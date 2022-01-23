«В воспитании кнут не работает»: родители российских бизнесменов — о мотивации и правильных установках с детства

Но как развить целеустремленность? Есть ли конкретные рекомендации, как воспитать из подростка успешного предпринимателя? О своих методиках, отношении к кнуту и прянику и правильных установках, рассказали родители участников движения.

Более 70 предпринимателей и ученых ездят по региональным школам в составе Всероссийского движения «Вдохновители», чтобы мотивировать детей бороться со сложностями и не сдаваться.

Для того чтобы что-то иметь, нужно работать и постоянно учиться

Елена Николаевна Елмуратова, мама cооснователя компании Genotek Артема Елмуратова

Самая частая фраза, которую я повторяла: для того, чтобы что-то иметь, нужно работать и постоянно учиться. Я называла Тему умничкой, так как он выделялся среди сверстников — в 6 лет пошел в школу, в пятнадцать поступил в МГУ на бюджет. У него с детства была склонность к математике и всему, что с ней связано. Сын был скорее домоседом: часто прогулкам предпочитал Dendy и Sony PlayStation, целыми днями собирал Lego.

В нашей семье на достижения больше настраивала я, так как папа много работал, а мне пришлось уволиться, чтобы заниматься детьми. Я возила сына в школу, на дополнительные занятия, спортивные секции. Папа, конечно, тоже принимал участие: каждый день они с Темой устраивали чаепития и подолгу беседовали — им это нравилось.

Мы не из богатой семьи — я приехала из Кемерово, первое время жили в коммунальной квартире. И я всегда хотела, чтобы у моих детей все было по-другому. Эта цель и стремление к лучшей жизни, я думаю, передались Артему от меня.

Поэтому мы мотивировали и воспитывали его только пряником, кнут никогда не использовали. Да его и не было необходимости использовать, сын знал, что нужно помогать родителям, поэтому важно учиться. Я рассказывала, как мы с папой приехали, познакомились, постепенно начали строить жизнь, получили образование. Он знал, что будет нелегко, особенно в Москве.

Способность планировать свою жизнь — качество, которое помогло стать бизнесменом. Настойчивость и умение четко следовать плану у Артема от меня. Вообще ребенку важно показывать пример. Потому что все рождаются с определенными задатками, и то, как они в дальнейшем будут развиваться зависит в том числе от родителей. Я считаю, родителям необходимо соблюдать режим, вести здоровый образ жизни, ставить цель и идти к ней, не пугаясь препятствий. Тогда и ребенок вырастет мотивированным.

У тебя все получится, просто давай попробуем еще раз

Галина Анатольевна Чех, мама сооснователя компании-разработчика роботизированных протезов «Моторика» Ильи Чеха

Первые четыре класса Илья закончил по программе Сороса, которая практиковалась лишь в трех-четырех школах Беларуси. Тогда мало кто хотел отдавать детей на данную программу, потому что свободомыслие и неформальный подход к образованию многих пугал. В школьниках воспитывали коммуникабельность, коллективизм и нестандартность мышления, когда учитель не направляет мысль, а предоставляет полную свободу.

Создание креативного решения не сразу приводит к верному результату, а дети ведь хотят, чтобы раз, и все получилось. Так не бывает, поэтому мы всегда поддерживали Илью и в случае неудач говорили: «У тебя все получится, просто давай попробуем еще раз».

Я, как преподаватель, уверена, что смелость мышления и нынешние успехи Ильи появились благодаря той системе образования.

У нас в семье большим авторитетом пользовался папа. Он как преподаватель физики, кандидат технических наук мог все правильно и понятно объяснить. Они с Ильей и старшим братом Толей постоянно чем-нибудь занимались: играли в шахматы, составляли компьютерные программы, решали задачи по физике.

Вообще Илья всегда делал только то, что ему было интересно, а папа рассказывал, как это происходит со стороны физики. Да и они мальчики все-таки, им с друг другом веселее и понятнее. Мы шутим в семье, что сын хоть и брал пример с отца, но пошел дальше него: папа — механик, Илья — мехатроник.

В воспитании мы использовали только пряник, физическое наказание было исключено по нашему совместному с отцом решению. Нам казалось, что иначе мы потеряем человека. Мы сами детей развлекали, учили, возили везде.

Помню, любили устраивать семейные поездки по пушкинским местам, на рыбалку ходили с палатками, кроссворды придумывали и отправляли на «Поле Чудес», выписывали литературные журналы.

