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Что мне дал двухлетний перерыв между школой и вузом

YOUNG
Екатерина Гаранина
Екатерина Гаранина

Редактор Rusbase

Екатерина Гаранина

Герману Гласко 17 лет. Во втором классе он перешел на домашнее обучение. Вместо 11 лет за партой, Герман учился девять лет, из которых в школе провел только три. 

Но после окончания школы он не пошел в вуз — решил взять двухлетний перерыв. Семья поддержала его. За эти два года Герман нашел себя: у него около 784 тысячи фолловеров в TikTok и 200 тысяч подписчиков в Instagram, что позволяет ему обеспечивать себя, оплачивать репетитора и копить деньги на будущее.

Сегодня Rusbase публикует колонку Германа, где он рассказывает, что ему дал двухлетний перерыв, в чем плюсы домашнего обучения, зачем нужна школа, сколько он зарабатывает на блоге и на что копит деньги — и почему все-таки пойдет в вуз.

Что мне дал двухлетний перерыв между школой и вузом

Через пару дней мы опубликуем мнение мамы Германа, которая рассказала о том, как она видит ситуацию и поддерживает сына. 

«Школа была похожа на день сурка»

Я перешел на домашнее обучение во втором классе, когда мне было восемь, потому что так решили родители. Первые несколько лет мне помогала мама: она составляла план, а я выполнял задания. Позже учился уже сам. Мы с мамой часто ходили в музеи, смотрели образовательные фильмы. В старших классах, если мне требовалась помощь по химии, физике, математике, я обращался к старшим, искал информацию в интернете и разбирался дальше сам.

В шестом классе я все-таки начал ходить в обычную школу. Я был полненький, младше всех, внутри класса были непростые отношения, поэтому не скажу, что общение и учеба давались просто. Но было весело: кто-то с кем-то дрался, встречался, мы обсуждали внутренние терки.

Но так вышло, что я проводил в школе много времени, но почти не учился. Дома ты не можешь списать что-то или не выучить, а в школе это возможно. 

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Каждый день был похож на день сурка: я вставал, шел на занятия, делал уроки, ложился спать. Стало страшно – время летело быстро. И все оно уходило только на школу.

Большой плюс домашнего образования в том, что ты не тратишь много времени на обучение: мне хватало часа в день, чтобы знать всю школьную программу. Свободного времени было много, и его я тратил на хобби. Такое образование подходит для спортсменов, блогеров – тех, кто уже понял, чего он хочет и не собирается тратить много времени на учебу. А в школе есть перемены, домашние задания – все это растягивает день.

В 2014 году, когда мне было 11 лет, я поступил в школу для одаренных детей. Чтобы попасть туда, я сдавал экзамены и много готовился. В конце года школа закрылась, а я снова вернулся на заочное обучение. Прикрепился к школе во дворе, куда ходил сдавать экзамены раз в триместр.


Герман Гласко. Август, 2019

Да, у меня были моменты, когда было не с кем поговорить. Я ходил в музыкальную школу, поэтому мне всегда было с кем общаться. У моей мамы был семейный клуб, где я часто организовывал что-то вместе с ребятами – дискотеки, вечера, чтение докладов, спектакли. Из социума я не уходил.

Для чего нужна школа? Мне кажется, что это место, куда надо сдать ребенка. Сначала детей отдают в детский сад, чтобы родители могли работать, потом в школу, где дети проводят целый день. Школьная программа несложная, но ребенок сидит там, не выносит мозг и не создает хлопот.

Как в 14 лет я начал зарабатывать съемкой видео

Мне важно делать то, что мне нравится. За 3-4 года мои идеи о том, чем заниматься в будущем, поменялись. Например, в 14 лет я захотел стать актером и попросил маму отдать меня в кружок. Мама дала свободное помещение и сказала: «Сделай сам». Я написал сценарий, собрал знакомых, мы поставили спектакль. Но получилось так, что у меня не было авторитета перед командой: кто-то меня не слушал, я был младше некоторых, поэтому дальше заниматься актерством не захотел.

В 12 лет я увлекся фотографией и купил профессиональную камеру. Позже — видеомонтажом и съемкой. У меня получалось, я зарабатывал на этом деньги.
Заказы я делал под копирку: мне давали бриф, я приезжал, снимал, день монтировал и отдавал обратно. 

