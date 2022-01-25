Ярмарка шпаргалок, курсовая в масле от беляшей и первый бизнес: студенческие истории предпринимателей

25 января отмечается День студента. Мария Кудрявцева, консультант по PR, попросила десять предпринимателей вспомнить интересные, веселые, поучительные и даже возмутительные истории из своего студенчества. Управленцы поделились, как этот незабываемый опыт пригодился им в жизни и бизнесе.

Петрос Мкртычян

В 2013 году, на третьем курсе университета, мы с друзьями решили создать свое приложение. Мы долго изучали рынок, искали нишу, и в конце концов нам пришла идея создать «голосовой Твиттер». Задумка казалась интересной, и мы взялись за работу на огромном энтузиазме.

В процессе мы наделали много ошибок — например, отдали разработку на аутсорс, вместо MVP стали делать полноценное приложение, и оно получилось сырым, и ко всему прочему назрели сложности в команде.

После первого провала я собрал новую команду, в том числе разработчиков. У нас получилось собрать аудиторию и провести тесты, сделать нормальный MVP. Потом приложение даже удалось продать. Из этой студенческой истории я сделал несколько выводов, которые помогают мне управлять компанией и сегодня.

Главное — это команда. Без близких по духу людей, которые горят делом так же, как и ты, ничего не выйдет.

Во-вторых, нужно досконально разобраться в теме, прежде чем окунаться с головой в проект и тратить ресурсы.

Кажется очевидным, но двадцатилетний я это понял только после череды ошибок.

А еще очень важно не забыть добавить кнопку «Удалить»! В нашей первой версии студенческого приложения была именно такая проблема, поэтому мы даже не могли удалить пробный пост.

Дмитрий Спиридонов

В начале нулевых было весело всем, и я — не исключение. Канун сдачи курсовой работы — лучший день для вечеринки. Наутро — паника! Курсовая, которую преподаватель наказала писать от руки печатным текстом без единой помарки, вся залита водкой и маслом от беляшей.

«Все, мне конец», — подумал я, но надо было что-то делать.

В этот злополучный день каждый второй студент вылетал за дверь с двойкой. Не знаю, от чего болела голова больше — от выпитой вчера водки или от страха потерять стипендию. Что я мог сделать? Пустить в ход весь свой талант и артистичность.

Когда меня вызвали, я сдал работу. И не дожидаясь, пока меня выгонят за дверь, начал рассказывать только что выдуманную историю о том, как ездил к бабушке, которая на обратном пути голодному внуку дала домашние беляши. А утром пакет протек прямо на курсовую.

Преподавательница посмотрела на меня с жалостью и сочувствием. На весь кабинет громко сказала, что вот мне она почему-то верит, и поставила пять. А я в свою очередь подумал: «Зря, но спасибо».

Больше я, конечно, так не делал, но понял две вещи:

кто не рискует, тот не оставляет себе шанса на победу; безвыходных ситуаций не бывает.

Николай Хорт

Основатель и СЕО Take’N’Go

Одна из самых ярких историй произошла, когда я поступал в университет. Основной целью я выбрал мехмат МГУ, а параллельно у меня проходили экзамены в РУДН. На экзамене мне дали так называемую задачу «на пятерку». Надо было найти количество корней уравнения.

Я попробовал решить графически, подбором, упростить и прикинуть... Но во всех случаях было непонятно, сколько там корней — то ли 2, то ли 3, то ли 4. Скрепя сердце, я выбрал один из вариантов. «Нет, неправильно!» Но мне было искренне интересно, как решается задача.

Преподаватель начал показывать решение, и тут я заметил, что в условии уравнения один из «плюсов» он заменил на «минус». В таком случае ответ был очевиден, о чем я сразу же ему и сообщил.

Экзаменатор начал решать мою задачу и через несколько минут сказал: «Хм-м, действительно, здесь непонятно. Очень похоже на то, что ваш ответ действительно правильный. Ну что же, я поставлю вам четверку». — «Но почему же четверку? Я же правильно решил?» — «А нечего было спорить с преподавателем!»

Чему меня научила эта история?

Во-первых, я начал очень аккуратно относиться к понятию «авторитета»: если у человека есть какая-то номинальное звание, из этого еще не следует, что он профессионален и адекватен.

Во-вторых, именно с тех пор у меня появилось довольно острое восприятие справедливости и честности. Меня до сих пор ставят в ступор ситуации, в которых люди нарушают правила, наносят вред или ущерб окружающим, демонстрируют «синдром вахтера», превосходство силы и власти.

А в МГУ я тогда поступил.

Артем Семьянов

Основатель и CEO Neatsy.ai

Я учился во ВШЭ на факультете экономических наук. Предметы давались мне легко, поэтому уже на четвертом курсе решил — достаточно теории, пора применить свои знания на практике! Выбрал для себя стезю предпринимательства, а «пробой пера» стала мини-кофейня, ее мы вместе с двумя сокурсниками открыли прямо на территории «Вышки» на Шаболовке.

