Копить нельзя потратить: как разобраться в банковских картах и что такое образовательный кредит

Какой же возраст оптимален, чтобы завести банковскую карту, и какие карты, счета и вклады лучше выбирать? Расскажем в нашем гайде.

Сложно найти сейчас ребенка, который не знал бы, что такое карманные деньги. Конечно, все зависит от уровня благополучия семьи, но так или иначе, распоряжаться деньгами мы учимся довольно рано. И получаем или заводим банковские карты тоже.

Первая банковская карта: зачем и когда её заводить

Итак, поговорим о первой банковской карте. Зачем она нужна, например, если у вас есть младшие братья и сестры?

Уже с шести лет дети имеют право совершать мелкие бытовые покупки. Правда, открыть собственный счет в банке нельзя: пользоваться можно только так называемыми дополнительными картами родителей, которые те могут оформить на свой банковский счет.

Для чего нужна дополнительная карта? Иногда в тех случаях, если ребенок часто остается без родителей — например, ходит на тренировки, дополнительные занятия — и ему нужно совершать мелкие покупки, оплачивать проезд в общественном транспорте.

Тогда карта — это как бы современный способ давать ребенку карманные деньги. Но родители могут установить лимит на сумму, которую можно потратить в день, и на виды операций (например, исключить покупки в интернет-магазинах). Некоторые банки делают такие карты неименными — то есть это просто приложение к основной карте родителя.

Впрочем, работать такой вид карманных денег будет, скорее всего, только в крупных городах, где широко развита безналичная оплата.

Личную же карту можно заводить с 14 лет — то есть, с момента получения паспорта. И конечно, она может быть только дебетовой, не кредитной.

Для оформления дополнительной карты для ребенка родителю нужно написать соответствующее заявление в банке и оформить согласие на проведение операций по ней. А если ребенку уже есть 14 лет, то написать заявление на выдачу карты вы можете сами — главное, не забыть паспорт и уточнить все нюансы платежей по карте.

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Плюсы и минусы детских банковских карт

Основные плюсы тут такие:

меньше шансов потерять деньги и ошибиться со сдачей;

хороший способ научить ребенка распоряжаться деньгами и контролировать его траты;

возможность материальной помощи ребенку в любой момент.

Но есть и довольно существенные сомнения, которые возникают у родителей в этой ситуации:

ребенок может потерять или повредить карту, и тогда ее придется восстанавливать;

ребенок неопытен в вопросах безопасности, и его данные легко могут похитить;

карта может вызвать неоднозначную реакцию у друзей ребенка, у которых родители не могут или не хотят ему такое позволять.

И самое главное возражение, о котором мы не сказали — это риск, что ребенок потеряет чувство реальности и станет тратить денег больше, чем необходимо.

В любом случае, теперь вы стали чуточку грамотнее. И если у вас есть младший брат или сестра, то самое время предложить эту статью родителям.

А если я уже не школьник?

Если вопрос с детскими банковскими картами вполне понятен, то со старшеклассниками и студентами ситуация уже совсем другая. У вас уже более осознанный возраст, а кроме того, студенчество — довольно часто и пора расставания с родителями.

Поэтому заводить личную банковскую карту — просто необходимость, а с 18 лет вы можете сделать это сами.

На что обратить внимание при выборе и оформлении первой личной банковской карты:

