Как коронавирус повлиял на отношение зумеров к деньгам

Коронавирус лишил поколение Z финансовой стабильности: оно обеспокоено и даже напугано рисками для здоровья и кошелька. Банки же получили уникальную возможность установить связь с этой демографической группой. Издание The Financial Brand выяснило, как именно COVID-19 изменил отношение зумеров к деньгам, и дало банкам советы по общению с ними.

Коронавирус заставил задуматься о хрупкости человеческого организма и неустойчивости финансового положения все поколения. Но для зумеров переход от благополучия к физическим и экономическим потрясениям оказался просто мучительным, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

«Это момент становления зумеров как поколения. COVID-19 станет для них тем же, чем для миллениалов стало 11 сентября», — считает Джейсон Дорси, президент Центра динамики поколений и эксперт по миллениалам и поколению Z.

«Мы наблюдаем изменения в том, как зумеры и миллениалы оценивают материальное имущество, учитывая, насколько плохи сейчас дела. Они начинают думать, что важно в экономически трудные времена, а без чего можно обойтись, — добавляет Дорси. — Мы еще не знаем наверняка, какие у этого будут долгосрочные последствия. Но эта тема поднимается в наших исследовательских интервью с ними. Коронавирус заставил многих из них переосмыслить траты и финансовые цели».

Сообщения о массовой безработице пугают всех, но особенно сильно — «тех, кто только начинает», говорит Ануж Найяр, вице-президент и специалист по финансовой стабильности в США Lending Club. «С экономической точки зрения это напоминает, как старшие миллениалы выпускались из университетов в разгар Великой рецессии», — добавляет он. Некоторые люди считают, что нынешняя обстановка пагубно скажется на всей финансовой жизни поколения Z, отмечает Найяр.

«Коронавирус определенно изменит взгляды зумеров. Они были сосредоточены на сбережениях и карьере, — говорит Эш Эксантус, директор по финансовому образованию в BankMobile. — Это поколение начнет относиться к сбережениям на черный день еще серьезнее и переоценит то, как оно зарабатывает деньги. Зумеры понимают, что не могут полагаться на правительство, что им необходимо рассчитывать только на собственные силы».

Дорси ожидает, что после восстановления рынка труда новой нормой для поколения Z станет фултайм в одном месте и подработка — в другом. Они не будут доверять ни одному источнику дохода, убежден он.

Сейчас зумеры выбирают подходящий для себя банк

В некотором смысле коронавирус определит будущее банков. Их отношение к поколению Z — ключевой части будущей потребительской базы — а также к их родителям и другим членам семьи будет отмечено и сохранено в памяти. Сейчас банки могут сформировать позитивное или негативное отношение к себе, и оно останется с ними надолго — возможно, навсегда.

«Большая часть демографической группы 18-24 лет находится на пороге выбора финансовых учреждений, с которыми она захочет остаться», — говорит Дорси.

Стремление многих банков к участию в федеральных бизнес-ориентированных проектах, таких как Программа защиты зарплат, понятно. Однако Дорси предупреждает, что не нужно сосредотачиваться только на этом.

«Не забывайте о розничных клиентах 18-24 лет, которые очень напуганы и ищут организацию, на которую можно рассчитывать, — продолжает он. — Они создают доверительные отношения с банками прямо сейчас. Настало время сообщить, что вы здесь для них, а не только для предпринимателей или владельцев крупных счетов».

И миллениалы, и зумеры наблюдают за тем, как бренды, в том числе финансовые, относятся к клиентам, бизнесу и сотрудникам. Они будут высмеивать плохое обращение — часто в соцсетях и с агрессий — а также подмечать явное лицемерие, когда бренд не может выполнить громкие обещания. Каждому финансовому маркетологу, который не следил за соцсетями, стоит сделать это привычкой.

