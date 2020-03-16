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YOUNG

На ВДНХ пройдёт фестиваль профориентации

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

В павильоне ВДНХ «Арт.Техноград» 14 марта пройдет фестиваль профориентации «PROвыбор». Школьники и студенты могут прийти на него бесплатно, надо только зарегистрироваться, сообщили в пресс-службе инновационно-образовательного комплекса «Техноград».  

На ВДНХ пройдёт фестиваль профориентации

Посетителей ждут тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги. Организаторы расскажут, как развивать системное мышление и добиваться поставленных целей. 

Участники смогут пройти профориентационное тестирование и получить консультацию по результатам, проверить свои коммуникативные способности и навыки публичного выступления. Также им расскажут об инструментах профессиональной навигации и ориентации, научат оперативно организовывать свою деятельность и оценивать навыки командной работы. 

Помимо основной программы на фестивале пройдет  бизнес-игра  «Профессионариум», тренинг по выбору профессии «Ты решаешь, кем быть» и открытый лекторий Национального центра профессиональной ориентации. 

Фото на обложке: Shutterstock / wavebreakmedia

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