рекламодателями сам, у меня нет агента.

Есть пара продюсерских центров, с которыми я сотрудничаю – они предлагают мне рекламу, но нечасто, потому что я стою дорого. Это позволяет мне быть более независимым от рекламы и не наполнять ей канал. Мне очень часто, до двух раз в неделю, предлагают рекламировать онлайн-казино или ставки за очень большие суммы. Но я этого не делаю, потому что на мой взгляд, это неприемлемо. Я не хочу рекламировать подписчикам то, в чем не уверен сам и что мне не нравится, просто потому что за это платят. В TikTok я рекламировал МТС, «Билайн», напитки, Avito.

На TikTok есть два вида рекламы. Первый — реклама треков, под которые снимаются видео. Это стоит около трех тысяч рублей. Второй способ – простая интеграция. Средняя цена за нее – 25 тысяч рублей, у блогера-миллионника – в два раза больше. Отмечу, что цены постоянно меняются.

Что мне дал перерыв

Возможность найти себя и то, что мне нравится. И это очень круто. Я занимаюсь любимым делом, получаю от этого удовольствие. Я смог серьезно вложиться в это своим временем и это дало результат. Я больше общался с семьей, стал более уверенным в себе. Второй год живу самостоятельно и знаю, что могу в любой момент съехать и у меня не будет трудностей.

У меня есть бабушки и дедушки, для которых мое непоступление в вуз будет трагедией. Но в этом году я сознательно поступаю по двум причинам. Первая – армия, а вторая – это возможность получить новый опыт. Хотя сегодня образование не очень важно. Я понимаю, что блогинг или вуз может мне наскучить также, как мои прошлые занятия. Пять лет обучения – это долгий срок.

Пока я не могу сказать, в какой именно вуз буду поступать, но это будет факультет рекламы и связей с общественностью. Мне бы хотелось совмещать получение знаний и свои проекты.

Как я отношусь к блогерству и популярности

Меня часто узнают, поэтому я даже выхожу из дома, прикрывая лицо. У меня рядом школа, где половина детей точно меня знает. Недавно зашел в школу – все замерли, девочки начали шептаться и искать в телефонах. Но мне приятно это внимание. При этом я езжу на метро. Такси – это дорого, не хочу тратить такие деньги впустую.

Я понял, что реально много чего делаю. Мне пишут в директ сотни сообщений. Кто-то признается в любви, кто-то хочет познакомиться. Но много сообщений – с благодарностью. «Я грустила, но потом увидела твой ролик и все прошло». Много пишут, что я мотивирую кого-то. Ко мне на улице может подойти девочка в слезах со словами: «Я первый раз плачу от радости, потому что увидела тебя вживую». Меня мотивирует и заряжает такая обратная связь.



Пугает ли меня обратная сторона ответственности? Минусы есть. Я ловил хейт от тех, кто завидовал мне – да, кто-то даже оскорблял меня. Иногда фотографируют исподтишка в неудобный для меня момент, например, когда я ем. Но я понимаю, что не делаю ничего плохого – не матерюсь, не ловлю хайп, не пропагандирую негатив.



Родители не очень разбираются в том, что я делаю. Но мне не стыдно за свой контент, поэтому когда мама спрашивает: «А чем ты занимаешься?» – я показываю ей видео. Она видит ролик, число просмотров, я дарю ей подарки. Родители видит, что я получаю за это деньги и кайфую. Поэтому они рады за меня.



Читайте через пару дней на Rusbase Young эту историю глазами мамы героя: «Сейчас я могу сказать, что ребенок-блогер – это классно и приятно.

Самое важное что перерыв дал Герману – это шанс попробовать себя в новых профессиях и найти то, что ему нравится. Он очень многому научился через практику. Я видела ежедневно его счастливые глаза. А для меня эти два года как высшее образование. Я рассказывала о нашем опыте в соцсетях. И люди не всегда воспринимали это позитивно».