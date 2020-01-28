Хочу стать пивоваром или виноделом. Куда идти учиться?

Ольга Кузина, эксперт в области высшего образования за рубежом STAR Academу, рассказывает, в каких университетах учат на профессионального пивовара и винодела.

Увлеченные пивоварением энтузиасты открывают независимые компании и варят пиво в непромышленных объемах по авторским рецептам. Виноделие — более консервативная среда, но и в ней легко найти интересную работу. А еще в этих областях можно стать специалистом по продвижению, продажам и бизнес-процессам.

Где учиться на пивовара за рубежом

Ферментированные напитки из разного сырья со своими характеристиками и названиями производят с древних времен многие народы, при этом никто точно не может сказать, откуда оно появилось. В 21 веке произошло возрождение ремесленного — крафтового — пива. Его варят независимые компании в непромышленных объемах по авторским рецептам.

Научиться ремеслу пивовара или управленца в пивном секторе можно в следующих вузах

Oregon State University, США

В Oregon State University готовят бакалавров в области пищевых наук и технологий, и специализация «Fermentation Sciences» (ферментирование) популярна среди абитуриентов. В вузе работают исследовательские лаборатории, есть собственные современные пивоварня и солодовня.

Не реже одного раз в месяц студенты проходят весь круг производства: от соложения зерна до розлива в бутылки и упаковки готового продукта.

OSU часто принимает профессиональных пивоваров из местных и региональных ремесленных пивоварен и отправляет своих студентов на программы обмена.

Еще вуз организует краткосрочные курсы по 5-6 недель, где 90% занятий проводятся дистанционно, а последние дни — очно с посещением хмельных ферм и пивоварен штата Орегон.

Shutterstock / Jacob Lund

Technical University of Munich, Германия

Окончить бакалавриат можно и в Technical University of Munich в Мюнхене. Трехгодичная программа «Brewing and Beverage Technology» («технологии пивоварения») посвящена инженерным, биологическим, технологическим и биохимическим процессам производства и приготовления напитков. Преподается на немецком языке.

University of Nottingham, Великобритания

В магистратуру британского университета University of Nottingham принимают выпускников биологического, химического факультета, факультета биохимической инженерии или другого релевантного курса. После года учебы студенты знают научные основы принципа пивоварения, разбираются в качестве продукции, решают технологические проблемы — и создают собственные рецепты напитков. Кампус вуза находится недалеко от знаменитого пивоваренного центра Бертон-апон-Трент.

Niagara College, Канада

Дипломная программа «Brewmaster and Brewery Operations Management» появилась в Niagara College в 2010 году и стала первой в Канаде, да еще и заработала звание «Лучшая пивоваренная программа Северной Америки». С момента ее запуска преподаватели и студенты получили 30 наград и 9 золотых медалей на национальных и международных отраслевых конкурсах.

На двухлетнем курсе студенты осваивают пивоваренные технологии, сенсорную оценку, контроль качества. Выпускники умеют управлять продажами и бизнес-процессами, характерным для секторов, связанных с пивом — для того, чтобы стать лидерами в индустрии крафтового пива.

Отрабатывать теорию и варить пиво можно прямо на территории кампуса — на собственном микропивоваренном заводе. В магазине Brewery Retail Store можно продегустировать и купить продукты, которые сделали студенты.

У выпускника программы нет проблем с трудоустройством, но если он хочет продолжить учебу, то это можно сделать в канадском Thompson Rivers University. После окончания курса разрешается перейти сразу на третий курс вуза и получить там степень бакалавра технологий.

Shutterstock / Shyripa Alexandr

Где изучать виноделие

Винодел отвечает за самые разные вещи: когда собирать виноград, какие дрожжи использовать, какое вино производить, как долго его выдерживать и в каких условиях. Вариантов для профессионального развития много — все зависит личных предпочтений. Можно контролировать весь процесс: от созревания винограда до продаж. А можно специализироваться на отдельных этапах: только на производстве или продвижении продукта, например.

Niagara College, Канада

В 2000 году в колледже открыли первую в Канаде двухгодичную академическую программу «Winery and Viticulture Technician program» («виноделие и виноградарство»). В учебной, полностью лицензированной винодельне, собственном винограднике и экспериментальных лабораториях колледжа студенты учатся разрабатывать и обслуживать коммерческие виноградники и сажать виноград. Там же учат управлению ежедневными операциями, маркетинговому анализу и продажам.

