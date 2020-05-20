Молодых учёных в возрасте от 18 до 30 лет приглашают принять участие в цифровой трансформации национального почтового оператора. Участникам предстоит разработать цифровые решения и прорывные технологии в логистике и курьерской службе, цифровых коммуникациях, клиентском сервисе и операционных процессах отделения связи, сообщает пресс-служба Почты России.

Почта России и Фонд содействия инновациям объявляют конкурс научных работ для молодых специалистов