Муж любил астрономию, и детей мы к этому приучали — когда только поженились, на последние деньги купили телескоп, так через него не только Илья и Толя прошли, но и все их девчонки. С тех пор у Ильи сформировалась мечта — улететь на Марс. Жаль только, по его словам — это билет в один конец.

Дойти до самой сути — качество, которое помогло стать бизнесменом. Вопросы Ильи со словом «почему?» я помню до сих пор. Желание разобраться во всем у него появилось еще в начальной школе, когда их приучили к креативному мышлению и теории маленьких шагов.

Умение сформулировать цель, разобрать путь к ней на составные части — «от простого к сложному» и, конечно, коллективизм сейчас помогают сыну побеждать. А еще он умеет брать на себя ответственность, обычно говорит: «Если кто-то не справляется со своей работой, то это не его вина, а вина его начальника».

Мне кажется, чтобы воспитать в детях что-либо, нужно самому быть образованным.

Не обязательно иметь высшее техническое образование, важно просто разговаривать с ними, объяснять. А вообще, чтобы дети выросли хорошими, их нужно просто любить больше.

В жизни придется делать то, что тебе не хочется

Юрий Михайлович Буховцев, папа основателя и гендиректора производителя портативных мини-кинотеатров Cinemood Михаила Буховцева

Я не нудный человек, чтобы что-то постоянно повторять. Но, помню, говорил сыну, что в жизни придется делать то, что не всегда хочется. И не тот друг, кто сразу в душу лезет. Больше особо ни на чем не настаивали.

Я вообще считаю, что детей воспитывает окружающий коллектив в детском саду, школе, институте. А родители — это громоотвод. Если у ребенка что-то не получается, мы можем только направить и показать личным примером. Давления у нас в семье по типу «ты должен, ты должен» не было. Скандалов — тоже.

Мы говорили так: хочешь быть человеком — учись, впитывай.

В жизни все не так, как в детском саду, когда воспитатель за руку водит. Здесь совет, фраза, сказанная в нужный момент, остаются в подсознании навсегда. Я говорил ему, что если проявить слабинку и сделать что-то неправильно, люди это увидят. Причем в первую очередь увидят твои враги. Можно быть всю жизнь правильным, но где-то ошибиться — и все насмарку.

Так что человек всегда и во всем должен быть порядочным, держать эту планку. Если где-то не можешь принять правильное решение, лучше, как советуют психологи, досчитай до десяти про себя. Нельзя принимать решения сгоряча, поэтому я старался прививать ему рассудительность

Не скажу, что настраивал сына на достижения — я скромный советский инженер. Настраивала обстановка в доме, отношения между родителями. Вступая во взрослую жизнь, наверняка он старался строить семью по аналогии с нашей — чтоб все было спокойно, дружно, без повышенных тонов.

Если родители ругаются, дети ведь через себя это проносят, переживают. Обстановка, в которой мы растем, может и успокоить, и озлобить на весь мир. И если ты недополучил родительской любви, это будет проявляться всю жизнь.

Мы не использовали ни кнута, ни пряника — только полная самостоятельность и поддержка. Никогда не были против, когда он что-то менял в своей жизни, говорили: «Если чувствуешь, что тебе это надо — дерзай, все получится».

Родителям главное поддержать в нужный момент и не помешать мечте. Кнут человека озлобляет, а от пряников он становится эгоистом. Мне кажется, самое главное, чтобы ребенок не озлобился на родителей и на жизнь, и чувствовал, что родители дали ему все необходимое тепло.

Самостоятельность — качество, которое помогло стать бизнесменом. Чтобы воспитать в ребенке самостоятельность, нужно его подталкивать, отдавать на секции и кружки, разносторонне развивать. Вообще нельзя говорить о том, что чего-то не знаешь. Нужно идти и пробовать.

В жизни есть два принципа — держать удар и вовремя остановиться

Марина Валентиновна Колаева, мама сооснователя молодежного движения «Вдохновители» Михаила Палея

Специальных, «направляющих» слов в воспитании ребенка в нашей семье не было. В сложных ситуациях объясняли необходимость «держать удар и вовремя остановиться». В жизни встречаются самые разные ситуации, с которыми необходимо уметь справляться.

Часто нужно обдумать, осмыслить ситуацию. Можно провести аналогию с заблудившимся в лесу человеком — если ты заблудился, остановись, осмотрись и подумай.

