На ВДНХ пройдёт фестиваль профориентации

В павильоне ВДНХ «Арт.Техноград» 14 марта пройдет фестиваль профориентации «PROвыбор». Школьники и студенты могут прийти на него бесплатно, надо только зарегистрироваться , сообщили в пресс-службе инновационно-образовательного комплекса «Техноград».

Посетителей ждут тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги. Организаторы расскажут, как развивать системное мышление и добиваться поставленных целей.

Участники смогут пройти профориентационное тестирование и получить консультацию по результатам, проверить свои коммуникативные способности и навыки публичного выступления. Также им расскажут об инструментах профессиональной навигации и ориентации, научат оперативно организовывать свою деятельность и оценивать навыки командной работы.

Помимо основной программы на фестивале пройдет бизнес-игра «Профессионариум», тренинг по выбору профессии «Ты решаешь, кем быть» и открытый лекторий Национального центра профессиональной ориентации.