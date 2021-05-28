20-летние бизнес-ангелы: как поколение Z выходит на инвестиционные рынки

Инвестиции стали доступны и привлекательны для молодежи, и представители поколения Z все чаще становятся бизнес-ангелами. Они делают это не ради денег, а чтобы поддержать полезные проекты и принять участие в их развитии. Рассказываем, что из себя представляет новое поколение инвесторов, и чем они планируют заниматься в будущем.

В начале этого года Джонни Ю услышал о новом стартапе, который ищет финансирование. Идея оказалась ему по душе, поэтому он решил выписать чек. Джонни 21 год, он учится в Нью-Йоркском университете, а также является бизнес-ангелом, инвестирующим в стартапы на самых ранних стадиях их развития. Обычно он вкладывает небольшие суммы — около $2500. Если компании в будущем преуспеют, он получит долю от общего капитала. Свои инвестиции в новые технологические стартапы он рассматривает как способ дополнить портфель своих родителей, который в основном состоит из более традиционных активов, таких как недвижимость.

Джонни стал частью растущей когорты инвесторов поколения Z, которые вносят свой вклад в развитие экосистемы стартапов. Некоторые из них уже работают в венчурных фирмах или строят карьеру инвесторов. Новые платформы и нормативные изменения расширяют круг потенциальных инвесторов. Молодые единомышленники собираются в различные сообщества в TikTok и Twitter, обсуждают стартапы и делятся опытом. Группа Gen Z VC в мессенджере Slack насчитывает более 7 тыс. участников, большая часть из которых еще подростки.

Многие молодые инвесторы рассматривают свое увлечение не как способ обогащения, а как возможность поучаствовать в экономике стартапов впервые.

«По сути вы покупаете доступ к полезным знакомствам. Иногда это приносит больший эффект, чем сами инвестиции», — говорит 22-летний бизнес-ангел Дейтон Миллс.

«Очевидно, что все хотели бы получить прибыль, но в большинстве случаев вы потеряете деньги, — добавляет он.

Раньше молодые люди не могли становиться бизнес-ангелами из-за ограничений, установленных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). С 1930-х годов ангельские инвестиции могли делать только люди с доходом более $200 тыс. или не менее $1 млн собственного капитала.

Однако два изменения в нормативной базе сделали инвестирование более доступным для молодого поколения.

В 2016 году SEC приняла новые правила, позволяющие стартапам привлекать финансирование с помощью краудфандинга. Люди, не соответствующие определению аккредитованного инвестора, получили возможность вкладывать средства в понравившиеся компании.

В прошлом году SEC ослабила требования к аккредитованным инвесторам, позволив людям с «пониманием частных рынков» стать ангелами.

Теперь сотрудники частных фондов или те, кто сдал лицензионный экзамен, могут принять участие в финансировании. Остальные по-прежнему могут направлять деньги лицу, который объединяет различные вклады в один синдикат.

Миллс и Ю недавно приняли участие в синдикате нового стартапа знакомств под названием Snack. Его основательница Ким Каплан в последнем раунде привлекла $500 тыс. на AngelList, платформе для стартапов и инвесторов. Каплан считает, что участие молодых вкладчиков дает ей прямой доступ к целевой аудитории ее продукта.

«Странно, что так мало компаний используют этот подход, — рассуждает она. — Почему бы вам не сделать клиентов своими инвесторами?»

После ослабления требований к краудфандингу появились различные платформы, которые стремятся «демократизировать» финансирование стартапов. Например, WeFunder и Republic. Они не требуют аккредитации инвесторов, однако SEC обязывает платформы ограничивать общую сумму вложений в стартапы: не более 10% от их чистой стоимости или годового дохода. Таким образом каждый желающий может инвестировать небольшую сумму в проект, аналогично тому, как это происходило на Kickstarter. «Миллионы бизнес-ангелов вкладываются в стартапы, в которые они действительно верят, — говорит Николас Томмарелло, основатель WeFunder. — Мы даем возможность каждому поддержать любимый продукт или компанию. И 9% пользователей платформы — это люди моложе 30 лет».

21-летний Гади Борович сделал около 30 ангельских инвестиций на WeFunder. В основном он вкладывается в идеи, которые, по его мнению, сделают мир лучше. Например, стартап, предоставляющий доступ в интернет для студентов из развивающихся стран, и компания, создающая лекарственные препараты на основе микрофлоры кишечника. «Я делаю небольшие вложения, потому что большего пока позволить себе не могу», — говорит Борович. Но даже небольшие инвестиции дают ему возможность участвовать в экономике стартапов и открыто заявлять о том, в каком будущем он хочет жить.

«Я не располагаю большим капиталом, и $500 или $1000 едва ли окажут существенное влияние на развитие стартапа. Речь идет не столько о возврате денег, сколько о том, чтобы дать команде понять, что я готов вложить свои деньги в их развитие», — добавил Борович.

В некоторых случаях на краундфандинге инвесторы могут существенно увеличить свое состояние. Если компания достигает успеха, то и доля вкладчиков значительно увеличивается. «Самая первая запущенная нами компания прошла путь от оценки в $10 млн до $4,5 млрд примерно за год, а один из их инвесторов заработал более $1 млн», — говорит Томмарелло. Тем не менее большинство вложений в WeFunder не приносят такой прибыли. Ангельское инвестирование — дело довольно рискованное, и большинство вложений не окупаются. «Это больше похоже на покупку лотерейного билета», — говорит он.

Для многих инвесторов поколения Z это лотерейный билет, который дает возможность быть услышанным. Молодые люди «гораздо более склонны занимать определенную позицию в отношении своих вложений», — рассуждает Картик Сентил, основатель стартапа Hax, который предлагает финансовые услуги для поколения Z. Некоторые молодые люди увлекаются не только финансированием стартапов, но и фондовым рынком.

Фонды, ориентированные на социально ответственные инвестиции, привлекают внимание всех поколений. Недавнее исследование клиентов Senthil показало:

представители поколения Z проявляли интерес к акциям Tesla, потому что она делает ставку на электрификацию, или Etsy из-за того, как она поддерживает создателей,

такие приложения, как Robinhood, сделали торговлю более доступной и привлекательной для молодежи,

компания Fidelity недавно открыла возможность подросткам создавать брокерские счета под присмотром родителей.

Для молодых инвесторов вклады в частные рынки — способ выразить свою позицию организациям с Уолл-стрит. Это привело к ситуации с GameStop в начале этого года. «Один из моих лучших друзей заработал на GameStop $150 тыс.», — говорит Пранави Чимакурти. Она придерживается более взвешенного подхода к инвестированию как в собственный портфель акций, так и в качестве венчурного капиталиста в фонде Acceleprise.

Чимакурти рассматривает инвестирование как «нечто больше, чем простое вложение финансов. Это скорее форма защиты и влияния».

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