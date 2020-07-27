Попробовать свои силы: 5 готовых бизнесов для студентов

Тем, кто хочет учиться на собственном опыте, а не по учебникам и кейсам, не обязательно тратить много сил и времени на запуск бизнеса с нуля. Один из способов быстро начать своё дело — купить готовый бизнес. Как не прогадать, на что обратить внимание и с чего начать студентам и молодым предпринимателям, если в запасе у вас немного денег, рассказывает Андрей Федосов, менеджер по b2b маркетингу Авито.

С чего начать?

Готовый бизнес — удобный вариант «стартапа» в деловом мире: у предприятия уже есть отлаженные процессы. Новый владелец может пробовать себя в непривычной роли, оптимизировать старое или вовсе ничего не менять. Такие бизнесы чаще всего продают по личным причинам — хозяин устал от конкретной сферы, переехал в другой город или ищет инвестиции для нового дела.

Перед покупкой готового предприятия, важно оценить свои ресурсы и понять, сколько времени вы можете тратить на бизнес и какую цель хотите достичь.

Бизнес в сфере развлечений

Креативная идея не требует покупки дорогостоящего оборудования, а в проходном месте может оказаться весьма прибыльной. В Лобне за 120 000 рублей продают фотокабину. В кабине можно сделать фото для развлечения или сфотографироваться на документы. Она отдаётся вместе с принтером, краской для него и фотобумагой. Из дополнительных расходов — оплатить переезд и арендовать место для кабины в торговом центре. Расход на это займёт 15 000 рублей.

Заработок зависит от места, где будет находиться кабина, окружающей атмосферы и проходимости. Например, фотокабины пользуются особой популярностью на развлекательных площадках.

Ещё один вариант готового бизнеса — приобрести франшизу и стать владельцем магазина смываемых красок. Люди могут заказывать их на дни рождения, фотосессии или выписку из роддома. Чтобы стать партнёром, нужно вложить в бизнес от 30 000 рублей. Владельцы франшизы готовы обучить предпринимателей, помочь с настройкой рекламы и оказать поддержку по проекту.

Интернет-магазин

Большинство интернет-магазинов, которые продаются за небольшую сумму, работают по дропшиппингу — товар хранится на складе поставщика где-нибудь в Китае и отгружается только при подтверждённом заказе.

За 50 000 рублей можно приобрести интернет-магазин гироскутеров с хостингом, товарным наполнением и логотипом. Арендовать помещение не требуется — доставка осуществляется сразу со складов поставщиков. Для такого бизнеса не нужны дополнительные вложения, а запуск занимает 4-5 дней. Но стоит помнить, что прибыль такого магазина непредсказуема, особенно в условиях, когда вводятся ограничения передвижения.

Кофейня и общепит

Инвестиции в открытие ресторана или бара — это миллионы. Всё иначе с точками с кофе на вынос. Например, в подмосковных Химках продаётся кофейная точка на проходном месте. Хозяйка передаст готовый бизнес за 380 000 рублей, дополнительно нужно будет оплачивать аренду площади в 50 000 рублей.

С таким бизнесом легко планировать время — главное, понять по какому «расписанию» живёт большая часть посетителей.

Другой вариант — делать ставку на проходное и людное место. Например, в московском ТЦ Ривьера отдают маленькую пекарню в прикассовой зоне гипермаркета за компенсацию аренды за август (101 000 рублей). Продавец ищет нового хозяина для торговой стойки. Предпринимателю достанется договор аренды с ТРЦ, разрешительные документы и касса. В пекарне можно торговать хлебом, водой, напитками, солью, медом, шоколадом и аналогичными изделиями.

О чём важно помнить при покупке готового бизнеса

Реалистично оцените свои ресурсы. Особенно время.

Определитесь, какая у вас цель и зачем вам готовый бизнес.

Подумайте, как вы будете развивать купленный бизнес.

Фото на обложке: Shutterstock / Nebojsa Tatomirov