У традиционных банков есть один важный для зумеров и текущей обстановки плюс — это долговечность. «[У финтеха], возможно, есть преимущества с точки зрения пользовательского интерфейса и пользовательского опыта, — говорит Дорси, — но они никогда не предполагали, что потребители возьмут и встретятся с ними. Испытывая страх и неуверенность в завтрашнем дне, люди возвращаются в банк, с которым у них есть определенные отношения, даже если это большой банк, потому что они с ним знакомы и долгое время сотрудничали».

Тем не менее, Дорси осуждает то, что банковская индустрия противопоставляет традиционные финансовые учреждения и финтех. В головах поколения Z этой границы не существует, подчеркивает он.

«Поколение Z не видит этих различий, потому что в его жизни всегда существовали банки, финтех и необанки», — отмечает Дорси.

Зумеры первыми теряют работу

Сокращения затронули сотрудников всех возрастов, но зумеры получили непропорционально сильный удар. Опрос Harris Poll, проведенный в марте этого года, показал, что полностью или частично рабочие часы потеряли 29% людей в возрасте от 18 до 24 лет по сравнению с 11% человек в возрасте от 45 до 64 лет.

Исследовательский центр Пью в конце марта опросил представителей всех поколений и выяснил, что люди в возрасте от 18 до 29 лет, то есть старшие зумеры и младшие миллениалы, чаще других говорили, что кто-то в их семье потерял работу (29%) или часть зарплаты / рабочих часов (39%).

«Поколение Z в основном работало в сфере услуг или занимало должности начального уровня, — объясняет Дорси. — Эти позиции очень, очень сильно пострадали. Таким образом, люди в возрасте 18-24 лет, которые извлекали выгоду из действительно сильной экономики и очень низкого уровня безработицы, внезапно потеряли работу, и многие из них оказались почти без финансовой поддержки».

По словам Дорси, этому поколению не хватило времени для создания существенных накоплений, хоть оно, в отличие от миллениалов, и откладывало деньги. «У них не так много сбережений, и у них нет пенсионного плана, который они могли бы использовать», — добавляет он. Старшие зумеры и зумеры студенческого возраста могут ощущать влияние экономического спада еще долгие годы, прогнозирует Дорси.

Даже самые младшие зумеры почувствовал влияние COVID-19 на экономику. Тем не менее, Дорси предполагает, что у учеников старшей и средней школы все равно «есть длинная взлетная полоса, которая позволит извлечь уроки из этого опыта и получить выгоду в долгосрочной перспективе». Например, поскольку коронавирус заставил их сидеть дома и посещать онлайн-уроки, они научились дистанционно получать знания и работать в коллективе без физического контакта.

«Они выйдут из этой ситуации с другим набором навыков и другим типом мышления», а также со временем, необходимым для внесения корректив в жизнь, говорит Дорси. Он указывает, что старшие зумеры, наоборот, «столкнулись с кризисом на ключевом этапе своего становления».

Восемь советов банкам по работе с зумерами

В марте банки начали помогать клиентам: предлагать отсрочки платежей, отменять комиссии и так далее. Это происходит по всему миру. Международный опрос, проведенный Global Web Index, показал, что поколение Z больше остальных одобряет такие действия: об этом заявили 73% респондентов-зумеров.

Вот восемь вещей, с помощью которых банки могут завоевать доверие поколения Z.

1. Будьте чуткими и отзывчивыми

Зумеры завели привычку откладывать деньги, усвоив уроки из опыта старшего поколения, пережившего Великую рецессию. Но в серьезный кризис могут не помочь даже сбережения.

«У многих зумеров и миллениалов эта ситуация уничтожит все накопления. Восстановление сбережений станет их Полярной звездой», — говорит Дорси.

Посмотрите на общение с зумерами через этот фильтр, потому что он будет влиять не только на размера их счета, но и на любое использование кредита.

«Они видели борьбу родителей, а теперь борются сами. Это действительно укрепит их взгляды в вопросах сбережений и экономии», — убежден Дорси.