К вопросу о достижениях: в семье вопрос о достижениях как цели в жизни никогда не вставал, был приоритет таких ценностей, как хорошее общекультурное и высшее образование, интересная профессия, возможность творчества, способность к саморазвитию. На этом настаивали и я, и Мишин папа, но каждый по-своему.

Сейчас он с нами не советуется, только рассказывает о своих делах. Но мои советы не воспринимаются так, как мне хотелось бы. Иногда прислушивается, чем меня радует.

Я, может быть, скажу прописные истины, но ребенка нужно просто любить и учить всему собственным примером. Дети же все, что слышат и видят в семье, впитывают в себя и потом этому следуют. Мы с отцом психологи, поэтому Мишка, он… Михаил Александрович вообще-то гуманитарий по своей сути.

Вопросы мотивации в обычной семье никогда не выходят на первое место, поскольку они естественным образом включены в процесс воспитания ребенка. Говорить о кнуте или прянике бессмысленно, поскольку процесс воспитания включает в себя и строгость и похвалу в зависимости от ситуации и поведения ребенка.

На память приходят некоторые проблемы пубертата. Лет в 15 он старался выйти из-под контроля родителей, наказывать его было бесполезно, поэтому в этом возрасте мы поставили четкую цель — ты должен поступить в институт, а дальше — делай, что хочешь.

Интерес — качество, которое помогло стать бизнесменом. Сын всегда делал только то, что ему интересно. Что значит стать бизнесменом? Мне кажется, важно определить цель занятия бизнесом, и она не должна фокусироваться исключительно на деньгах, славе, хорошей жизни. Потому что деньги сегодня есть, а завтра их нет.

Есть большое количество примеров, когда богатство не приносит душевного комфорта и внутренней гармонии. Важно не только осознавать желания, но и соотносить их со своими возможностями и учитывать реальность.

Я думаю, что каждый человек должен следовать тому, что в нем заложено, опираясь на свои способности, знания, ценностные приоритеты.

Маша, ну, зачем тебе это надо, это сложно

Елена Евгеньевна Юдина, мама соосновательницы и CEO образовательной платформы «Синхронизация» Марии Бородецкой

Когда родилась Маша, мы были молодыми двадцатилетними родителями, поэтому особенных волшебных фраз не было. Скорее, старались ее как-то поддерживать во всех детских начинаниях и просто не мешали.

Я, как мама-квочка, хотела постоянно накормить, уберечь, поэтому говорила: «Маша, ну, зачем тебе это надо, это сложно». А она: «Нет, мне хочется, мне интересно». Мне дочка уже потом однажды сказала такую фразу: «Мама, если бы я тебя слушала, где бы я сейчас была?».

Я думаю, что в семье не принципиально, кто будет настраивать на достижения. Если хотя бы один родитель этим занимается, подталкивает — уже очень здорово. Мы, я думаю, мотивировали Машу своей семейной жизнью и желанием работать несмотря ни на что. Но как скромные родители, не пинали особо, она все время сама.

Больше приучали к самостоятельности, любили, где-то баловали. Тогда не думали о том, что она поедет в Москву, выучится там.

Дочь сама говорила: «Давайте вы меня выучите в Москве, а я вам куплю остров». Остров, кстати, купила — у нас дача со всех сторон омывается рекой Цной.

Особо у нас кнутов не было, потому что Маша как-то и не провоцировала на них. Наверное, больше баловать детей надо и любить, чем кнутом воспитывать. У нас этим занимался отец — все лакомые кусочки доставались мне и Маше. Я думаю, что в воспитании детей кнут не работает.

Мне кажется, именно умение мотивировать — качество, которое помогло стать бизнесменом. Она мне как-то сказала: «У тебя дома должно все блестеть, все вы должны быть сыты, ухожены. На работе, мама, ты должна быть первой и самое главное — ты должна быть красивой».

И она это так четко расписала, что я всю жизнь теперь придерживаюсь. Даже на работе коллег подбадриваю, стараюсь настроить. С Машей всегда так: поговоришь и жить хочется. Мне 53 года, я учусь на права, занимаюсь спортом, всегда боялась больших собак — и вот у меня уже год живет боксер.

Чтобы воспитать это качество в своих детях, к ним нужно присматриваться, но не мешать развиваться, не давить. Важно прислушиваться к их мнению, уважать выбор. Дети всегда на родителей смотрят, поэтому, чтобы воспитать определенные качества, нужно самому быть таким. А давлением ничего не изменишь, только усугубишь.

Фото: Chizhevskaya Ekaterina / Shutterstock