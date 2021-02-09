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Компания Changellenge назвала самые привлекательные карьерные отрасли для студентов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Образовательная платформа Changellenge провела исследование среди топ-30 вузов России и выяснила, в каких сферах больше всего хотят работать студенты. Специалисты опросили более 5500 студентов об их карьерных предпочтениях и ожиданиях. Публикуем результаты исследования. 

Компания Changellenge назвала самые привлекательные карьерные отрасли для студентов

Наиболее популярными сферами оказались: IT (21,4% респондентов), консалтинг (11,4%), реклама и маркетинг (7,6%). Меньше всего молодые специалисты хотят работать в общественных организациях — за них проголосовало 0,9% опрошенных, в сфере обрабатывающей промышленности (0,7%), телекоммуникациях и связи (0,7%). Издательской деятельностью хотят заниматься всего 0,6% респондентов. 

Студенты бизнесовых специальностей отвечают, что хотели бы начать карьеру в «Яндексе», Google или McKinsey&Company. Ребята, изучающие компьютерные науки, информационные технологии или бизнес-информатику, чаще хотят работать в Сбербанке, «Яндексе»или Google. Обучающиеся на технических специальностях студенты отдают предпочтения в работе «Газпрому» и компании Google.

Changellenge составила список наиболее популярных компаний по отраслям: 

  • в сфере ИT — Google, «Яндекс» и Сбербанк;
  • в консалтинге — McKinsey & Company, Bain & Company и Boston Consulting Group;
  • среди аудиторских компаний — EY, KPMG и PwC;
  • в нефтегазовой сфере — «Газпром», «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ»;
  • в банковской сфере — Сбербанк, «Тинькофф» и ВТБ;
  • в инвестициях — Goldman Sachs, Московская биржа и Deutsche Bank;
  • в сфере фармацевтики — Sanofi, MSD Pharmaceuticals и Novartis;
  • в металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «РУСАЛ»;
  • в области популярных потребительских товаров — P&G, Unilever и Mars;
  • среди инженерных компаний — GE (General Electric), Bosch и Siemens;
  • в ритейле — IKEA, X5 и UNIQLO;
  • в телекоме — МТС, МегаФон и Tele2;
  • в логистике — РЖД, FM Logistic и DPD.

Что касается зарплатных ожиданий, они выросли по сравнению с 2019 годом. Студенты гуманитарных, технических, бизнес и IT-специальностей теперь хотят зарабатывать на 17% больше. На сегодня в сфере IT молодые специалисты хотят получать от 95, 3 тысяч рублей, гуманитарии хотят зарабатывать от 74,7 тысяч рублей в месяц. 


Фото на обложке: Unsplash

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