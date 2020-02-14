Работа с данными, soft-skills и самообразование — строим карьеру в аналитике и финансах

Серьезные изменения в последнее десятилетие не обошли даже консервативные профессии — финансист, экономист, бухгалтер, бизнес-аналитик. Работодатель уже предъявляет новые требования к сотрудникам. Чтобы за всем успеть, надо уметь пользоваться всеми технологическими ресурсами, которые сейчас доступны, а еще — не забывать о soft-skills и постоянном обучении.

Soft-skills для любого специалиста

Для успешной карьеры в корпоративном мире недостаточно владеть — даже в совершенстве — только стандартными профильными hard-skills: знать основы планирования и прогнозирования, управленческого учета, принципов управления финансами, и т.д. О soft-skills тоже не стоит забывать. Для сотрудника важны:

Критическое мышление Способность делить задачу на отдельные части Способность генерировать идеи, постоянно создавать что-то новое Четкий тайм-менеджмент, способность расставлять приоритеты и распределять нагрузку Умение действовать оперативно и уверенно в случае неопределенности, быстро адаптироваться к изменениям Умение задавать правильные вопросы и четко понимать потребности

Инструменты бизнес-аналитика

Чтобы успешно выполнить задачу, надо уметь работать с информацией: искать ее, структурировать, визуализировать, доносить до аудитории. Если ты планируешь построить карьеру аналитика вне зависимости от отрасли обязательно ознакомься с основными BI-системами (Business Intelligence — бизнес-аналитика): Power BI, Tableau, QlikView.

Они позволяют обрабатывать огромные массивы информации и агрегировать данные из различных систем, которые используют в компании. В них также можно визуализировать данные в формате Dashboard.

Если ты уже знаком с BI-системами и хочешь стать крутым аналитиком, то смело изучай языки программирования — SQL, R, Python. На сегодняшний день программирование востребовано и в финансах, и в маркетинге, и в закупках — вообще везде, где надо оперативно обрабатывать и визуализировать большие объемы информации.

Елена Герасимова, руководитель направления «Data Science и Аналитика» онлайн-университета «Нетология».

«Мы в "Нетологии" видим тенденцию, что представителям финансовой сферы сейчас крайне важно знать инструменты работы с данными: их сбора, анализа и интерпретации. Данные уже присутствуют во всех сферах: от IT и ритейла до медицины и банковского сектора.

Мы заметили, что популярными программами обучения у финансистов и экономистов стали:

Excel: программа для работы с цифрами, которую точно знает любой финансист. Но она подходит и для работы с данными: в ней есть сводные таблицы, возможности для визуализации и обработки данных. Если знать ее дополнительные функции, анализ данных ускоряется в разы. ;

Python: универсальный язык программирования для быстрой обработки больших объемов данных;

SQL: язык запросов, с помощью которого получение данных становится проще, а это значительно упрощает работу с отчетами;

Tableau: инструмент, позволяющий визуализировать данные из отчетов и таблиц в понятные дашборды;

Power BI: инструмент бизнес-анализа, с помощью которого участники проекта могут анализировать данные и создавать визуальные отчеты без привлечения IT-специалистов».

Сервисы для работы с информацией

В деловой среде отчеты и презентации — основные инструменты коммуникации со всеми участниками процесса, одно из ключевых требований к кандидатам — умение понятно, удобно и красиво готовить информацию. Чаще всего для этого используют всем известные отчеты в Excel и презентации в PowerPoint.

