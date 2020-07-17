Студенты рассказали, в каких компаниях хотят работать после выпуска

Компания Universum опросила студентов и выяснила, в какие компании они хотели бы устроиться на работу. Из-за пандемии серьёзных изменений в выборе работодателя нет. Всего компания опросила 25 тысяч учащихся, пишет РБК со ссылкой на исследование.

ТОП-5 компаний, в которых хотели бы работать студенты бизнес-специальностей:

Google

«Газпром»

«Яндекс»

«Газпром Нефть»

Сбербанк

У будущих IT-специалистов рейтинг выглядит так:

Google

«Яндекс»

Microsoft

Intel

Сбербанк

Средний размер желаемой зарплаты — 61 339 рублей у студентов по специализации «Бизнес». IT-специалисты хотят получать 65 312 рублей. Респонденты отметили, что после выпуска хотели бы работать в международной компании. Большинство считает, что лучше начать карьеру в организации среднего размера, где число сотрудников — не больше250 человек.