Тип карты. Они бывают дебетовые и кредитные. Заводить кредитную карту несовершеннолетнему, например, банк не станет, а совершеннолетним молодым людям поначалу их заводить просто не стоит. Для кредитки нужен постоянный источник дохода, и если у вас его нет, то и рисковать испортить себе кредитную историю так рано не стоит. Стоимость годового обслуживания. Здесь главное правило простое: сумма напрямую зависит от количества доступных по карте опций. Есть карты, первый год обслуживания которых бесплатны, а после за него нужно будет платить. Определить нужный вам уровень карты можно по ее категории — обычно они начинаются от классической и заканчиваются «золотыми», «платиновыми» или «черными». Внимательно ознакомьтесь со всеми этими нюансами. Тип платежной системы — Visa, MasterCard, МИР. Не столь значимый, как предыдущие, но тоже нужный аспект. Если вы предполагаете, что в ближайшие годы можете попасть за рубеж, то вам нужно знать, что платежная система МИР — только российская и за границей не работает. Дополнительные возможности. Обратите внимание на партнерские предложения и опции, которые прилагаются к карте. Например, бонусы от самого банка, кэшбэк. Обычно их суть состоит в том, что при покупках в определенных магазинах вы получаете бонусные «мили», баллы или другие ценные значения, которые потом можно конвертировать в новые покупки.

Что вам нужно знать про банковский вклад

Самое же главное при выборе и оформлении любой банковской карты — это внимательно слушать и разбираться во всех условиях, прежде чем написать заявление на выдачу карты. Если хотя бы одна услуга или опция вам не подходит или непонятна, от нее лучше просто отказаться.

Представим, что у вас есть небольшие накопления и вы боитесь потратить их прямо сейчас. Хочется купить что-то действительно стоящее — например, через несколько лет, после окончания университета. В этом случае, возможно, вам стоит познакомиться с видами банковских вкладов.

Вклады могут быть срочные и бессрочные. В первом случае вы доверяете деньги банку на какой-то фиксированный период — на год, два, три или более, на ваш выбор. Во втором случае просто отдаете их в банк с условием, что сможете снять в любой момент. Но проценты по такому вкладу будут очень низкие.

Еще братить внимание нужно на возможности снятия и пополнения счета и процентную ставку после определенных периодов.

Если вы отправляете деньги на вклад, то следуете знаменитому принципу «деньги должны не лежать, а работать». То есть приносить вам хоть какую-то прибыль.

Обращайте внимание на историю, лицензию и репутацию банков, которым доверяете деньги, чтобы не попасть в число обманутых или т.н. «серых» вкладчиков. Узнать об этом можно от старших или своих более финансово опытных товарищей — а ещё из отзывов в интернете и статей о банках в СМИ.

Кстати, вклады до 1,4 миллиона рублей страхуются законом — обязательно познакомьтесь с ним хотя бы в общих чертах. А перечень банков, вклады в которых защищены, опубликован на сайте Агентства по страхованию вкладов.

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Образовательный кредит: это ещё что такое?

Напоследок, разберем такое понятие, как образовательный кредит. Обычно с ним сталкиваются студенты-заочники или очники на платной форме обучения. Куда идти, если поступить очень нужно, но платить за обучение денег совсем нет?

Образовательный кредит — это займ у банка денег на оплату учебы. Дается такой займ на довольно продолжительное время (до 11 лет), и у него есть несколько особенностей. Во-первых, такой кредит всегда имеет целевое назначение. Это значит, что на руки деньги вы не получите: банк сам перечислит их учебному заведению — и как правило, постепенно (например, каждый семестр).

Во-вторых, взять образовательный кредит можно не только на высшее образование, но и на среднее, среднее профессиональное и даже на дополнительное (языковые курсы, повышение квалификации).

И в-третьих, одно из важных условий таких кредитов — это хорошая учеба. В случае долгов банк может разорвать с вами договор.

Подведем итоги

Финансовая грамотность и умение расходовать деньги правильно — один из важнейших навыков в современном обществе. Развивать его нужно с раннего возраста — возможно, не совсем с детства, но уж с наступлением 18 лет точно.

Для этого:

учитесь контролировать свои траты;

формируйте в себе привычку накапливать деньги;

делайте расходы бюджета целенаправленными;

не спешите брать кредит без крайней необходимости;

внимательно изучайте условия оформления банковских карт и вкладов, а также надежность самих банков, клиентом которых хотите стать.

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