Дизайнеры разговоров: чем они занимаются и почему их востребованность будет расти

В этой статье выясним, как выглядит работа дизайнера разговоров, какие навыки ему нужны, в каких проектах его ждут и какие ресурсы помогут погрузиться в тему.

В цифровых помощниках вроде Сири от Apple и Алексы от Amazon больше всего привлекает их старание соответствовать человеческому стилю общения. Реакции ботов проектируют дизайнеры разговоров: они следят, чтобы беседа была как можно более естественной, а для выполнения задачи требовался минимум действий со стороны пользователя.

Каковы принципы дизайна разговоров?

Лучше всего о них расскажет это видео от Google.

Чем занимается дизайнер разговоров?

Дизайнер разговоров создает цифровую личность, которая уменьшает разрыв между машиной и человеком. Для этого она использует стиль общения, находящийся где-то посередине между манерами, характерными для этих двух сторон коммуникации.

Такому специалисту нужны знания в областях голосового UI-дизайна, интерактивного дизайна, визуального дизайна, моушн-дизайна и UX-редактуры. Сумма этих направлений — это и есть дизайн разговоров.

Аспект дизайна разговоров, который чаще всего упускают из виду, — это умение понять, когда беседа ушла в сторону, и вернуть ее на правильный путь. Простой способ сделать это — показать пользователю список возможных действий.

Дизайнер разговоров может помочь любой компании увеличить продажи, используя понятный и мотивирующий стиль общения и направляя беседу в нужную сторону.

Какие навыки нужны дизайнеру разговоров?

Дизайнеру разговоров нужно уметь формировать и контролировать беседу. В создании забавных и приятных диалогов пригодятся следующие навыки.

Понимать людей. Первый шаг в построении разговора — понимание потребностей целевой аудитории и налаживание связи с ней.

Первый шаг в построении разговора — понимание потребностей целевой аудитории и налаживание связи с ней. Знать принципы создания цифровой личности. Она выполняет роль эксперта и может использовать стиль общения и черты человека, которого вы хотите показать.

Она выполняет роль эксперта и может использовать стиль общения и черты человека, которого вы хотите показать. Придумывать диалоги. Люди всегда ищут интересную беседу, а не скучную. Очень важно оформить реплики так, чтобы они звучали весело и увлекательно.

Люди всегда ищут интересную беседу, а не скучную. Очень важно оформить реплики так, чтобы они звучали весело и увлекательно. Планировать разговорный поток. Сценарий необходим для понимания того, как беседа перейдет из точки А в В и С. Он помогает визуализировать и регулировать разговорный поток, чтобы видеть, как коррелируют все его части.

Сценарий необходим для понимания того, как беседа перейдет из точки А в В и С. Он помогает визуализировать и регулировать разговорный поток, чтобы видеть, как коррелируют все его части. Планировать финал общения. Нужно продумывать разные итоги беседы, чтобы она не закончилась неопределенностью.

Нужно продумывать разные итоги беседы, чтобы она не закончилась неопределенностью. Разбираться в визуальном дизайне. Хороший дизайн как глазурь на торте: позволяет разговору не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Визуальные подсказки тоже могут играть важную роль, если правильно их использовать.

Над какими проектами работают дизайнеры разговоров?

Дизайнеры разговоров работают над проектами, в которых пользователям может потребоваться непосредственное взаимодействие с системой.

Чат-боты

Чат-бот похож на обычный чат, но в нем вы взаимодействуете не с другим человеком, а с компьютерным ботом, который был запрограммирован, чтобы помогать. Пользователю чат-боты кажутся «умными» благодаря этому навыку, но на деле искусственный интеллект здесь ни при чем, и они не «умнее» обычной базы данных.

Цифровые помощники

Обычно цифровые помощники тесно связаны с другими продуктами разработавшей их компании, а также могут работать с продуктами сторонних производителей. Они присутствуют в смартфонах, планшетах, колонках и других устройствах и могут делать массу вещей, например:

ставить будильник:

сообщать погоду;

бронировать развлечения на отпуск;

напоминать о чем-либо;

говорить результаты игр;

покупать билеты в кино и так далее.

Почему востребованность дизайнеров разговоров будет расти?

Скорость развития чат-ботов и цифровых помощников указывает на то, что в будущем появятся их более продвинутые версии, которые будут надежнее благодаря достижениям в области искусственного интеллекта.

За последние пару лет цифровые помощники значительно улучшились, и пользователи стали считать их чрезвычайно полезными. Многие сайты и приложения либо уже внедрили чат-ботов, либо занимаются этим сейчас.

Вместе с популярностью этих технологий растет и востребованность дизайнеров разговоров: все компании хотят, чтобы вложения в чат-ботов окупились. Используя нужный тон, дизайнер разговоров может быстро увеличить продажи клиентов.

Поскольку это творческая роль, на нее идеально подходят люди, которые умеют проектировать разговоры и понимают ценность человеческих эмоций.

Дизайнеры разговоров гарантируют, что взаимодействие с любым чат-ботом или цифровым помощником не будет скучным или неестественным. Их задача — сделать общение с компьютером как можно более приятным и человечным, одновременно выполняя первоначальную цель — помочь пользователю.

Ресурсы для изучения дизайна разговоров

Оно содержит принципы создания естественных бесед для Google Ассистента. В этом руководстве можно найти подробную информацию о каждом шаге проектирования диалогов, а также примеры и готовые сценарии.

Здесь рассказывается, как планировать и создавать беседы с помощью доступных инструментов и комплектов разработки ПО. В этой инструкции также есть подробные руководства по созданию более естественных диалогов и действий, позволяющих получить максимальную отдачу от Google Ассистента.

Этот бесплатный курс позволяет углубиться в дизайн разговоров всем желающим. В нем работают с инструментом DialogFlow и Google Cloud Platform.

Дополнительная информация

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