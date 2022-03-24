Открыт прием заявок на конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий

Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявил о старте конкурса лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий. Мероприятие проводится в рамках фест-форума «Российская креативная неделя-2022».
Участие в конкурсе поможет креативным специалистам в реализации проектов в сфере театрального и изобразительного искусства, кинематографа, телевидения и радио, моды, рекламы, музыки, издательского дела, компьютерных игр, новых медиа, архитектуры и дизайна.
«Сегодня как никогда важен новый креативный подход, свежие интересные проекты, влияющие на развитие регионов и страны в целом. Мы хотим поддержать современные творческие идеи и создать среду для их реализации. Для молодых стартапов в области креативных индустрий конкурс поможет найти долгосрочных партнеров и заявить о себе на равных с лидерами рынка», — поделилась Марина Абрамова, руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя».
Всего будет представлено три номинации:
- Creative project — проекты по созданию фестивалей, перформансов, творческих выставок, конкурсов, квестов и т.д.
- Creative startup — бизнес-проекты в культуре, в том числе цифровые.
- Creative education — проекты, направленные на развитие творческого потенциала, обучение творческим навыкам и компетенциям (hard, soft skills).
Подать заявку на участие можно с 21 марта по 18 мая 2022 года на сайте АИС «Молодежь России».
7 июня 2022 года станет известен список из 100 наиболее значимых конкурсных работ, которые войдут в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели 2022». А 10 июня 2022 года объявят авторов 10 лучших проектов». Они получат возможность презентовать свои идеи в рамках специального мероприятия на площадке «Российской креативной недели 2022». Также победители примут участие в одном из федеральных форумов Росмолодежи с лучшими отраслевыми экспертами.
Оператор конкурса — Роскультцентр. Партнеры проекта — АНО «Креативная экономика» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Фото на обложке: kozirsky /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В ЮУрГУ открывают стартап-студию по инициативе выпускника Y Combinator
- 2 VK запустила программу оплачиваемой стажировки по 30 IT-направлениям
- 3 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
- 4 Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp
- 5 «Райффайзенбанк» открывает набор на ежегодную стажировку в области финансов и технологий
ВОЗМОЖНОСТИ
25 марта 2022
25 марта 2022
31 марта 2022