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Открыт прием заявок на конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий

YOUNG
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявил о старте конкурса лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий. Мероприятие проводится в рамках фест-форума «Российская креативная неделя-2022».

Открыт прием заявок на конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий
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Участие в конкурсе поможет креативным специалистам в реализации проектов в сфере театрального и изобразительного искусства, кинематографа, телевидения и радио, моды, рекламы, музыки, издательского дела, компьютерных игр, новых медиа, архитектуры и дизайна.

«Сегодня как никогда важен новый креативный подход, свежие интересные проекты, влияющие на развитие регионов и страны в целом. Мы хотим поддержать современные творческие идеи и создать среду для их реализации. Для молодых стартапов в области креативных индустрий конкурс поможет найти долгосрочных партнеров и заявить о себе на равных с лидерами рынка», — поделилась Марина Абрамова, руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя».

Всего будет представлено три номинации:

  1. Creative project — проекты по созданию фестивалей, перформансов, творческих выставок, конкурсов, квестов и т.д.
  2. Creative startup — бизнес-проекты в культуре, в том числе цифровые.
  3. Creative education — проекты, направленные на развитие творческого потенциала, обучение творческим навыкам и компетенциям (hard, soft skills).

Подать заявку на участие можно с 21 марта по 18 мая 2022 года на сайте АИС «Молодежь России». 

7 июня 2022 года станет известен список из 100 наиболее значимых конкурсных работ, которые войдут в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели 2022». А 10 июня 2022 года объявят авторов 10 лучших проектов». Они получат возможность презентовать свои идеи в рамках специального мероприятия на площадке «Российской креативной недели 2022». Также победители примут участие в одном из федеральных форумов Росмолодежи с лучшими отраслевыми экспертами.

Оператор конкурса — Роскультцентр. Партнеры проекта — АНО «Креативная экономика» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Фото на обложке: kozirsky / Shutterstock

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