Формат выбрали для того времени действительно необычный: фуд-трак. Признаюсь, идея не моя, с мобильными кофейнями я познакомился за границей. Зато в Москве это был один из первых фуд-траков.

Мы начали продавать «джентльменский набор» студента — кофе с круассанами. Со сложностями столкнулись сразу: ни город, ни университет не позволили нам подключиться к электричеству, пришлось использовать газовые баллоны.

Конечно, был запах, из-за него даже уволился один из сотрудников, поэтому мы купили бензиновый генератор. Почти сразу с проверкой пришли сотрудники МЧС — оказывается, в довесок к генератору нужна специальная защитная металлическая конструкция стоимостью в десятки тысяч рублей.

Но мы нашли изящное решение: купили за 5 тысяч большую собачью клетку, перевернули ее, накрыли генератор и закрепили гвоздями. Что удивительно, наш «патент» МЧС согласовало! Правда в итоге бизнес, что называется, не «пошел», так как не удалось собрать хорошую команду.

Однако этот опыт многому меня научил, в первую очередь тому, как правильно нанимать людей. Я понял, что важны не только их профессиональные, но и человеческие качества. Еще я «прокачал» навык мыслить нестандартно и умение договариваться с людьми.

Александр Блохин

Основатель и СЕО компании «Кофтеныши»

Когда я был студентом первого курса, я нашёл подработку распространителем косметики. Ее заказывали по каталогам. Нужно было найти 20 незнакомых женщин, вручить им каталог и на следующий день прийти за заказом. Чтобы найти этих 20 человек, нужно было пообщаться не менее чем с 60 людьми за день.

В 17 лет я был зажатым подростком, общаться не умел. От такого продавца хочется побыстрее убежать и не мучить ни себя, ни его. Я это ощутил в первый же день: я даже здоровался так, что меня никто не замечал. Приходилось повторять приветствие 3-4 раза. И если везло, на меня обращали внимание. Потом нужно было ещё презентовать себя, каталог, косметику, рассказать условия покупки и оплаты и договориться о повторной встрече.

Я быстро осознал, что навыки коммуникации — это деньги в моем кармане. Так и начался мой путь в преодолении робости. Это один из главных навыков, который мне пригодился и пригождается. Знакомства, собеседования, презентации, выступления, проведение совещаний, нетворкинг — везде нужен навык коммуникации.

Не знаете, какой soft skill прокачивать? Идите в холодные продажи. Лучший опыт.

Валентин Тропин

Основатель и CEO компании Lia.chat

Возле нашего универа женщина торговала пирожками и другой выпечкой. Кто-то из студентов отравился, и все свалили на эту женщину. Ее прогнали. Но оказалось, что ее дочь тоже учится в нашем университете, и мне удалось найти контакты этой женщины.



Я пошел к ней и сказал, что за 25% выручки возьму «на работу». План был простой: я отправился в свою бывшую школу и предложил заведующей столовой вкусные пирожки ручной работы по приемлемой цене. Пришлось, правда, повысить стоимость одного пирожка, чтобы всем было выгодно.

Себе я оставлял 25%, 15% — заведующей столовой и 60% — той самой женщине. Она в 5 утра приезжала с мужем на старом побитом KIA к столовой, где и продавались эти пирожки. За шестидневную учебную неделю в школе я зарабатывал 9-11 тысяч рублей.

Возможно, именно эта история повлияла на меня как предпринимателя больше всего. Изучив очевидный спрос на дешевую и «быструю еду», я уже в студенчестве убедился, что это одна из самых доходных ниш с высокой оборачиваемостью. Через пару лет моим первым осознанным бизнесом стал именно фастфуд.

Юрий Панов

Сооснователь виртуального маркетолога «Макс»

Я был на 2-3 курсе, и в рамках обучения у нас была дисциплина «Маркетинг», где студенты, в том числе и я, готовили исследование одной категории товара. В тот момент родителям была необходима стиральная машинка, и я подумал, что это отличный объект исследования.

Не хотелось писать фейковую работу о рынке стиральных машин, поэтому я на самом деле изучил сайты конкурентов, создал опросник, опросил потенциальных покупателей у магазинов электроники. На выходе спрашивал у людей, знают ли они те или иные марки и что о них думают.

Тогда я подумал, что получилось прикольное исследование, и решил его кому-нибудь предложить. Немного посерчил интернет и выяснил, что бизнес готов платить за такие исследования, если они хорошо сделаны (если ты действительно качественно выполнил работу).

Я собрал список компаний, которые покупали подобное, и написал каждому. Одна из компаний заплатила мне 200$ за исследование. Самое интересное, что оно оказалось качественным, и позднее эти же ребята предложили мне работу.

Вывод: как говорил Тимати, нормально делай — нормально будет. Если не халтурить и держать в голове, что на качественно сделанную работу найдется спрос — это очень поможет в карьере и бизнесе.

