ВШЭ проводит всероссийский кейс-чемпионат по предпринимательству для школьников

Высшая школа экономики проводит Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству. На него приглашают учеников 9-11 классов. Заявки принимают до 10 марта.

Соревнование проходит онлайн, команды из 3-4 человек получают доступ к онлайн-лекциям, мастер-классам и консультациям с менторами из McKinsey. При регистрации надо загрузить видеовизитку команды.

Прошедшим отбор выдадут кейсы для регионального тура, которые участники должны решить онлайн за семь дней при поддержке менторов. На защиту участников пригласят в вузы-партнеры. В апреле пройдет заключительный тур для победителей регионального.

В суперфинале состоится защита решений 5-6 лучших команд и объявление трех победителей.

Партнерами кейс-чемпионата выступают McKinsey и Минэкономразвития.

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