Дизайнеры разговоров: чем они занимаются и почему их востребованность будет расти
В цифровых помощниках вроде Сири от Apple и Алексы от Amazon больше всего привлекает их старание соответствовать человеческому стилю общения. Реакции ботов проектируют дизайнеры разговоров: они следят, чтобы беседа была как можно более естественной, а для выполнения задачи требовался минимум действий со стороны пользователя.
В этой статье выясним, как выглядит работа дизайнера разговоров, какие навыки ему нужны, в каких проектах его ждут и какие ресурсы помогут погрузиться в тему.
Каковы принципы дизайна разговоров?
Лучше всего о них расскажет это видео от Google.
Чем занимается дизайнер разговоров?
Дизайнер разговоров создает цифровую личность, которая уменьшает разрыв между машиной и человеком. Для этого она использует стиль общения, находящийся где-то посередине между манерами, характерными для этих двух сторон коммуникации.
Такому специалисту нужны знания в областях голосового UI-дизайна, интерактивного дизайна, визуального дизайна, моушн-дизайна и UX-редактуры. Сумма этих направлений — это и есть дизайн разговоров.
Аспект дизайна разговоров, который чаще всего упускают из виду, — это умение понять, когда беседа ушла в сторону, и вернуть ее на правильный путь. Простой способ сделать это — показать пользователю список возможных действий.
Дизайнер разговоров может помочь любой компании увеличить продажи, используя понятный и мотивирующий стиль общения и направляя беседу в нужную сторону.
Какие навыки нужны дизайнеру разговоров?
Дизайнеру разговоров нужно уметь формировать и контролировать беседу. В создании забавных и приятных диалогов пригодятся следующие навыки.
- Понимать людей. Первый шаг в построении разговора — понимание потребностей целевой аудитории и налаживание связи с ней.
- Знать принципы создания цифровой личности. Она выполняет роль эксперта и может использовать стиль общения и черты человека, которого вы хотите показать.
- Придумывать диалоги. Люди всегда ищут интересную беседу, а не скучную. Очень важно оформить реплики так, чтобы они звучали весело и увлекательно.
- Планировать разговорный поток. Сценарий необходим для понимания того, как беседа перейдет из точки А в В и С. Он помогает визуализировать и регулировать разговорный поток, чтобы видеть, как коррелируют все его части.
- Планировать финал общения. Нужно продумывать разные итоги беседы, чтобы она не закончилась неопределенностью.
- Разбираться в визуальном дизайне. Хороший дизайн как глазурь на торте: позволяет разговору не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Визуальные подсказки тоже могут играть важную роль, если правильно их использовать.
Над какими проектами работают дизайнеры разговоров?
Дизайнеры разговоров работают над проектами, в которых пользователям может потребоваться непосредственное взаимодействие с системой.
Чат-боты
Чат-бот похож на обычный чат, но в нем вы взаимодействуете не с другим человеком, а с компьютерным ботом, который был запрограммирован, чтобы помогать. Пользователю чат-боты кажутся «умными» благодаря этому навыку, но на деле искусственный интеллект здесь ни при чем, и они не «умнее» обычной базы данных.
Цифровые помощники
Обычно цифровые помощники тесно связаны с другими продуктами разработавшей их компании, а также могут работать с продуктами сторонних производителей. Они присутствуют в смартфонах, планшетах, колонках и других устройствах и могут делать массу вещей, например:
- ставить будильник:
- сообщать погоду;
- бронировать развлечения на отпуск;
- напоминать о чем-либо;
- говорить результаты игр;
- покупать билеты в кино и так далее.
Почему востребованность дизайнеров разговоров будет расти?
Скорость развития чат-ботов и цифровых помощников указывает на то, что в будущем появятся их более продвинутые версии, которые будут надежнее благодаря достижениям в области искусственного интеллекта.
За последние пару лет цифровые помощники значительно улучшились, и пользователи стали считать их чрезвычайно полезными. Многие сайты и приложения либо уже внедрили чат-ботов, либо занимаются этим сейчас.
Вместе с популярностью этих технологий растет и востребованность дизайнеров разговоров: все компании хотят, чтобы вложения в чат-ботов окупились. Используя нужный тон, дизайнер разговоров может быстро увеличить продажи клиентов.
Поскольку это творческая роль, на нее идеально подходят люди, которые умеют проектировать разговоры и понимают ценность человеческих эмоций.
Дизайнеры разговоров гарантируют, что взаимодействие с любым чат-ботом или цифровым помощником не будет скучным или неестественным. Их задача — сделать общение с компьютером как можно более приятным и человечным, одновременно выполняя первоначальную цель — помочь пользователю.
Ресурсы для изучения дизайна разговоров
Руководство по дизайну разговоров от Google
Оно содержит принципы создания естественных бесед для Google Ассистента. В этом руководстве можно найти подробную информацию о каждом шаге проектирования диалогов, а также примеры и готовые сценарии.
Дизайн разговоров для разработчиков от Google
Здесь рассказывается, как планировать и создавать беседы с помощью доступных инструментов и комплектов разработки ПО. В этой инструкции также есть подробные руководства по созданию более естественных диалогов и действий, позволяющих получить максимальную отдачу от Google Ассистента.
Создание разговорного опыта с использованием DialogFlow от Coursera
Этот бесплатный курс позволяет углубиться в дизайн разговоров всем желающим. В нем работают с инструментом DialogFlow и Google Cloud Platform.
Дополнительная информация
- Статья в UX Magazine
- Статья в UX Design
- Статья в The Startup
- Статья в Chatbots Magazine
- Статья Кэти Перл
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