Главное — найти правильного заказчика. На этом можно заработать. Необходимо понять, покупается ли твоя работа и выяснить, кто твой покупатель.

Ну а мои родители, кстати, купили стиральную машинку, которая была в исследовании самой лучшей.

Мила Улыбина

Основательница и CЕО Muscles.AI

Однажды на Татьянин день мы с товарищами устроили ярмарку шпаргалок. На пару часов парты превратились в прилавки. Там можно было купить купить ненужные старшекурсникам тетради с конспектами по пройденным предметам, «парашюты» и другие виды самодельных шпаргалок для экзаменов и зачетов (в эпоху кнопочных телефонов и ограниченного интернета это была очень трудоемкая часть подготовки к экзамену).

В общем, все то, что обычно любовно и бережно передается от поколения к поколению студентов в общагах.

Для журналистов мы провели импровизированный аукцион с богиней Халявой, счастливыми пятачками на удачу, фоткой ректора с его автографом и с прифотошопленной Анджелиной Джоли.

Еще там был сертификат на «халявный» зачет, тоже подписанный ректором (мы даже всерьез решали, с каким деканатами сможем договориться, а с какими нет).

Новость об этой ярмарке прошла тогда по всем электронным российским СМИ и даже попала в парочку зарубежных.

Эта история научила меня тому, что креатив и смелые идеи с провокацией и сменой правил — то, что дает рост и удивительный эффект синергии. Таких охватов вуз никогда не добился бы платной рекламой. А еще тому, что в любой самой традиционной и консервативной системе всегда есть место новому, а юмор — язык, на котором говорят и в свежие безответственные 20, и в усталые 60.

Пётр Толочков

СЕО и основатель Way2Win Group

На мой взгляд, студенчество — время, когда чаще всего надо говорить «да», причем чем раньше начнете, тем лучше.

Я набивал кучу шишек, было много «фейлов» (в том числе с рисками попасть на деньги), но и удачные проекты накапливались, а с ними и опыт. За первые два курса я уже попробовал несколько бизнесов (и один даже получилось развить), сходил на кучу мероприятий и поучаствовал во многих кейс-чемпионатах.

Одной из интересных движух, на которую мы «с кондачка» согласились, был челлендж «Разгон до сотни, битва предпринимателей». Мы с другом и двое наших визави решили за месяц без вложений сделать с нуля 100 000 рублей прибыли на любом бизнесе. Мы предвкушали, как сейчас каждый день будем писать в VK о том, как поднимаем деньги день за днем. Написали пост, стартанули.

Поехали в первый день на рынок, — искать, чем бы начать торговать (мы планировали по-быстрому найти товарку и начать продавать ее через интернет-магазины и VK). Но все было какое-то однотипное, скучное или сложное для продажи.

«Не будем же мы кроссовками торговать», — думали мы (хотя наш знакомый сделал на этом определенные деньги, как мы потом узнали). После этих блужданий руки начали опускаться…

В общем, челлендж мы завалили. Было очень обидно, но эта обида и неудовлетворенность засела в нас, как шило в одном месте, и дальше мы уже без челленджа продолжали пробовать запускать бизнесы, пока у нас наконец не получилось.

Александр Пашков

Основатель и СЕО TutorOnline

Мы с другом Валерием Соловьевым вместе учились в университете. В студенческие годы у нас с друзьями была традиция: мы собирались компанией, шли в баню, но не спиртные напитки там употребляли, а задачки решали.

Иногда наши банные встречи заканчивались чуть ли не потасовками. Вы когда-нибудь видели разъяренного математика, который доказывает другому математику, что именно его решение оптимально подходит для условий задачи? Тогда наблюдать за профессиональным боксерским боем вам будет скучно.

Спустя годы я все чаще прихожу к выводу, что именно эти банно-математические посиделки, иногда напоминающие лекторий, а иногда ринг MMA, и привели нас туда, где мы сейчас. Поэтому я всем студентам желаю максимально использовать потенциал этого времени. Даже если потом все идеи и сумасшедший энтузиазм будут казаться смешными, все равно это приведет вас к чему-то важному.

Мечтайте, фантазируйте, ищите единомышленников, не бойтесь громко заявлять о себе, не бойтесь быть смешными или сумасшедшими. Что может выглядеть более странно, чем человек, перетянутый простынью, который набрасывает на промокшем и почти развалившемся клочке бумаги какие-то формулы?

А потом ты через несколько лет вспоминаешь, как в студенческие годы горел тем, что делаешь, ничего не боялся. И вот ты решаешь изменить свою жизнь, вложить все деньги в рискованный проект, заручаешься поддержкой такого же энтузиаста-экстремала, и вы начинаете создавать дело всей своей жизни. А началось все когда-то в бане, куда ты пошел с друзьями.

Фото на обложке: Shutterstock / Kichigin