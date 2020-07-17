От аудитора до специалиста по инвестициям: как построить карьеру в финансах

Рассказываем, как новичку искать работу в финансах, что надо уметь и какие зарплаты на стартовых позициях.

Даже самые привычные и на первый взгляд консервативные сферы постоянно меняются. В мире финансов много нового — цифровизация обновила бизнес-процессы, рутинные задачи автоматизированы, а профессионалы должны научиться со всем этим существовать.

Что ценится

Навыки и знания, которые были востребованы еще пару лет назад, сегодня уходят на второй план. Кроме академического образования и профессионального опыта в финансах (hard skills) очень важны и неспециализированные навыки (soft skills):

грамотное корпоративное управление;

риск-менеджмент;

стратегическое мышление;

анализ;

умение прогнозировать будущее организации.

Основные профессии

Аудитор

Если просто, то аудитор — это человек, который контролирует бухгалтерию. Он — ревизор, который должен удостовериться, что все многочисленные отчеты поданы корректно, все учтено, а налоги уплачены вовремя и в нужном размере. Аудитор проверяет налоговую и финансовую документацию организации, оценивает, насколько эффективно она работает, и дает рекомендации руководству, как исправить выявленные ошибки. Хороший аудитор — на вес золота, и профессионалы ценятся очень высоко.

Где работать: в аудиторской компании, как частное лицо, оказывающее услуги, как внутренний аудитор в крупной компании

Зарплата на старте на основании вакансий на сайте hh.ru в Москве: на позиции ассистента аудитора в Москве можно зарабатывать от 40–60 000 рублей

Финансовый аналитик

Это специалист, который следит за финансовым состоянием организации и управляет его денежными потоками. Его главная задача — оценить, насколько эффективно расходуются деньги, снизить все возможные риски и повысить прибыль компании.

В крупных компаниях финансовый отдел может состоять из нескольких специалистов по финансам, например:

финансового аналитика, который обрабатывает данные и находит способы оптимизировать расходы,

финансового контролера, который отвечает за бюджетирование и корректное расходование этого бюджета,

и финансового директора, управляющего всеми финансовыми процессами компании.

От финансиста сейчас требуют не просто быть профи в своем деле, но и успевать за всеми технологическими новшествами — владеть электронными таблицами и всеми современными платформами, уметь управлять проектами, постоянно повышать свою квалификацию.

Где работать: Центральный банк, коммерческие и государственные банки, инвестиционные и страховые компании, фонды прямых инвестиций, коммерческие организации, FinTech-проекты

Зарплата на старте: младший финансовый аналитик может зарабатывать от 70–80 000 тысяч рублей.

Бухгалтер

Есть мнение, что бухгалтерия — это скучно и бесперспективно. Да, профессия требует усидчивости и внимания к деталям, но все больше рутинных процессов автоматизируются, и бухгалтеру, отвечающему за свой участок, будь то налогообложение, проведение оплат или расчет зарплаты, остается немало «места для подвига».

Бухгалтер знает все о деньгах компании, в которой работает: откуда поступили, куда ушли и сколько за свою деятельность нужно заплатить налогов. Ценится тот специалист, который сумеет выйти за рамки своей должности — например, рассчитать риски и снизить налоговую нагрузку компании. У бухгалтера есть возможность поработать на разных участках и выбрать тот, что больше всего по душе. Руководит всем главный бухгалтер — это одна из ключевых фигур в финансах, которая контролирует работу всех бухгалтерских направлений.

Где работать: в любой частной или государственной организации, компании или аутсорс-агентстве, которое оказывает бухгалтерские услуги бизнесу.

Зарплата на старте: помощники бухгалтера без опыта работы на первичной документации зарабатывает около 30–40 000 рублей; если небольшой опыт позволяет выполнять более сложные задачи, доход начинается с 50 000.

Специалист по МСФО

Знание международных стандартов финансовой отчетности открывает для специалиста много карьерных возможностей. Профессия очень востребована в иностранных организациях, у которых российские подразделения на регулярной основе отчитываться перед головными офисами. А российским компаниям, которые целятся в иностранные рынки или привлечение инвестиций от зарубежных вкладчиков, тоже нужны такие специалисты.

