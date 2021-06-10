Что нужно для карьерного роста в 2021 году?

Как стать ценным сотрудником для компании? Какие компетенции и навыки нужно развивать для того, чтобы эффективно продвигаться по карьерной лестнице? Какой способ обучения выбрать, чтобы быстро и качественно освоить необходимый материал? Читайте советы HR-директора CloudPayments Татьяны Афониной на RB.RU.

Что такое «ценный сотрудник»?

Для начала давайте разберемся, что такое «ценный сотрудник» и как им стать. Если обратить внимание на те качества, которые обычно заявляют работодатели в вакансии для описания идеального кандидата на должность, то это, как правило: активность, инициативность, ответственность, «горящие глаза».

Причем это касается большинства типов должностей, не важно, начинающий это специалист или профессионал с опытом.

Получается, что ценный сотрудник — это тот человек, который умеет решать поставленные перед ним задачи с нужным эффектом в нужные для бизнеса сроки. Такой сотрудник должен уметь отстаивать свое профессиональное мнение, быть проактивным, а не «плыть по течению».

Именно «ценные сотрудники» — наиболее вероятные кандидаты на повышение, ведь они доказали компании свою важность и нужность, готовы взять на себя новые обязанности.

Как развить в себе все необходимые для этого качества и почему именно они так важны для карьерного роста? Давайте разберемся.

Скорость выполнения работы

Любой бизнес так или иначе завязан на сроки. Это и сроки проникновения на рынок, и скорость ответа на запросы потенциальных клиентов, и скорость реализации ИТ-задач, и, безусловно, скорость найма новых сотрудников. Поэтому абсолютно все сотрудники компании, если они хотят стать ценными для работодателя, должны понимать важность соблюдения дедлайнов.

Важно осознавать, почему компания ставит те или иные сроки выполнения задач и соблюдать их. Потому что, рассчитывая скорость выполнения задач и цели, которые достигнет компания при их выполнении, сотрудник больше погружается в бизнес, а значит, имеет все шансы стать более ценным на своем месте и со временем продвинуться по служебной лестнице.

Отчетность и прозрачность

Карьерный рост зависит от многих аспектов, в том числе — от непосредственного руководителя. Точнее, от того, как непосредственный руководитель оценивает конкретного сотрудника.

А для того, чтобы руководитель оценивал сотрудника в нужном для самого сотрудника ключе, у руководителя должна быть полная, прозрачная и понятная обратная связь. В том числе и в форме таблиц и отчетов, показывающих результат работы в динамике.

Не во всех компаниях есть сформированная система отчетности. Но если она есть, то очень важно обращать внимание на сроки и форму ее предоставления и делать это в том формате, который кажется правильным компании. При этом, если у работника есть идеи, как эту отчетность можно улучшить, важно предложить это непосредственному руководителю.

Если же в компании нет выстроенной системы отчетности, то будет правильным для сотрудника инициировать этот процесс: самостоятельно подходить к руководителю с небольшими отчетами по своей работе.

Это может быть просто беседа с отчетом за предыдущий день, могут быть регулярные встречи или специальные файлы, которые отражают вклад сотрудника. Нужно организовывать свою работу и активность таким образом, чтобы у руководителя всегда было понимание того, чем занимается сотрудник, какую ценность он приносит компании.

Структурирование работы

В некоторых профессиях работа строго регламентирована и человек, работая на такой должности четко понимает, что и в какое время ему необходимо делать.

В качестве примера можно привести бухгалтера или специалиста по кадровой работе. В противовес им есть ряд должностей и бизнес-подразделений, сотрудники которых постоянно находятся в состоянии некой неопределенности.

Например, зародившийся несколько лет назад институт менеджеров по развитию продукта. То есть перед сотрудником стоят верхнеуровневые задачи: развивать продукт, обеспечивать постоянный рост выручки. При этом в части компаний нет устоявшейся практики в этой области, и сотрудник сам принимает решение, как правильно выстраивать свою работу и реализовывать задачи.

В любом случае, каждый сотрудник компании должен структурировать свою работу, четко расписать свои обязанности и зоны ответственности и донести эту информацию до всех заинтересованных лиц.

Делать это нужно всем, но чем выше неопределенность, тем больше времени придется потратить на структурирование.

И если, к примеру, в самом начале работы в компании новому бухгалтеру придется потратить на это всего 2% своего рабочего времени, а потом он сможет просто следовать регламентам и процессам, то руководителю того же финансового подразделения придется выделить на структурирование до 30% времени в течение всего периода работы в компании.

И если человек структурирует свою работу, и делает это хорошо, то руководство, безусловно, заметит его потенциал для дальнейшего роста.

Работа в команде и коммуникация

В современном мире все больше внимания при найме сотрудника и продвижении его по карьерной лестнице обращают на так называемые soft skills — гибкие навыки. Это умение выстраивать команду, находить общий язык с другими людьми, поддерживать теплые отношения с коллегами, быть гибким, адаптироваться к изменениям.

Потому что каким бы прекрасным профессионалом ни был человек, если он токсичен для команды, с ним не хотят работать, не могут найти общий язык, то вероятность карьерного роста для него практически равна нулю. Потому что руководитель — это всегда лидер, человек, указания которого хочет выполнять команда. А полностью менять команду под руководителя, особенно только начинающего, никто не будет.

Поэтому основная задача любого сотрудника, который хочет добиться карьерного роста, смотреть, как складываются отношения с командой, как идут коммуникации. И если с этим есть проблемы, нужно активно развиваться в этом направлении.

