Исполняющий обязанности начальника отдела по строительству и реконструкции систем автоматизации ООО «Газпром Центрремонт» Дмитрий Байбаров рассказывает, почему работа в нефтегазовой отрасли – перспективное направление и как строить здесь успешную карьеру.

Поделюсь: в начале карьеры у меня были все условия для хорошего старта. Я выбрал эту нишу, потому что точно знал о перспективности этого направления в России, и начинал работу в «узкой» специальности, которая точно совпадала с записью в дипломе: инженер по автоматизации в нефтегазодобывающей отрасли.

Сегодня занимаюсь организацией строительства и реконструкции систем автоматизации в ООО «Газпром Центрремонт». Должность ответственная, работа непростая, но с хорошей мотивационной базой. В нефтяной отрасли довольно много должностей с хорошим материальным обеспечением, на которые можно попасть, имея достаточно желания и амбиций.

Почему стоит строить карьеру в нефтегазовой отрасли

Можно найти специализацию на любой вкус. Глобальное направление, внутри которого можно найти профессию, подходящую именно вам;

Глобальное направление, внутри которого можно найти профессию, подходящую именно вам; Востребованность. Перспективное направление, основанное на важнейшем топливном ресурсе мира, с дефицитом профессиональных кадров.

Перспективное направление, основанное на важнейшем топливном ресурсе мира, с дефицитом профессиональных кадров. Хорошие зарплаты. Заработные платы представителей нефтегазовой отрасли заслуженно считаются одними из самых высоких. Инженер может получать более 100 тысяч рублей в месяц, а если специалист работает на Севере, то получает надбавки и полярный коэффициент, что в сумме составляет еще около 80% к зарплате.

Заработные платы представителей нефтегазовой отрасли заслуженно считаются одними из самых высоких. Инженер может получать более 100 тысяч рублей в месяц, а если специалист работает на Севере, то получает надбавки и полярный коэффициент, что в сумме составляет еще около 80% к зарплате. Престиж. Имидж работы в нефтегазовой отрасли ассоциируется с понятиями «респектабельность», «обеспеченность» и «высокая квалификация».

Какие специальности есть в нефтяной отрасли

За понятием «специалист нефтегазовой отрасли» кроется огромный список специальностей: химики, финансисты, юристы, бухгалтеры, слесари, энергетики, экономисты и пр.

Здесь есть и довольно узкие «нефтегазовые» профессии: технологи и инженеры нефтегазового сектора. Это профессионалы в вопросах бурения разработки пластов сырья и добычи газа и «черного золота», обслуживания скважин, работают на суше и на море на плавучих платформах.

Но, помимо этого, есть и «общие» специальности: сюда приходят экономисты, юристы и бухгалтеры, которые никогда не участвовали в разработке полезных ископаемых.

По поводу «женских» специальностей в нефтегазовой отрасли. Женщин довольно много на тех позициях, которые не требуют выполнения физически тяжелых работ, то есть в экономическом и финансовом секторе.

Вот лучшие вузы России, в которых могут обучаться специалисты нефтегазовой отрасли:

Мифы о работе в отрасли

Работать в нефтяной отрасли считается делом престижным и денежным, и это действительно так. Но есть несколько мифов, которые пугают людей, желающих попробовать. Развенчаем эти предрассудки.

1. Попасть в нефтегазовую отрасль можно только по знакомству

Это неправда. Любая компания стремится повышать конкурентоспособность, и важную роль здесь играет персонал: хорошо мотивированные и амбициозные профессионалы. Зачастую успех кандидата – это сочетание технического образования/опыта и личных качеств.

Сейчас именно личным качествам уделяют особое внимание при приеме на работу и принятии решений о повышении. Важны банальные, но крайне важные на практике ответственность, гибкость, инициативность и способность обучаться.

2. Работа в нефтяной отрасли – это сложная работа на месторождениях в любую погоду

Тяжелая работа в условиях изоляции от внешнего мира вахтовым методом на месторождениях – это «руки предприятия», важная часть задач, но все же не вся работа, которая выполняется в отрасли.

Вся административная и управленческая работа происходит в городах, людям не приходится уезжать из «цивилизации» и покидать семьи.

3. Нефти осталось мало, специалисты останутся ни с чем

Запасы нефти и газа огромны и не поддаются точной оценке, остается много неразведанных месторождений. Разработка становится более сложной, создаются все новые технологии для более эффективной добычи и все больше ценятся профессионалы в этой области.

Однако точно оценить объем запасов нефти не может никто, хотя ее определенно хватит не на одну сотню лет.

Топ-5 советов, как построить карьеру в нефтегазовой отрасли

Пробуйте вне зависимости от опыта и стажа

Не стоит думать, что отсутствие опыта – это преграда для работы в нефтяной отрасли. Вас, возможно, не возьмут на топовую позицию, но вполне могут предложить хороший вариант для старта, например, должность стажера или младшего специалиста.

Компании нередко берут сотрудников без опыта, потому что их не нужно переучивать. Здесь важно показать свою замотивированность и нацеленность на результат, амбициозность. Например, рассказать о своих планах развития в нефтегазовой области и непреклонности в выборе именно этого направления.

Не ждите, действуйте

Если ищете работу, мониторьте рынок в разделах вакансий интересующих вас компаний или на сайтах-агрегаторах вроде hh.ru, будьте активными и откликайтесь на вакансии.

Критично отнеситесь к своему резюме – выделите наиболее ценные моменты опыта и навыков, которые нужны для интересующей вас вакансии (например, самостоятельность в решение сложных технологических задач, самостоятельность и т.д.). Самые привлекательные резюме будут пользоваться особенным спросом у HR-специалистов.

Выбирайте крупные имена

Если есть выбор, желательно начать работать в той компании, имя которой ассоциируется с масштабным и серьезным предприятием (например, «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и т.д.). И дело не только в стабильности на рынке и уверенности в завтрашнем дне.

Дело в том, что строчка в резюме с именем такой компании будет здорово работать на вас при дальнейшем трудоустройстве. Для того чтобы попасть в компанию с крупным именем, можно стартовать с младших должностей или приходить сразу на более крупные позиции, уже имея опыт соответствующей работы.

Попадайте на стажировку

Не бойтесь пойти на стажировку, если вас не готовы взять сразу на позицию с полным окладом. Стажировка – это отличный вариант, чтобы научиться и показать себя как способного к обучению специалиста. Если компания крупная, время, потраченное на стажировку, точно того стоит.

К тому же есть большая вероятность, что после вам предложат там остаться на желаемой должности (для этого нужно показать себя как самостоятельную рабочую единицу, которая может без посторонней помощи справляться с задачами и проявлять инициативу).

Какие навыки нужно постоянно развивать и совершенствовать для работы в нефтегазовой отрасли

Я бы посоветовал постоянно совершенствоваться в том, что вы делаете, то есть при любой возможности проходить повышения квалификации от компании, осваивать новые технологии и быть «на гребне волны».

Развивайте стрессоустойчивость и гибкость, это важные качества для сложной технологической отрасли, которая сегодня все больше автоматизируется и меняется.

Помимо этого, обязательно занимайтесь английским языком, доводите его до совершенства – это очень поможет в продвижении по карьерной лестнице, для выхода на международные проекты.

Нефтегазовая отрасль остается одной из самых стабильных и денежных сфер для выбора профессии. Стоит детально погрузиться в специфику, мониторить вакансии и постоянно развиваться – тогда есть все шансы построить блестящую карьеру в нефтегазовой отрасли.

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