Кем ты станешь, когда вырастешь: 30 профессий, которые будут востребованы в будущем

Мы публикуем список из 30 профессий, которые становятся актуальными уже сейчас или будут таковыми в ближайшем будущем.

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Атлас новых профессий 3.0». Это издание будет интересно не только школьникам и родителям, но и студентам, получающим образование, но не уверенным в правильности сделанного выбора.

Таргетный нанотехнолог

Разработчик способов доставки лекарственных средств, обеспечивающих прицельное попадание в клетки раковых опухолей. Таргетные лекарства могут действовать только на опухоль, не причиняя вреда здоровым тканям. Они могут повреждать сосуды, питающие опухоль, блокировать биохимические сигналы к размножению и даже выключать отдельные гены.

Сценарист интерактивного кино/сериала

Специалист, создающий художественные сценарии, в которых зритель может влиять на сюжет. Теле и киноиндустрия стремится достичь новых высот эмоционального воздействия на аудиторию. Например, сценаристы сериала «Черное зеркало» выпустили интерактивную серию «Брандашмыг» для Netflix.

Компьютерные игры не отстают — зависимость сюжета от морального выбора пользователя принесла популярность играм Heavy Rain, Life Is Strange и Detroit: Become Human. Все это требует от сценаристов новых навыков, как в понимании психологии зрителя, так и в построении сюжета.

Дизайнер обогащенной еды

Этот профессионал разрабатывает обогащенные полезными веществами продукты, дающие накопительный эффект с точки зрения здоровья и долголетия. Дизайнер обогащенной еды должен рассчитывать дозировки полезных компонентов, понимать их влияние на организм, выводить наиболее легкоусвояемые формулы и следить за тем, чтобы добавки не влияли на вкусовые качества продукта.

Разработчик HR-программ

Специалист, создающий сложные алгоритмы подбора кандидатов на вакансии. Эти алгоритмы должны учитывать всевозможные факторы, которые могут повлиять на эффективность работы кандидатов в данном месте. Тут потребуется сочетание навыков HR, программирования и глубокого машинного обучения.

Дизайнер виртуальных миров

Специалист, который создает концептуальные решения для виртуального мира: философию, законы природы и общества, правила социального взаимодействия и экономики, ландшафт, архитектуру, ощущения (в том числе запахи и звуки), живой мир и социальный мир.

Куратор осознанного экотуризма

Специалист, создающий и внедряющий культуру посещения лесов и парков. В его компетенции входит создание маршрутов для экотуризма, планирование инфраструктуры (электричество, вода, места для раздельного сбора мусора), внедрение экологических практик, обучение туристов культуре поведения.

Космический мусороуборщик

Оператор обслуживающей техники, которая первоначально будет заниматься уборкой космического мусора, а потом возьмет на себя и другие функции — дозаправку, ремонт.

Цифровой ремесленник

Индивидуальный предприниматель, владелец микропроизводства кастомизированных изделий. Он способен максимально точно понять, чего хочет клиент, предложить ему варианты решения и на выходе предоставить ему изделие либо полную цифровую модель необходимого продукта, которую достаточно загрузить в стандартный производственный комплекс (например, студию 3D-печати), чтобы получить продукт «в железе».

Оператор многофункциональных робототехнических комплексов

Специалист по управлению и обслуживанию роботизированных систем, в том числе на сложных и опасных производствах и при работе с труднодоступными или микроскопическими объектами. Специалисты нужны уже сейчас.

Специалист по визуальным эффектам в моде

Высокие технологии создают новые возможности для визуальных эффектов. Во-первых, возникает спрос на создание тканей, меняющих цвет в результате внешнего воздействия, во-вторых, в моду приходит дополненная реальность. А значит, будут востребованы художники, способные придумать и смоделировать эти визуальные эффекты.

Программист электронных рецептов одежды

ИТ-специалист, который переводит дизайнерские эскизы одежды в формат инструкции для робота или 3D-принтера. В дальнейшем пользователь может воспользоваться ими и распечатать или сшить себе по ним одежду в автоматизированных ателье.

Менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей

Специалист, занимающийся формированием «портфеля» из талантливых специалистов, нуждающихся в финансовой поддержке, сопровождает их образовательные и карьерные траектории с точки зрения максимизации их доходов и, соответственно, доходов фонда (по моделям агентов кинозвезд и молодых спортсменов).

Дизайнер дополненной реальности территорий

Профессионал, разрабатывающий различные пласты дополненной реальности вокруг определенной территории с учетом ее ландшафта, исторического и культурного контекста.

Например, он может создать несколько вариантов для Красной площади — времена Ивана Грозного, 1917 год, эпоха стиляг. Такой специалист должен сочетать навыки дизайнера и программиста с хорошим знанием истории.

Разработчик биосовместимых и биоразлагаемых материалов

Специалист, работающий на стыке материаловедения и биохимии. Создает биоразлагаемые полимерные материалы, способные распадаться на безвредные для окружающей среды вещества, и биосовместимые материалы, которые можно использовать в медицине при разработке киберпротезов и выращивании искусственных органов.

