Почта России и Фонд содействия инновациям объявляют конкурс научных работ для молодых специалистов
Молодых учёных в возрасте от 18 до 30 лет приглашают принять участие в цифровой трансформации национального почтового оператора. Участникам предстоит разработать цифровые решения и прорывные технологии в логистике и курьерской службе, цифровых коммуникациях, клиентском сервисе и операционных процессах отделения связи, сообщает пресс-служба Почты России.
Проекты можно представить в трёх блоках:
- искусственный интеллект;
- робототехника и новые искусственные технологии;
- распределённые реестры и блокчейн.
Победители этапного конкурса получат полмиллиона рублей на два года, чтобы проработать свои проекты. Гранты профинансируются федеральным проектом «Кадры цифровой экономики». Почта России предоставит экспертизу для оценки проектов и площадку для отбора.
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