Какое-то время даже работал на одну небольшую компанию, где мне платили 20 тысяч за 3-4 съемки в месяц. Это были огромные деньги! Например, за четыре месяца благодаря заработкам я накопил на iPhone XR.
Но из творческой деятельности все превратилось в рутину: я ехал с тяжелым рюкзаком на какое-то мероприятие, снимал и монтировал ночью. Понял, что мне больше нравится делать ролики для себя, так как это был мой креатив.

Герман Гласко. Декабрь, 2019

Почему я решил взять перерыв после школы

Я окончил школу в 15 лет. Подумал, что было бы круто отпустить всю эту рутину. Родители поддержали меня. В вуз было рано, так как я был бы гораздо младше однокурсников. И я решил сделать перерыв в два года, чтобы найти себя. Сейчас понимаю, что это было хорошим решением. Потому что у меня все получилось и я попробовал много нового, чего никогда бы не сделал, если бы тратил много времени на вуз.

Как только у меня появлялась идея, я брал книги по теме, начинал работать над собой в этой сфере и получал новые знания. У меня не было цели заработать на новых занятиях, мне важно было научиться чему-то практическому. За счет того, что было много свободного времени, я занимался всем, что нравится. Ходил на разные кастинги, но модели из меня не вышло.

Потом решил стать учителем географии. Специально готовился к ЕГЭ, сдал, подал даже документы в несколько вузов. Потом сел и подумал «Герман, что это такое? Какой учитель географии?». Нет, меня смутил не размер зарплаты, скорее, внутри не было отклика.

Осенью 2018 года я познакомился с компанией блогеров. Это были открытые классные ребята, мне было интересно с ними общаться. Постепенно я начал снимать ролики для своего канала в TikTok. И летом решил, что хочу серьезно заниматься этим форматом. Считаю, что достиг хорошего результата. Я не давил грязный хайп, а поднимался за счет контента.


Январь, 2019

Почему блогерство – это работа

Недавно мама написала пост в Facebook о том, чем я занимаюсь и почему не учусь в университете. Кто-то был в ужасе. Почему-то взрослые люди не думают, что блогерство может быть серьезной профессией. Возможно, это от того, что они не видят работу за кадром. 

Кажется, что раз – и ты выложил веселый ролик и собрал 100 тысяч просмотров.
А я вчера шесть часов монтировал видео. Придумал сценарий, нашел музыку, прописал переходы, позвал подругу. Мы сделали много дублей. На этапе монтажа оказалось, что и эти дубли неидеальные – я начал искать видеоуроки, информацию о том, как правильно подрезать ролики. И понял, что ничего не успеваю. А еще надо было бы дать вам интервью, провести несколько встреч. Для меня блогерство – это работа. И я кайфую от того, что делаю. Наверное, поэтому у меня много подписчиков.
Вокруг блогеров много негатива. Мне кажется, все это потому, что негатив собирает бОльший трафик, чем позитив.
Негативные инфоповоды быстро разносятся по СМИ. И если какой-то блогер оскорбил кого-то, попробовал наркотики на камеру – это все автоматически переводится на всех блогеров сразу.

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Публикация от Тот самый Герман (@germanglas)

 «Я полтора года не беру деньги у родителей и не трачусь на ерунду»

Я до сих пор снимаю на iPhone XR. То, что я успешен – заслуга телефона. Благодаря ему получается делать видео хорошего качества. Да, есть смартфоны на Android, где камеры гораздо лучше, но они не умеют работать с приложениями.

Доход от блогерства появился совсем недавно. Я коплю деньги и обеспечиваю себя. У меня не было цели заработать на блогерстве. Скорее, мне важно, что у меня получается это делать. После того, как я набрал 400 тысяч подписчиков в TikTok примерно через год после заведения страницы, мне начали писать продюсерские центры, агентства.

Уже полтора года я не беру деньги у родителей. Я не хочу называть сумму своего заработка – у меня плавающие доходы. За декабрь я заработал огромную для себя сумму: у меня было четыре рекламных ролика, посты в Instagram. А вот за январь я заработал ноль рублей. 

Не знаю, даже куда я потрачу столько денег – предпочитаю копить. Я не трачу деньги на ерунду. Например, знаю, что могу сам оплатить репетитора, с которым занимаюсь три раза в неделю.

Куда бы я еще потратил деньги? На контент. Через месяц я досрочно сдаю ЕГЭ и планирую попробовать себя на YouTube. Возможно, найму оператора и монтажера, буду продвигаться там. Мне нравится делать крутые креативные вещи. Еще я бы потратил деньги на подарки близким, физические нужды. Например, я езжу на метро и покупаю еду, так как часть времени живу один. Я живу, чтобы получать удовольствия и эмоции. И я бы тратил деньги на то, что вызывает у меня позитивные впечатления, например, путешествия.