Какие обязанности надо будет выполнять: трансформировать финансовую отчетность компании в соответствии с международными стандартами, консультировать филиалы компании.

Где работать: международные компании, у которых есть филиалы в России, российские компании, осваивающие зарубежные рынки, российские организации, получающие кредиты в международных банках

Зарплата на старте: помощники специалистов по МСФО могут рассчитывать доход от 50 000 рублей.

Compliance-менеджер

Относительно новая профессия, которая появилась с приходом на российский рынок крупных иностранных компаний. Менеджер тут выступает в качестве контролирующего органа и следит за тем, чтобы вся деятельность организации соответствовала законодательным и корпоративным требования. Например, он участвует в аудиторских проверках, следит за оформлением всей отчетности, занимается урегулированием законодательных вопросов. В целом, сводит правовые и репутационные риски к минимуму.

Где работать: коммерческие компании, аудиторские компании, банки.

Зарплата на старте: специалист поддержки в сфере compliance зарабатывает от 60 000 рублей.

Специалист банковского дела

Банковская сфера разнообразна и отлично подходит тем, кто настроен на поступательную карьеру на стабильном и высокодоходном рынке. Чтобы найти себя, возможно, придется поработать на разных должностях и в разных отделах, потому что работа предполагает и простейшие банковские операции, и составление отчетности, и ведение счетов физических и юридических лиц и многое другое.

Кредитование, инвестиции, ценные бумаги — все это часть банковской сферы, поэтому учиться придется много. Деньги любят счет, а банк любит точность и аккуратность — внимательность и упорство помогут стать настоящим профессионалом своего дела.

Где работать: государственные и коммерческие банки, инвестиционные компании, страховые и кредитные организации

Зарплата на старте: операционисты в банке без опыта работы могут рассчитывать на 40–60 000 рублей в зависимости от задач.

Специалист по инвестициям

Чтобы работать в инвестициях, необходимо от и до знать финансовую сферу, юридические и общеэкономические аспекты. А ещё — быть коммуникабельным, готовым к непростому общению с партнерами и еще более сложным инвестиционным сделкам. IR — investor relations — именно про общение и умение находить общий язык с самыми разными людьми. Это область для тех, кто готов управлять денежными потоками, может рисковать и нести ответственность за свои решения. Инвестиционные аналитики анализируют работу компаний, оценивают стоимость бизнеса, разрабатывают инвестиционные стратегии, отвечают за привлечение средств на развитие бизнеса, либо критически оценивают тех, кто рассчитывает на инвестиции. В инвестициях работать сможет не каждый — для этой профессии нужны стальные нервы, широкий кругозор и большой опыт в финансах в целом.

Где работать: международные компании и инвестиционные фонды; венчурные компании и акселераторы; компании, управляющие частными инвестициями

Зарплата на старте: в инвестиции обычно попадают, получив немалый опыт в самых разных финансовых отраслях.

Если вы уверены, что финансы — это любовь, и нет сомнений в выборе, мы рекомендуем попробовать себя в разных сферах — и в крупной компании в финансовом отделе, и в банке. Работодатели сейчас хотят видеть не столько стабильный опыт в одной компании, сколько подтвержденные знания и разноплановое образование: если у вас есть сразу несколько умений, будет гораздо проще двигаться по карьерной лестнице. В кризисные времена хорошие финансисты особенно ценны. Рынку нужны те, кто умеет считать деньги и не допускает ошибок. Профессионалам рынка и рекрутерам уже давно было понятно, что новый тип профессионала-финансиста — это тот, кто не только хорошо знаком с технологиями, но и обладает гибким умом, умеет быстро учиться и находить информацию, анализировать и применять ее.

Очевидно, что для тех, кто хочет работать с международной отчетностью и глобальными компаниями, не обойтись без английского языка. Финансы — это непросто и это всегда движение вверх для тех, кто амбициозен и хочет добиться карьерных высот. С другой стороны, финансы — и для тех, кто любит структурированность и четкость, возможность планировать и контролировать. Главное, вовремя разобраться в себе и найти свой путь.