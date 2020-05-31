Как создать технологический стартап, не умея программировать

В 2012 году Эндрю Джойнер работал над экопроектами в самых отдаленных районах Пакистана. Несколько лет спустя он возглавил технологический стартап EnMass Energy, хоть и очень слабо разбирался в разработке софта. Сегодня его компания продвигает энергосберегающие решения по всему миру.

Если нужного инструмента для бизнеса нет, создайте его сами

В секторе возобновляемых источников энергии существует целая индустрия, которая сосредоточена на получении энергии из отходов: сельскохозяйственных, древесных или пластиковых. Я хотел поддержать дальнейшее развитие проектов в этой области, оптимизировав цепочки закупок и поставок.

Сначала я сосредоточился на развивающихся странах, где трудно ориентироваться в правовых и регулирующих органах. Часто в них существовала совсем маленькая инфраструктура. Это заставляло нас обращаться к экономическим концепциям, позволяющим проследить за добросовестностью всех сторон. Но этого было недостаточно: нам требовалось программное обеспечение, которое могло бы выровнять цены, обеспечить отслеживание процессов и соединить все их этапы.

Со временем эта идея стала еще более актуальной. Мы быстро получали новых клиентов и поставщиков, но понимали, что не сможем привлечь инвестиции в отдельные проекты без инструмента для управления цепочкой поставок, который бы гарантировал справедливые стандарты и прозрачность. Мы начали изучать рынок, чтобы найти такое решение, но его просто не было.

Стало ясно: если мы хотим запустить эти проекты, нам придется самим его создать. Инновации действительно не имеют границ. Даже если нужного вам инструмента нет на рынке, не ограничивайте себя или свое воображение. Чтобы по-настоящему поддержать отрасль, особенно очень нишевую, нужно сделать большой скачок.

Сделайте внутренний инструмент своим основным продуктом

Оглядываясь назад, могу сказать, что разработка шла бы быстрее, будь у меня технологический бэкграунд. Научиться переводить чисто теоретические концепции в многофункциональный софт было сложной задачей. Однако, несмотря на отсутствие у меня соответствующих знаний — или, может быть, благодаря этому — я смог увидеть, что дает огромная зонтичная технология.

Когда вы строите систему, то продвигаете формализацию условий. Например, сначала наше внимание было сосредоточено на развивающихся странах. Мы держались подальше от США, потому что предполагали, что там более сложная инфраструктура. Но позже мы увидели, что даже развитые рынки используют устаревшие подходы. Для нас это стало большим сюрпризом: мы думали, что многие крупные игроки уже пришли к такому же выводу, но это было не так. Мы не ожидали, что проблемы сельских районов Пакистана могут существовать и в США.

Работа над единым решением, которое охватывало бы множество переменных в разных странах, сделала нашу программу сильнее. Благодаря этому объективу мы увидели, что можем стать отраслевым стандартом по управлению цепочками поставок не только в отдельных странах, но и во всем мире.

Мы создали технологический инструмент для реализации своих проектов, но в итоге обнаружили, что он стал ценен сам по себе. Нам потребовалось некоторое время, чтобы перестать смотреть на него как на внутренний инструмент и начать видеть в нем продукт, который мы могли бы продавать другим компаниям.

Наш инструмент не только оптимизирует сбор и транспортировку мусора, но и обрабатывает платежи, а также управляет маркетплейсом с топливом из переработанных отходов. Из маленького скромного стартапа мы внезапно превратились в технологическую компанию с потенциалом для глобального масштабирования.

Вывод

Не обладая существенными техническими знаниями я поверил в создание технологического стартапа — и это было лучшее решение, которое я мог сделать. Почему? В XXI веке использование технологий необходимо для привлечения инвестиций и дифференциации стоимости в любой отрасли. Мы оцифровали очень узкоспециализированную индустрию, введя в игру данные и сделав процесс более эффективным.

Даже если вы не занимаетесь чем-то, что непосредственно зависит от технологий, включение программного элемента поможет изменить перспективу и найти новый подход к значимой проблеме. Многие отрасли по-прежнему ждут этого сдвига. Открытые для нового компании, которые смогут сформировать четкое видение и применят технологии для его реализации, достигнут большого успеха.

Мы начали с того, что сосредоточились исключительно на социальном воздействии и захотели его приумножить. Укрепив стартап технологиями — несомненно, самым большим отличием от конкурентов — мы обнаружили, что можем оказать еще большее влияние на рынок. Всем, кто хочет отправиться в аналогичный путь, я бы сказал одно: идеи должны постоянно подвергаться сомнению и учитывать потребности рынка. Это может привести вас туда, где вы никак не ожидали оказаться.

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