Ноябрь, 2019

Как зарабатывать на рекламе в TikTok

Легко ли мне вести переговоры с рекламодателями и продюсерскими центрами? Непросто. У менеджера задача продать блогера подешевле и заработать себе комиссию. А я общаюсь с рекламодателями сам, у меня нет агента.

Есть пара продюсерских центров, с которыми я сотрудничаю – они предлагают мне рекламу, но нечасто, потому что я стою дорого. Это позволяет мне быть более независимым от рекламы и не наполнять ей канал. Мне очень часто, до двух раз в неделю, предлагают рекламировать онлайн-казино или ставки за очень большие суммы. Но я этого не делаю, потому что на мой взгляд, это неприемлемо. Я не хочу рекламировать подписчикам то, в чем не уверен сам и что мне не нравится, просто потому что за это платят. В TikTok я рекламировал МТС, «Билайн», напитки, Avito. 

На TikTok есть два вида рекламы. Первый — реклама треков, под которые снимаются видео. Это стоит около трех тысяч рублей. Второй способ – простая интеграция. Средняя цена за нее – 25 тысяч рублей, у блогера-миллионника – в два раза больше. Отмечу, что цены постоянно меняются.

Что мне дал перерыв

Возможность найти себя и то, что мне нравится. И это очень круто. Я занимаюсь любимым делом, получаю от этого удовольствие. Я смог серьезно вложиться в это своим временем и это дало результат. Я больше общался с семьей, стал более уверенным в себе. Второй год живу самостоятельно и знаю, что могу в любой момент съехать и у меня не будет трудностей. 

У меня есть бабушки и дедушки, для которых мое непоступление в вуз будет трагедией. Но в этом году я сознательно поступаю по двум причинам. Первая – армия, а вторая – это возможность получить новый опыт.

Хотя сегодня образование не очень важно. Я понимаю, что блогинг или вуз может мне наскучить также, как мои прошлые занятия. Пять лет обучения – это долгий срок.

Пока я не могу сказать, в какой именно вуз буду поступать, но это будет факультет рекламы и связей с общественностью. Мне бы хотелось совмещать получение знаний и свои проекты.

Как я отношусь к блогерству и популярности

Меня часто узнают, поэтому я даже выхожу из дома, прикрывая лицо. У меня рядом школа, где половина детей точно меня знает. Недавно зашел в школу – все замерли, девочки начали шептаться и искать в телефонах. Но мне приятно это внимание. При этом я езжу на метро. Такси – это дорого, не хочу тратить такие деньги впустую. 

Я понял, что реально много чего делаю. Мне пишут в директ сотни сообщений. Кто-то признается в любви, кто-то хочет познакомиться. Но много сообщений – с благодарностью. «Я грустила, но потом увидела твой ролик и все прошло». Много пишут, что я мотивирую кого-то. Ко мне на улице может подойти девочка в слезах со словами: «Я первый раз плачу от радости, потому что увидела тебя вживую». Меня мотивирует и заряжает такая обратная связь.

Пугает ли меня обратная сторона ответственности? Минусы есть. Я ловил хейт от тех, кто завидовал мне – да, кто-то даже оскорблял меня. Иногда фотографируют исподтишка в неудобный для меня момент, например, когда я ем. Но я понимаю, что не делаю ничего плохого – не матерюсь, не ловлю хайп, не пропагандирую негатив.

Родители не очень разбираются в том, что я делаю. Но мне не стыдно за свой контент, поэтому когда мама спрашивает: «А чем ты занимаешься?» – я показываю ей видео. Она видит ролик, число просмотров, я дарю ей подарки. Родители видит, что я получаю за это деньги и кайфую. Поэтому они рады за меня.


Читайте через пару дней на Rusbase Young эту историю глазами мамы героя: «Сейчас я могу сказать, что ребенок-блогер – это классно и приятно.

Самое важное что перерыв дал Герману – это шанс попробовать себя в новых профессиях и найти то, что ему нравится. Он очень многому научился через практику. Я видела ежедневно его счастливые глаза. А для меня эти два года как высшее образование. Я рассказывала о нашем опыте в соцсетях. И люди не всегда воспринимали это позитивно».

Фото: личный архив героя материала

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