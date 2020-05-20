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Почта России и Фонд содействия инновациям объявляют конкурс научных работ для молодых специалистов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Молодых учёных в возрасте от 18 до 30 лет приглашают принять участие в цифровой трансформации национального почтового оператора. Участникам предстоит разработать цифровые решения и прорывные технологии в логистике и курьерской службе, цифровых коммуникациях, клиентском сервисе и операционных процессах отделения связи, сообщает пресс-служба Почты России.

Почта России и Фонд содействия инновациям объявляют конкурс научных работ для молодых специалистов

Проекты можно представить в трёх блоках: 

  • искусственный интеллект;
  • робототехника и новые искусственные технологии; 
  • распределённые реестры и блокчейн. 

Победители этапного конкурса получат полмиллиона рублей на два года, чтобы проработать свои проекты. Гранты профинансируются федеральным проектом «Кадры цифровой экономики». Почта России предоставит экспертизу для оценки проектов и площадку для отбора. 

Фото на обложке: Unsplash

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