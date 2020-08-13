«Я четко вижу, чем буду заниматься через три года». Как студенту начать карьеру в диджитал-агентстве

На 4 курсе бакалавриата я совмещала учебу в Российском университете транспорта на факультете «Государственное и муниципальное управление» и работу в «Мособлэнерго» на технической специальности — чертила схемы электропередач. Еще в начале учёбы я хотела перейти на факультет рекламы, но, как часто это бывает, послушав родителей и взвесив все «за» и «против», решила доучиться до конца. Но желание работать в рекламе оказалось сильнее — и я решилась.

Как попасть в рекламное агентство

В середине 4 курса я начала искать работу в рекламной сфере. Просмотрев основные вакансии и требования в компаниях и в агентствах, я выбрала последние. Мне казалось, что в агентство более реально попасть без опыта и профильного образования. Так и получилось. Поэтому я пошла на собеседование в маленькую рекламную компанию на вакансию ассистента аккаунт-менеджера, но после собеседования мне не перезвонили. Я расстроилась и перестала искать работу, переключившись на диплом и поступление в магистратуру.

Через какое-то время я наткнулась на аккаунт агентства «Риалвеб» в Instagram. Изучив всю информацию по агентству, которая есть в открытом доступе, я поняла, что хочу работать именно здесь.

Среди вакансий была работа офис-менеджером. Я понимала, что для других позиций у меня нет ни опыта, ни профильного образования, поэтому я откликнулась на нее.

Всего было три собеседования. На них меня очень долго расспрашивали про образование, интересы, про то, почему я хочу работать именно в рекламе, что я знаю про агентство и кем себя вижу в ближайший год, три и пять лет. На третьем мне уже задавали практические задания, например, что я сделаю в первую очередь, если в одно и то же время нужно выполнить срочное поручение генерального директора и встретить клиента. После него я думала, что меня не возьмут, но, как оказалось, так много собеседований — это нормальная практика. Мне перезвонили через два дня и пригласили на пробный день.

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О корпоративной культуре и переходе в маркетинг

В первый день меня встретила девушка, которую я должна была заменить. Она полностью ввела меня в курс дела: от экскурсии по офису до детальных задач. Когда я увидела open space и молодых, веселых коллег, которые тепло меня встретили, я поняла, что еще больше хочу здесь работать. Кроме того, в этот же день проходило внутреннее обучение и день нутеллы (когда для всех сотрудников организовывают на завтрак бутерброды с нутеллой и другие сладости). Мне было непривычно, так как до этого я работала с людьми более старшего возраста и в организации с другого рода корпоративной культурой.

Кому-то может показаться, что позиция офис-менеджера не очень важна, но на деле это совсем не так — на нем держится функционирование всего офиса. Работа на этой позиции позволила мне быстро познакомиться со всеми коллегами (200 человек!) и узнать про специфику работы каждого отдела.

О карьерном росте я думала с самого начала. Уже на собеседовании мне сказали, что это возможно, но примерно через год работы. Устроилась я в марте, а где-то в октябре начала думать о том, в каком из отделов я себя вижу. Начала перебирать позиции и примерять на себя.

С самого начала я хотела работать в маркетинге. Когда я пришла в агентство, маркетинг был полностью укомплектован. Поэтому, когда я задумалась о переходе, решила перебирать другие варианты. После длительных раздумий и общения с коллегами, я поняла, что ни в аккаунтинге, ни в контексте, ни в аналитике себя не вижу. Мне посоветовали обратиться к нашему корпоративному психологу в HR. После разговора с ним, я все же решилась узнать у своего руководителя о возможности перехода в маркетинг. Я очень боялась этой встречи и переживала, ожидала услышать, что меня пока не готовы отпустить, потому что будет сложный поиск замены, да и вообще я работаю относительно недавно. Но все оказалось совсем наоборот — мне повезло! Руководитель сказала, что каждый рядовой мечтает стать генералом, и это нормально. А самое главное — что работа должна быть по любви. После этого разговора, спустя несколько месяцев, я перешла в маркетинг на позицию ассистента.

О команде и новых задачах

Самое крутое, что я ценю в своей работе, — это команда. В коллектив я влилась сразу, мне было абсолютно комфортно. Очень приятно работать, когда тебе не просто ставят задачи, но и растолковывают, что именно от тебя хотят и как это лучше сделать; когда тебя хвалят и благодарят за мелочи; когда не заставляют делать то, чего ты не хочешь или не понимаешь; когда ты чувствуешь наставничество и обучение. И, наверное, самое ценное — у меня есть возможность предлагать идеи и реализовывать их совместно с командой. Для меня это было удивительно, потому что, насмотревшись фильмов и сериалов типа «Безумцев», я боялась, что все мои задачи будут из разряда «принеси», «подай», «закажи», «сходи за кофе» и т.д. Но в первый же месяц меня подключили к организации первого киберспортивного онлайн-турнира для маркетологов. Это было круто!

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Каждый день я получаю новые знания и многому учусь. На каждом собрании отдела я чувствую себя равноправным членом команды и предлагаю разные инициативы. С момента перехода уже прошло почти полгода и я ничуть не жалею о своем выборе. Уже сейчас я четко вижу, куда хочу двигаться в ближайшие 2-3 года.

Советы начинающим

Начинайте работать как можно раньше

Среди моих коллег, с которыми я сейчас работаю, есть две группы.

Первая — это те, кто пришел работать после окончания университета, вторая — кто начал профессиональную деятельность будучи еще студентом. Первые приходили в агентство с осознанием того, что их этому не учили, что им давали только теорию, местами уже совсем старую. На практике все было совсем иначе. А вторые уже успели получить ценную практику. Но и те, и другие уверены, что начиная свой карьерный путь как можно раньше, ты успеваешь попробовать себя в разных направлениях и, возможно, к выпуску уже точно понимаешь, в какой сфере хочешь развиваться.

Не бойтесь

Не нужно думать, что не получится, что вас не возьмут, потому что вы не подходите по навыкам и требованиям. Наоборот, во многих компаниях всегда идут навстречу молодым ребятам без опыта, но с большим желанием развиваться и получать новые знания. Да и не стоит забывать, что цена ошибки выбора в студенческие годы намного ниже, чем после выпуска, когда вы уже не можете себе позволить бесплатные стажировки и затяжные поиски работы.

Будьте проактивными и самостоятельными

Не боитесь проявлять активность, предлагать идеи и нести ответственность за свои задачи. Только так вы сможете получить практические навыки, поучиться на своих победах и ошибках, попробовать разные проекты и понять, что вам интересно и в каком направлении хотели бы идти. Как говорят у нас в агентстве, профессионал проявляется в проекте.

Ставьте профессиональный рост на первое место

Не буду лукавить, и скажу, что официант столичного ресторана получает больше, чем ассистент рекламного агентства. Но какой смысл тратить ценное время, если вы не собираетесь развиваться в этой сфере дальше? Да, возможно, будут финансы здесь и сейчас, но, после получения диплома, вы столкнетесь с отсутствие релевантного опыта и навыков работы в другой отрасли. Поэтому, если есть возможность, между заработком и перспективами карьерного роста и интересными проектами, отдавать приоритет последнему.

Занимайтесь самообразованием

Мы привыкли говорить, что университет не дает никаких практических навыков. Но на мой взгляд, за годы обучения мы получаем самый ценный навык — умение учиться. Мы живем в то время, когда информация устаревает практически ежедневно. Поэтому, если вы не будете успевать прокачивать свои знания и навыки, то станете не конкурентоспособными на рынке труда.