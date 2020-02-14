Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Работа с данными, soft-skills и самообразование — строим карьеру в аналитике и финансах

YOUNG
Мария Еремцова
Мария Еремцова

Руководитель центра по работе с профессиональными сообщества...

Анна Меликян

Серьезные изменения в последнее десятилетие не обошли даже консервативные профессии — финансист, экономист, бухгалтер, бизнес-аналитик. Работодатель уже предъявляет новые требования к сотрудникам. Чтобы за всем успеть, надо уметь пользоваться всеми технологическими ресурсами, которые сейчас доступны, а еще — не забывать о soft-skills и постоянном обучении. 

Сотрудники сегмента сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть» делятся опытом и рассказывают, какие умения необходимы будущим финансистам и экономистам. Приятный бонус — полезные онлайн-ресурсы, книги и сериалы.

Работа с данными, soft-skills и самообразование — строим карьеру в аналитике и финансах

Soft-skills для любого специалиста

Для успешной карьеры в корпоративном мире недостаточно владеть — даже в совершенстве — только стандартными профильными hard-skills: знать основы планирования и прогнозирования, управленческого учета, принципов управления финансами, и т.д. О soft-skills тоже не стоит забывать. Для сотрудника важны: 

  1. Критическое мышление
  2. Способность делить задачу на отдельные части
  3. Способность генерировать идеи, постоянно создавать что-то новое
  4. Четкий тайм-менеджмент, способность расставлять приоритеты и распределять нагрузку
  5. Умение действовать оперативно и уверенно в случае неопределенности, быстро адаптироваться к изменениям
  6. Умение задавать правильные вопросы и четко понимать потребности

Инструменты бизнес-аналитика

Чтобы успешно выполнить задачу, надо уметь работать с информацией: искать ее, структурировать, визуализировать, доносить до аудитории. Если ты планируешь построить карьеру аналитика вне зависимости от отрасли обязательно ознакомься с основными BI-системами (Business Intelligence — бизнес-аналитика): Power BI, Tableau, QlikView. 

Они позволяют обрабатывать огромные массивы информации и агрегировать данные из различных систем, которые используют в компании. В них также можно визуализировать данные в формате Dashboard. 

Если ты уже знаком с BI-системами и хочешь стать крутым аналитиком, то смело изучай языки программирования — SQL, R, Python. На сегодняшний день программирование востребовано и в финансах, и в маркетинге, и в закупках — вообще везде, где надо оперативно обрабатывать и визуализировать большие объемы информации.

Хочешь писать на темы предпринимательства, образования и технологий? Стать автором Rusbase Young может каждый. Узнать как

Елена Герасимова, руководитель направления «Data Science и Аналитика» онлайн-университета «Нетология».

«Мы в "Нетологии" видим тенденцию, что представителям финансовой сферы сейчас крайне важно знать инструменты работы с данными: их сбора, анализа и интерпретации. Данные уже присутствуют во всех сферах: от IT и ритейла до медицины и банковского сектора.

Мы заметили, что популярными программами обучения у финансистов и экономистов стали:

  • Excel: программа для работы с цифрами, которую точно знает любой финансист. Но она подходит и для работы с данными: в ней есть сводные таблицы, возможности для визуализации и обработки данных. Если знать ее дополнительные функции, анализ данных ускоряется в разы. ;
  • Python: универсальный язык программирования для быстрой обработки больших объемов данных;
  • SQL: язык запросов, с помощью которого получение данных становится проще, а это значительно упрощает работу с отчетами;
  • Tableau: инструмент, позволяющий визуализировать данные из отчетов и таблиц в понятные дашборды;
  • Power BI: инструмент бизнес-анализа, с помощью которого участники проекта могут анализировать данные и создавать визуальные отчеты без привлечения IT-специалистов».

Сервисы для работы с информацией

В деловой среде отчеты и презентации — основные инструменты коммуникации со всеми участниками процесса, одно из ключевых требований к кандидатам — умение понятно, удобно и красиво готовить информацию. Чаще всего для этого используют всем известные отчеты в Excel и презентации в PowerPoint. 

