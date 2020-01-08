«Все говорили, что я живу иллюзиями». Как менеджер переучился на программиста

Расскажу, как я справился со страхом круто изменить свою жизнь, критикой родных и новыми сложными задачами.

После школы я хотел стать поваром, но отец сказал, что это не профессия. Поэтому родители отправили меня учиться на финансового менеджера, решив все за меня. После вуза я проработал на нелюбимых работах несколько лет – и решился переучиться на программиста.

Начало карьеры

Я закончил Российскую академию предпринимательства, затем там же поступил в аспирантуру тоже по финансовому уклону.

Но по специальности сразу после вуза поработать так и не пришлось. Причины отказов были банальны: ссылались на то, что у меня нет опыта работы. Странная логика у работодателей: получается, что студенту нужно забить на учебу и сразу работать по специальности. В итоге я пошел работать «Макдональдс», после него – в «Тинькофф-банк», а затем в страховые компании.

Потом я устроился в компанию ПИК менеджером в отдел продаж. Занимался работой с должниками, составлением дополнительных соглашений. У меня получалось хорошо вести диалог с людьми.

Зачем менять профессию

Несмотря на то, что платили хорошо, радости весь процесс мне не приносил. Я всегда любил создавать, а эта работа не давала ничего ни уму, ни сердцу. Но меня привлекала веб-разработка. Я даже пытался осваивать профессию сам: сделал сайт, но получилась ерунда. Тогда я решил идти учиться на онлайн-курсы без отрыва от работы.

Страхов и опасений была куча! Из родных поддерживала только жена и ее родители. Мои родители говорили, что я безумец: в 27 лет, имея семью и ребенка, рисковать хорошей работой ради какого-то программирования. Все вокруг сомневались в том, что из этого что-то выйдет, говорили, что я живу иллюзиями.

В голове то и дело крутились мысли, что у меня не получится, это все фантазии, нужно остановиться, пока не поздно. Один из самых главных вопросов, который меня мучил: как я смогу вернуться к своей менеджерской жизни после неудачи?

Учиться на разработчика было безумно сложно

Я рассмотрел несколько вариантов мест, где можно было учиться Frontend-разработке, и в итоге выбрал GeekBrains и поступил. Учеба давалась невероятно сложно. Все это напоминало клубок, который вместо того, чтобы раскручиваться, наоборот, только рос. Одно цеплялось за второе, второе за третье, и так далее. Но выход один – заставлять себя садиться снова и снова, пока не получится. И, как ни странно, через какое-то время решение и понимание находились.

Есть мнение, что постичь IT-профессии без знания математики очень сложно. По опыту могу сказать, что проблем правда может быть много, но нет ничего невозможного.

Чем вам может помочь знание математики и высшей математики? Самое основное – это логика и алгоритмы. Зная разные варианты алгоритмов и владея базовой аналитикой, проще разобрать задачу на составляющие, понять, как ее необходимо решить. Частая проблема — это желание решить задачу сразу, не стараясь ее разложить на отдельные подзадачи. Знание алгоритмов очень помогает в работе с фильтрацией данных, с которой я сталкиваюсь почти каждый день.

Как совмещать учебу и фултайм

Как и 70-80% слушателей, я учился во время стандартной пятидневной рабочей недели. Кроме того, на мне семья с маленьким ребенком. График был просто дикий.

Я делал так: забивал на все, спал меньше, учился больше, не тратил время в поездках до работы на чтение новостей, игры в смартфоне и прочую чепуху, а смотрел лекции, читал методички и упорно работал.

Конечно, важный момент – это опора, которая не даст опустить руки, которая всегда будет рядом, даст совет, будет верить в тебя, когда никто не верит. Для меня такой опорой была и есть моя жена.

Новая работа нашла меня сама

Искать работу я начал сразу после того, как я закончил продвинутый курс по верстке. Когда начал изучать JS, стали поступать предложения о работе верстальщиком. Правда, зарплату предлагали такую, что нам бы не хватило даже на элементарные вещи, поэтому я отказывался.

В итоге, когда я закончил базовый курс по JS + профверстку, мне повезло найти работу прямо у себя в компании, но в другом подразделении. Из группы ПИК я перешел в ПИК-Digital – IT-подразделение компании.

Произошло это почти случайно. У нас есть чат в одном мессенджере, где сотрудники постят фоточки объектов, которые строит группа ПИК. Каждый месяц жюри отдела маркетинга выбирает лучшее фото и объявляет победителя.

Просматривая ленту однажды вечером, я увидел недооцененное, по моему мнению, фото, к которому был только один одобряющий комментарий. Мне стало интересно, кто его написал. Перейдя в профиль, я увидел подпись: Frontend teamlead PIK-Digital.

Меня как будто кто-то подтолкнул, я подумал, что, возможно, это мой шанс. Я написал ему, причем без особой надежды, так как предыдущие попытки выйти на отдел Frontend-разработки заканчивались неудачами. Но, к моему удивлению, он мне ответил. Я рассказал о себе, своих навыках, показал все свои наработки – и учебные, и коммерческие – кинул ссылку на GIT. Он сказал, что со мной свяжется HR. Я выдержал два собеседования и приступил к работе.

Работа мечты

Мне дали проект, ментора, стайл-гайд, дали время, чтобы освоиться. Через дней пять появились первые задачи. В компании работают на Angular, но я на тот момент ни с одним из фреймворков не работал, и это был темный лес. Но мой тимлид проделал и проделывает большую работу по моей адаптации и обучению.

На работе мы разрабатываем системы, сайты, мобильные приложения, ботов и хранилища данных, которые помогают нашим коллегам создавать дома. На текущий момент я прошел испытательный срок и работаю около пяти месяцев.

Сейчас я правлю ошибки, которые находят тестировщики, обновляю дизайн – как отдельные элементы, так и целые страницы, добавляю новые возможностей для уже существующих элементов, а также создаю новый функционал с нуля. Задачи постепенно усложняются. В настоящий момент, например, разрабатываю админку для IT-команд.

Каждый день приносит новое, редко удается делать что-то по уже хоженым тропам. Стараюсь посещать все конференции по Angular и Frontend, в свободное время смотрю лекции, читаю Habr и Medium. Огромную роль в получении знаний играет работа на реальном проекте в команде.

Условия на новой работе

В зарплате я просел: стал получать на 1/3 меньше, чем раньше. На собеседовании меня спросили, что я буду делать, если мне предложат более скромную зарплату, чем на старом месте. Я сказал, что продам машину.

Ее действительно пришлось продать: каждый месяц нехватку бюджета пополняю из этих денег. Это был осознанный шаг, о котором я не жалею. Я получил намного больше, чем удобство перемещений. Надеюсь, скоро я смогу рассчитывать на повышение оклада.

Кстати, родственники до сих пор не верят, что у меня получилось. Мой младший брат живет с родителями. Мой младший брат недавно сказал, что родители считают, что я их обманываю. Они подозревают, что вместо работы я сижу дома и бездельничаю. Я на это никак не реагирую.

Выучиться на разработчика стало одним из ключевых решений в моей жизни. Это действительно работа мечты, она позволяет мне раскрываться и самореализоваться. И самое главное – я не устаю от нее.