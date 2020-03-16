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YOUNG

РЭШ проведет Международный школьный конкурс по экономике

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Анна Меликян

С 9 марта по 12 апреля Российская экономическая школа устраивает конкурс по экономике для 7-11 классов. Зарегистрироваться, скачать задачи и отправить решение надо до 12 апреля, сообщает пресс-служба РЭШ.

РЭШ проведет Международный школьный конкурс по экономике

Конкурс будет проходить онлайн, участникам необходимо решить шесть задач. В отличие от других олимпиад, конкурс в РЭШ не требует специальных знаний по экономике. Главное — желание узнать что-то новое.

Школьники, которые пришлют до 12 апреля самые удачные решения задач, смогут претендовать на главные призы — планшет и путёвку в Летнюю экономическую школу. 

Лауреатам конкурса начисляются дополнительные баллы при поступлении на совместный бакалавриат РЭШ и НИУ ВШЭ, а также на программу «экономика» факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Конкурс проходит при поддержке сайта ILoveEconomics.ru. 

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Фото на обложке: Shutterstock / LightField Studios

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