Еще больше углубиться в специальность можно после окончания последипломного курса «Wine Business Management» («управление винодельческим бизнесом»). За год его преподаватели дают ученикам всестороннее бизнес-образование и практическое обучение узкой направленности, необходимое для работы в винодельческой, гостиничной и туристической отраслях.

Vinifera EuroMaster, Европа

Эта международная степень магистра создана при сотрудничестве сразу шести университетов: Montpellier SupAgro (Франция), Hochschule Geisenheim University (Германия), Universidad Politécnica de Madrid (Испания), Universities of Lisbon (Португалия), Turin (Италия) и Udine (Италия).

Программа длится два года с обязательными занятиями как минимум в двух европейских странах. Первый год — во Франции в вузе Montpellier SupAgro, преподавание ведется на английском языке. На второй год студенты выбирают принимающую страну, опираясь на свои языковые навыки и на конкретные программы партнеров. Лекции также читают на английском языке, за исключением Испании — там обучение ведут на испанском. Выпускники владеют междисциплинарными научными и техническими знаниями, чтобы развивать и модернизировать индустрии. Они подготовлены к работе на руководящих позициях в международных компаниях.

Shutterstock / Bondarenco Vladimir

George Brown College, Канада

Для тех, кто хотел бы стать специалистом в области вина, спиртных напитков или пива, George Brown College предлагает последипломное обучение на одногодичной программе «Advanced Wine and Beverage Business Management» («продвинутый курс менеджмента в производстве напитков и вина»). На нее могут поступить выпускники программ гостиничного бизнеса или профессионалы отрасли, которые хотят продвинуться в карьере и изучить все аспекты винодельческого и пивного бизнеса. В дегустационных лабораториях учащихся знакомят с технологиями приготовления напитков и работой над качеством, финансовым менеджментом, управлением человеческими ресурсами и стратегическим маркетингом. После курса надо обязательно пройти 14-недельную стажировку у компаний-партнеров.

IED, Италия

Цель магистратуры «Brand Design and Management: food, wine and tourism» («Бренд-дизайн и менеджмент в сфере питания, виноделия и туризма») — научить студентов и молодых выпускников интеграции новых брендов и работе с отраслью. На курсе показывают весь жизненный цикл бренда: от зарождения до оформления предложения и рекламы на рынке.

Как продвигать винную компанию и работать над ее идентичностью? После 11 месяцев занятий старательный студент свободно ответит на этот вопрос. Тем более, что изучение винодельческого сектора и технологий производства проходит во Флоренции — одном из самых прославленных мировых винных регионов.

Лекции сочетаются с семинарами и конференциями, которые проводят действующие профессионалы. Магистратура англоязычная.

Shutterstock / Lena Nester

Требования к абитуриентам

На краткосрочные курсы в вузах, как правило, принимают всех желающих с минимальным опытом и знаниями по специальности. А вот чтобы получить степень или сертификат, требований больше.

Для поступления на бакалавриат надо предоставить выписку оценок за последние два года в школе, аттестат о среднем полном образовании, мотивационное и рекомендательные письма, заполненную анкету и сертификат, подтверждающий знание нужного языка. Для англоязычных программ — это результаты экзамена IELTS или TOEFL, для программ на немецком языке — результаты теста TestDaF или DSH. В США, Канаде, Великобритании дополнительные испытания для кандидатов не проводятся. Приемная комиссия оценивает учащихся по успеваемости, языковым знаниям, мотивационному письму. А вот в Германии абитуриентам, возможно, понадобится сдать профильные экзамены.

При поступлении в магистратуру или на сертификатную программу список документов похожий. Но вместо аттестата надо приложить диплом бакалавра по профильной или смежной дисциплине. В некоторых случаях вместо него засчитывают опыт работы по специальности или грамотно составленное мотивационное письмо, которое объясняет интерес абитуриента и взаимосвязь между будущим и уже изученными предметами.

Точные требования к языковым сертификатам и образовательному бэкграунду надо уточнять заранее в самом учебном заведении.

Кроме знания технологий, конечно, важны практика, любовь к самому продукту и время. Но если студент точно выбрал свой путь, то получение углубленного образования поможет пройти его более уверенно и с поддержкой авторитетных наставников.

Фото на обложке: Shutterstock / Jacob Lund