Чтобы стать продвинутым пользователем данных сервисов, достаточно подробнее изучить имеющийся функционал, используя специальную литературу или видео-уроки (в сети есть большое количество бесплатных) и на практике оттачивать свои знания (можно начать с курсовых/дипломных работ). Ниже перечислен основной функционал, которые вам однозначно пригодиться в работе:

  • основные логические формулы Excel 
  • как работать со сводными таблицами 
  • как оформить таблицу, чтобы она не смотрелась громоздко и олдскульно
  • как выбрать подходящий график для разных ситуаций
  • как настроить фильтры в отчетах и привязать их к графикам
  • как автоматизировать обновление данных
  • как правильно структурировать и оформить текстовую информацию
  • как правильно подобрать цвета и шрифты
  • как настроить анимацию и переход слайдов
  • где быстро найти качественные изображения и иконки
  • как работать с изображениями
  • где найти вдохновение для очередной презентации
  • в чем отличие презентации отчетной и презентации для выступления
  • что такое отчет в формате Dashboard

Необходимая практика

Если ты уже многое из перечисленного знаешь и умеешь, то пора переходить к практике. Смело проходи стажировки, решай кейсы, участвуй в конкурсах. В «Газпром нефть» мы проводим международный кейс-чемпионат GPN Intelligence CUP и набираем стажеров. 

Но помни, что даже став стажером или сотрудником компании, нельзя останавливаться на достигнутом — стоит заниматься самообразованием: проходить различные онлайн-курсы, создавать внутри компании профессиональные сообщества, где вы делитесь достижениями или полезными материалами, посещать профессиональные неформальные мероприятия для нетворкинга и интересных инсайтов.

Дополнительные ресурсы 

В перерывах между самообразованием и практикой предлагаем почитать полезную литературу:

  • Ферр Натан, Даер Джефф, «Создавая инновации. Креативные методы от Netflix, Amazon и Google»
  • Питер Этрилл, Эдди Маклейни, Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов
  • Сюзан Чишти, Янош Барберис, Путеводитель по новейшим финансовым технологиям
  • Кауфман Джош, Сам себе MBA. Самообразование на 100 %
  • Александр Остервальдер, Построение бизнес-моделей
  • Джефф Сазерленд, Scrum. Революционный метод управления проектами
  • Нэнси Дуарте «Slide:ology» - на английском 
  • Джин Желязны «Говори на языке диаграмм» 
  • Нейтан Яу «Искусство визуализации в бизнесе» 
  • Алексей Каптерев «Мастерство презентаций» 
  • Гарр Рейнольдс «Презентация в стиле дзен»
  • Алексей Колоколов «Дашборд для директора» (есть также одноименный курс)
  • Эдвард Тафти «Представление информации» - совсем недавно вышел перевод на русский язык
  • Джим Кэмп «Сначала скажите "Нет"» 

И добавить в закладки браузеров сайты, которые помогут вам красиво визуализировать данные:

  • infographer.ru   
  • infogra.ru
  • why.esprezo.ru - база знаний агентства Esprezo
  • awdee.ru
  • public.tableau.com

И, конечно, чтобы зарядится на успех и быть готовым решить нерешаемое, советуем посмотреть сериалы «Форс Мажоры» (Suits) и «Миллиарды» (Billions), уже ставшие классикой в деловых кругах. 

Комментарии экспертов

Начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ, Ксения Марданова

«Мы хотим, чтобы студенты изучали то, что им самим интересно, и могли выбрать те курсы, которые бы дополняли их стратегию будущей карьеры. Например, в НИУ ВШЭ каждый может выбирать факультативы и майноры с других факультетов: экономист может взять курс по основам программирования, а айтишник — курс по управлению командами. Также у Вышки есть открытые онлайн-курсы (на одной только платформе Coursera их сто) и ярмарка проектов, где студенты могут применить свои знания на конкретных задачах: написать приложение, провести исследование или организовать форум. Студенты должны понимать, что одного диплома недостаточно для запуска карьеры, и им нужно как можно раньше учиться решать бизнес-задачи. Ничего не заменит практику! Поэтому мы с первых курсов подталкиваем студентов к участию в чемпионатах и конкурсах, бизнес-клубах и кейс-школа, и прочих программах развития». 

Начальник департамента по организационным вопросам сегмента сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть», Федор Куликов

«Не всегда вузовские образовательные программы могут быстро и гибко адаптироваться под изменения в отрасли. Рыночная конкуренция постоянно предъявляет новые требования к создаваемым продуктам, сервисам или услугам. Это заставляет компании пересмотреть подходы и бизнес-модели, уделить особое внимание образованию, развитию личностных и цифровых компетенций сотрудников, так как люди являются основным драйвером всех изменений, и то насколько они понимают тенденции и разбираются в технологиях, зависит и успех компании».

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Если вы не используете данные, то вас просто нет на рынке. Почему уже давно пора внедрять аналитику?
  2. 2 «Я сдала 36 экзаменов за 1,5 месяца». Как получить диплом в Европе и стать финансовым аналитиком Volvo

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

4 февраля — 26 марта 2020

DIGITAL MARKETING

5 февраля — 19 апреля 2020

Аналитика для руководителей

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