Сейчас есть масса лекций, специальной литературы и тренингов для этого. И тем, кто хочет продвижения по службе, нужно заранее озаботиться решением этих проблем.

Хочу привести пример карьерного продвижения сотрудника в нашей компании, который стал возможен именно благодаря коммуникациям сотрудника и его работе в команде.

Сотрудник пришел к нам в отдел продаж на рядовую должность и с самого начала проявил себя: активно взаимодействовал с коллегами, помогал адаптации и обучал новых сотрудников (по собственной инициативе). Руководство заметило его энтузиазм и теперь он успешно возглавляет отдел продаж.

Самостоятельность

Мне очень нравится выражение: «Чем больше инструкций — тем меньше зарплата». Это как раз про самостоятельность и самоорганизацию. Ведь если другие люди говорят, что делать сотруднику и вынуждены контролировать каждый его шаг, то за что платить ему высокую зарплату? И шансов стать руководителем у такого сотрудника практически нет.

Поэтому для того, чтобы зарекомендовать себя ценным сотрудником, достойным продвижения, нужно быть максимально самостоятельным: четко понимать свои задачи, искать способы их решения, не допускать ситуаций, когда вышестоящий руководитель будет вынужден постоянно контролировать их выполнение и подстегивать.

Это же, кстати, верно не только для вертикального роста, но и для экспертного (горизонтального) роста. Если человек хочет стать экспертом, он должен хорошо разбираться в своей предметной области, знать, что нужно делать и как. А не просто следовать указаниям свыше.

Приведу пример такого горизонтального роста. К нам в компанию на должность специалиста техподдержки пришел новый сотрудник. В течение некоторого времени он изучал работу компании и различных ее подразделений, в результате чего пришел к решению, что он мог бы хорошо себя проявить в качестве менеджера проектов.

Он изучил необходимые материалы, поговорил с коллегами и написал развернутое письмо руководству о том, почему и как он может быть полезным на новой должности. Руководство решило дать ему шанс, в результате он уже больше года работает в новом качестве, причем очень успешно.

Всегда стараться делать лучше

Мир подвижен: постоянно появляются новые технологии, наблюдается тренд на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов во всех компаниях. Поэтому важно всегда думать о том, как доработать процесс или продукт, как сделать его еще лучше, удобнее.

Думать о том, как оптимизировать процессы: сократить сроки выполнения задач, максимально автоматизировать рутинные операции. Это очень важный и востребованный на рынке навык для любого руководителя. Важно учиться этому и активно развиваться в этом направлении.

Внедрение новых технологий и инициативность

Мы живем в мире, в котором постоянно появляются новые решения, новые гаджеты, продукты, технологии. Человек, нацеленный на карьерный рост, всегда должен держать руку на пульсе, следить за рынком, уметь выбирать самые передовые решения и понимать, как их можно применить в компании.

В этом вопросе важно проявлять инициативу: находить возможности и предлагать их руководству. Это же касается и командной работы.

К примеру, активно использовать мессенджеры и специальные приложения для общения и структурирования работы. Эти навыки будут очень полезны для будущего руководителя, позволят ему эффективно организовать работу, повысить скорость выполнения задач. Важно быть проактивным, чтобы заранее понимать, куда идет бизнес, и подстраивать под это свою работу.

Дополнительные курсы и постоянное обучение

Новая должность — это новый вызов. Человек в целом понимает, чего от него ждут, но у него пока нет соответствующего опыта. Ему нужно быстро получить необходимые навыки: по управлению людьми и проектами, по стратегическому мышлению. Этому всему надо учиться.

Для того, чтобы понять, какие дополнительные знания понадобятся для желаемой должности, достаточно посмотреть требования, которые размещают компании в описаниях соответствующих вакансий на сайтах поиска работы. И искать уроки, курсы и книги по схожим тематикам.

Где их искать? В крупных компаниях обычно есть корпоративный университет, программы кадрового резерва. Это прекрасная возможность для обучения, которую, безусловно, стоит использовать. Если корпоративного университета в вашей компании нет, стоит обратить внимание на онлайн-школы.

Выбрать их можно, ознакомившись с рейтингами в интернете. Из тех, что на слуху, можно назвать: Skillbox, «Нетология», Учеба.ру. Для того, чтобы выбрать курс, лучше начать с бесплатных уроков, понять, что это именно то, что нужно, а уже потом покупать целую программу обучения.

Стоит также обратить внимание на программы стажировок в крупных компаниях и программы переподготовки при крупных университетах. Пусть это и не очень быстро – программы переподготовки обычно рассчитаны на полгода – но этот подход дает хорошую базу знаний и контактов.

Важно отметить, что в условиях постоянно меняющихся технологий и постоянного появления новых подходов и решений, нужно понимать, что для устойчивого карьерного роста ограничиться одной программой переподготовки не получится: образование должно быть микродозированным, но постоянным: подкасты, конференции, видеоуроки.

И даже если выделять на обучение всего 20 минут в день, или час раз в неделю, то человек становится более экспертным.

Готовьтесь к повышению заранее!

Для того, чтобы активно продвигаться по карьерной лестнице и эффективно работать на новой должности, важно постоянно развиваться: учиться, совершенствовать навыки общения, закрывать пробелы в знаниях, развивать стратегическое мышление.

И чем раньше этим озаботиться, тем быстрее можно получить долгожданное продвижение. Нужно быть готовым к тому, что совершенствоваться придется постоянно: нельзя просто один раз совершить рывок, а потом расслабиться.

Карьерный рост — это постоянная и трудная работа над собой. Но это того стоит!