Компания Changellenge назвала самые привлекательные карьерные отрасли для студентов

Образовательная платформа Changellenge провела исследование среди топ-30 вузов России и выяснила, в каких сферах больше всего хотят работать студенты. Специалисты опросили более 5500 студентов об их карьерных предпочтениях и ожиданиях. Публикуем результаты исследования.

Наиболее популярными сферами оказались: IT (21,4% респондентов), консалтинг (11,4%), реклама и маркетинг (7,6%). Меньше всего молодые специалисты хотят работать в общественных организациях — за них проголосовало 0,9% опрошенных, в сфере обрабатывающей промышленности (0,7%), телекоммуникациях и связи (0,7%). Издательской деятельностью хотят заниматься всего 0,6% респондентов.

Студенты бизнесовых специальностей отвечают, что хотели бы начать карьеру в «Яндексе», Google или McKinsey&Company. Ребята, изучающие компьютерные науки, информационные технологии или бизнес-информатику, чаще хотят работать в Сбербанке, «Яндексе»или Google. Обучающиеся на технических специальностях студенты отдают предпочтения в работе «Газпрому» и компании Google.

Changellenge составила список наиболее популярных компаний по отраслям:

в сфере ИT — Google, «Яндекс» и Сбербанк;

в консалтинге — McKinsey & Company, Bain & Company и Boston Consulting Group;

среди аудиторских компаний — EY, KPMG и PwC;

в нефтегазовой сфере — «Газпром», «Газпром нефть» и «ЛУКОЙЛ»;

в банковской сфере — Сбербанк, «Тинькофф» и ВТБ;

в инвестициях — Goldman Sachs, Московская биржа и Deutsche Bank;

в сфере фармацевтики — Sanofi, MSD Pharmaceuticals и Novartis;

в металлургии — «Норникель», «Северсталь» и «РУСАЛ»;

в области популярных потребительских товаров — P&G, Unilever и Mars;

среди инженерных компаний — GE (General Electric), Bosch и Siemens;

в ритейле — IKEA, X5 и UNIQLO;

в телекоме — МТС, МегаФон и Tele2;

в логистике — РЖД, FM Logistic и DPD.

Что касается зарплатных ожиданий, они выросли по сравнению с 2019 годом. Студенты гуманитарных, технических, бизнес и IT-специальностей теперь хотят зарабатывать на 17% больше. На сегодня в сфере IT молодые специалисты хотят получать от 95, 3 тысяч рублей, гуманитарии хотят зарабатывать от 74,7 тысяч рублей в месяц.