Консультант по здоровой старости

Специалист медико-социальной сферы, разрабатывающий оптимальные решения для проблем стареющего населения. Такой специалист поможет скорректировать образ жизни, подберет подходящий режим питания и физической активности.

Дизайнер-эргономист носимых устройств для безопасности

Специалист, который разрабатывает гаджеты для повышения безопасности пользователя в чрезвычайной ситуации. Для этой профессии нужно гармоничное сочетание здравого смысла и фантазии, ведь решать проблемы самообороны можно по-разному. Например, компания Armstar разработала защитный нарукавник BodyGuard, оснащенный камерой, сигнальным устройством и электрошокером.

Балансировщик приватности

Специалист, который будет искать баланс между сохранением конфиденциальности и практической выгодой пользователя от использования его данных. Чем меньше данных пользователя доступно третьим лицам, тем сложнее разработчикам сделать удобное решение, учитывающее индивидуальные особенности клиента. Но чем больше возможностей для персонализации, тем меньше приватности.

Киберследователь

Специалист, проводящий расследования, поиск и обработку информации в сети. В том числе он может активно искать информацию с помощью официально разрешенных кибератак на подозреваемых. По сути, киберследователи уже активно работают, но потребность в специалистах такого рода будет только возрастать.

Строитель «умных» дорог

Это специалист, который выбирает и устанавливает адаптивное дорожное покрытие, разметку и дорожные знаки с радиочастотной идентификацией, системы наблюдения и датчики для контроля состояния дороги.

Специалист по преодолению системных экологических катастроф

Инженер, работающий с катастрофами, которые растянуты во времени и осознаются людьми постепенно. Это, например, загрязнения вокруг больших промышленных центров, тихоокеанская пластиковая свалка, тающая вечная мерзлота, радиационные свалки. В задачи специалиста входит разработка и реализация программ по преодолению последствий и недопущению повторений таких катастроф.

Специалист по адаптации мигрантов

Профессионал, который обучает национальному языку и культуре, в том числе через онлайн-платформы. Уже сейчас в Москве и Петербурге открываются школы русского языка для мигрантов, в том числе и для детей — при обычных школах. При РУДН с 2014 года работает Школа образовательной подготовки мигрантов, где можно подготовиться и пройти тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.

Программист умного роя

ИТ-специалист, который разрабатывает алгоритмы сложного группового взаимодействия для роботов, в том числе опираясь на примеры из живой природы (в частности, роевой интеллект пчел и муравьев).

Консультант по робоэтике

Профессионал, разрабатывающий этические кодексы как для самих роботов, так и для поведения людей в отношении роботов. Также может консультировать компании, ученых и простых пользователей на тему робоэтики.

ГМО-агроном

Специалист по использованию генно-модифицированных продуктов в сельском хозяйстве. Внедряет биотехнологические достижения и получает продукты с заданными свойствами. Несмотря на общественную полемику вокруг этой темы, большинство ученых придерживаются мнения о безопасности ГМО, так что эта профессия будет востребованной.

Регулировщик дронов

Дроны станут появляться повсеместно. Их начнут широко использовать в качестве такси, курьеров, для оценки дорожного трафика, даже для доставки органов в больницы. Понадобятся специалисты, которые смогут обеспечить безопасность передвижения дронов в городе.

Архитектор энергонулевых домов

Специалист, занимающийся проектированием энергетически автономных домов, полностью обеспечивающих себя необходимой энергией за счет микрогенерации энергии (альтернативные источники энергии, тригенерация — одновременная выработка электричества, тепла и полезного холода) и использования энергосберегающих материалов и конструкций.

Тренер по майнд-фитнесу

Cпециалист, который разрабатывает программы развития индивидуальных когнитивных навыков (например, память, концентрация внимания, скорость чтения, устный счет и др.) с помощью специальных программ и устройств. При этом он учитывает особенности психотипа и задачи пользователя. Такие программы существуют уже сейчас, в России есть даже Ассоциация Mind Fitness образования.

Биометаллург

Специалист, который с помощью микроорганизмов извлекает металлы из бедных руд. Переработка этих руд традиционными методами нерентабельна, и использование микроорганизмов позволяет сильно сократить себестоимость полученного металла. А еще этот процесс меньше вредит окружающей среде и его легко автоматизировать.

Сайенс-художник

Человек, который использует в творчестве научные данные и знания. Сайенс-арт активно практикуется отдельными художниками и даже поддерживается серьезными учебными заведениями. Например, в MIT существует Центр науки, искусства и технологии.

ИТ-геолог

Специалист, который, основываясь на массиве собранной информации, создает цифровую модель месторождения и отрабатывает на ней разные сценарии добычи полезных ископаемых. Сочетает познания в области геологии и сейсмографии с навыками программирования, машинного обучения и 3D-дизайна.

Фото в тексте: Unsplash

Фото на обложке: iurii/Shutterstock