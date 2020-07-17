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Студенты рассказали, в каких компаниях хотят работать после выпуска

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Компания Universum  опросила студентов и выяснила, в какие компании они хотели бы устроиться на работу. Из-за пандемии серьёзных изменений в выборе работодателя нет. Всего компания опросила 25 тысяч учащихся, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Студенты рассказали, в каких компаниях хотят работать после выпуска

ТОП-5 компаний, в которых хотели бы работать студенты бизнес-специальностей:

  • Google
  • «Газпром»
  • «Яндекс»
  • «Газпром Нефть»
  • Сбербанк

У будущих IT-специалистов рейтинг выглядит так:

  • Google
  • «Яндекс»
  • Microsoft
  • Intel
  • Сбербанк

Средний размер желаемой зарплаты — 61 339 рублей у студентов по специализации «Бизнес». IT-специалисты хотят получать 65 312 рублей. Респонденты отметили, что после выпуска хотели бы работать в международной компании. Большинство считает, что лучше начать карьеру в организации среднего размера, где число сотрудников — не больше250 человек. 

Фото на обложке: Unsplash

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