Чтобы стать продвинутым пользователем данных сервисов, достаточно подробнее изучить имеющийся функционал, используя специальную литературу или видео-уроки (в сети есть большое количество бесплатных) и на практике оттачивать свои знания (можно начать с курсовых/дипломных работ). Ниже перечислен основной функционал, которые вам однозначно пригодиться в работе:

основные логические формулы Excel

как работать со сводными таблицами

как оформить таблицу, чтобы она не смотрелась громоздко и олдскульно

как выбрать подходящий график для разных ситуаций

как настроить фильтры в отчетах и привязать их к графикам

как автоматизировать обновление данных

как правильно структурировать и оформить текстовую информацию

как правильно подобрать цвета и шрифты

как настроить анимацию и переход слайдов

где быстро найти качественные изображения и иконки

как работать с изображениями

где найти вдохновение для очередной презентации

в чем отличие презентации отчетной и презентации для выступления

что такое отчет в формате Dashboard

Необходимая практика

Если ты уже многое из перечисленного знаешь и умеешь, то пора переходить к практике. Смело проходи стажировки, решай кейсы, участвуй в конкурсах. В «Газпром нефть» мы проводим международный кейс-чемпионат GPN Intelligence CUP и набираем стажеров.

Но помни, что даже став стажером или сотрудником компании, нельзя останавливаться на достигнутом — стоит заниматься самообразованием: проходить различные онлайн-курсы, создавать внутри компании профессиональные сообщества, где вы делитесь достижениями или полезными материалами, посещать профессиональные неформальные мероприятия для нетворкинга и интересных инсайтов.

Дополнительные ресурсы

В перерывах между самообразованием и практикой предлагаем почитать полезную литературу:

Ферр Натан, Даер Джефф, «Создавая инновации. Креативные методы от Netflix, Amazon и Google»

Питер Этрилл, Эдди Маклейни, Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов

Сюзан Чишти, Янош Барберис, Путеводитель по новейшим финансовым технологиям

Кауфман Джош, Сам себе MBA. Самообразование на 100 %

Александр Остервальдер, Построение бизнес-моделей

Джефф Сазерленд, Scrum. Революционный метод управления проектами

Нэнси Дуарте «Slide:ology» - на английском

Джин Желязны «Говори на языке диаграмм»

Нейтан Яу «Искусство визуализации в бизнесе»

Алексей Каптерев «Мастерство презентаций»

Гарр Рейнольдс «Презентация в стиле дзен»

Алексей Колоколов «Дашборд для директора» (есть также одноименный курс)

Эдвард Тафти «Представление информации» - совсем недавно вышел перевод на русский язык

Джим Кэмп «Сначала скажите "Нет"»

И добавить в закладки браузеров сайты, которые помогут вам красиво визуализировать данные:

infographer.ru

infogra.ru

why.esprezo.ru - база знаний агентства Esprezo

awdee.ru

public.tableau.com

И, конечно, чтобы зарядится на успех и быть готовым решить нерешаемое, советуем посмотреть сериалы «Форс Мажоры» (Suits) и «Миллиарды» (Billions), уже ставшие классикой в деловых кругах.

Комментарии экспертов

Начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ, Ксения Марданова

«Мы хотим, чтобы студенты изучали то, что им самим интересно, и могли выбрать те курсы, которые бы дополняли их стратегию будущей карьеры. Например, в НИУ ВШЭ каждый может выбирать факультативы и майноры с других факультетов: экономист может взять курс по основам программирования, а айтишник — курс по управлению командами. Также у Вышки есть открытые онлайн-курсы (на одной только платформе Coursera их сто) и ярмарка проектов, где студенты могут применить свои знания на конкретных задачах: написать приложение, провести исследование или организовать форум. Студенты должны понимать, что одного диплома недостаточно для запуска карьеры, и им нужно как можно раньше учиться решать бизнес-задачи. Ничего не заменит практику! Поэтому мы с первых курсов подталкиваем студентов к участию в чемпионатах и конкурсах, бизнес-клубах и кейс-школа, и прочих программах развития».

Начальник департамента по организационным вопросам сегмента сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть», Федор Куликов

«Не всегда вузовские образовательные программы могут быстро и гибко адаптироваться под изменения в отрасли. Рыночная конкуренция постоянно предъявляет новые требования к создаваемым продуктам, сервисам или услугам. Это заставляет компании пересмотреть подходы и бизнес-модели, уделить особое внимание образованию, развитию личностных и цифровых компетенций сотрудников, так как люди являются основным драйвером всех изменений, и то насколько они понимают тенденции и разбираются в технологиях, зависит и успех компании».

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