2. Помогите им отслеживать расходы

Зумеры начнут особенно строго следить за расходами и захотят получить сервис для этого. Найяр из Lending Club предполагает, что банкам следует вдохновляться приложением Trim. Оно сокращает траты, пересматривая счета за кабельное телевидение, интернет, телефон и медицинские услуги, а также отменяя ненужные подписки и многое другое. Это делают некоторые приложения и виртуальные помощники банков, в том числе Эрика от Bank of America и Ино от Capital One.

3. При разработке продукта и маркетинговой стратегии думайте как поколение Z

Для наглядности рассмотрим пример с автомобилями. Да, многие зумеры предпочитают пользоваться услугами такси или каршеринга, но в некоторых регионах даже им приходится купить машину, например, для поездок на работу.

Вероятно, представитель поколения Z выберет не новый автомобиль, а подержанный, но надежный. В некотором смысле, они уже переизобрели экономию. Исследование Дорси показало, что зумеры предпочитают четырехдверные машины, а не двухдверные, потому что в них удобнее возить друзей.

Подумайте, какие «четырехдверные машины» может изобрести ваш банк?

4. Не спешите продвигать кредитные карты

Предкоронавирусные тенденции указывали, что неприязнь поколения Z к кредитным картам начала уходить, но это еще может измениться. Некоторые зумеры пользуются кредитками, чтобы справиться с нынешними проблемами, однако это не продлится долго, считает Эксантус из BankMobile. С ним соглашается Найяр, который говорит, что кредитные карты — это не то, чего хочет поколение Z.

«Вы не принесете им пользы, поместив в беличье колесо кредитных карт», — предупреждает он.

5. Охватите гигономику

Один из собеседников рассказал, что некоторые безработные зумеры нанимаются в сервисы по доставке еды и подобные им компании, которым сейчас нужны новые сотрудники. Банки очень мало сделали для гигономики, за исключением нескольких решений, таких как приложение Indi от Numo Lab, принадлежащей PNC Bank.

С учетом того, что многие представители поколения Z идут работать в сферу гигономики, но не отказываются от идеи накопления денег, это классическая возможность продать людям то, что им нужно.

6. Проверяйте альтернативные кредитные данные

В ближайшие месяцы и, возможно, годы, показатели кредитоспособности будут ужасными. Постепенно люди будут находить работу и получать стабильный доход, но их профиль не будет выглядеть сильным по традиционным стандартам.

Найяр говорит, что банкам понадобится новая система оценивания кредитоспособности поколения Z. Lending Club проверяет кандидатов более чем по 100 различным переменным, многие из которых соответствуют модели «альтернативных кредитных данных». По словам Найяра, ключевой показатель — это денежный поток, а не традиционный доход. С точки зрения кредитов, «это будет трудное время для всех, а не только для поколения Z», — добавляет он.

7. Запустите видеоконсультации

Поколение Z охватывает и учеников начальной школы, и выпускников колледжа. Сейчас их всех объединяет изоляция. Она сопровождается использованием сервисов видеосвязи, которые позволяют посещать занятия, работать и видеться с друзьями.

Дорси предполагает, что даже после завершения пандемии зумеры поставят под сомнение необходимость общаться лично, в том числе с банковскими служащими.

«Финансовые учреждения зациклены на том, чтобы сделать все мобильным, — говорит Дорси. — Но теперь у нас будет поколение, которое захочет взаимодействовать с людьми с помощью технологий. Оно привыкнет к этому из-за сегодняшней ситуации. Оно больше не будет чувствовать, что должно "показаться"».

8. Поощряйте зумеров открывать пенсионные счета

Да, именно так. Найяр считает, что банки должны призывать поколение Z к открытию пенсионных счетов. По его словам, это одна из лучших ставок в сфере финансовых услуг. «Композиционный процент будет поразительным», — объясняет он, и для поколения, которое заботится о финансовой стабильности, это естественный шаг.

Источник.