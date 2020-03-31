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Почему зумеры, миллениалы и бумеры оказались не готовы к карантину

YOUNG
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

После вспышки коронавируса зумеров и миллениалов начали критиковать за неспособность отказаться от встреч с друзьями, а бумеров — за пренебрежительное отношение к своему здоровью. Похоже, что разумнее всего к ситуации отнеслись представители поколения X (родились с 1965 по 1980 годы).

Меган Герхардт, профессор в области лидерства и управления в бизнес-школе Университета Майами, попыталась разобраться, почему так произошло.

Почему зумеры, миллениалы и бумеры оказались не готовы к карантину

Поколение X — это «сэндвич-поколение»: многие его представители одновременно заботятся и о стареющих родителях, и о растущих детях. Сейчас им приходится соблюдать карантин самим, заставлять делать то же самое детей и следить, чтобы мерами безопасности не пренебрегали родители. Это окончательная смена ролей для взрослых детей, которые внезапно начали беспокоиться о перемещениях родителей и напоминать им о необходимости мыть руки.

Но почему бумеры не хотят прислушиваться к предостережениям, несмотря на неопровержимые доказательства того, что COVID-19 больше всего угрожает именно им? Все дело в особенностях этого поколения: его представители родились во время демографического бума, длившегося с 1946 по 1964 годы, и выросли в эпоху оптимизма после победы во Второй мировой войне. Они успешно боролись за гражданские права и женскую свободу, построили впечатляющие карьеры и в целом достигли уровня успеха, немыслимого для их родителей.

Помимо всего этого, сейчас бумеры в силу возраста ощущают, что заслужили право принимать собственные решения, и не хотят слышать непрошеные советы от детей.

После одной из попыток предложить такой совет я спросила своего 71-летнего отца, почему так много людей из его поколения часто спорят с детьми. Заявив, что этот вопрос выставляет бумеров старыми ворчунами, он, наконец, ответил: «Мы вырастили, защитили и направили вас, как же так вышло, что вы вдруг стали знать все на свете? С нашими мозгами все в порядке (в основном), и мы чувствуем себя достаточно компетентным, чтобы управлять собственной жизнью».

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Пренебрежительное отношение бумеров к коронавирусу обусловлено еще одной причиной: беспрецедентным увеличением продолжительности жизни и, как следствие, появлением такого периода, как «активная пенсия». Бумеры младше 60 лет не считают себя подверженными риску, а бумеры старше 60 лет не выглядят, не чувствуют и не ведут себя как «старые». Они не связывают предупреждения для пожилых людей с собой.

На другом конце возрастного спектра находится поколение Z, представители которого, кажется, игнорируют правила социального дистанцирования даже больше, чем их дедушки и бабушки. В какой-то степени это понятно: зумеры — поколение, которое почти каждый день видит заголовки о скандалах или кризисах, и это заставляет их воспринимать строгие предупреждения как фейковые новости. Кроме того, несмотря на интернет-подкованность, поколение Z высоко ценит личный контакт. Это может подпитывать стремление зумеров видеться с друзьями, не обращая внимание на риски и осуждение окружающих.

Их легкомысленное отношение к вспышке COVID-19 можно объяснить еще и тем, что самым старшим представителям поколения Z всего 23 года. Вероятно, им еще не надо заботиться ни о родителях, ни о детях.

Молодость в целом накладывает отпечаток на отношение к здоровью. Зумеры считают себя неуязвимыми, и от них можно услышать такие заявления: «Получу корону, значит, получу — я давно планировал эту поездку с друзьями!»

Как и зумеры, миллениалы — это поколение с самыми сильными социальными связями, но небольшое дистанцирование может быть для них приемлемым. Вот в чем поколение X ощутимо от них отличается: миллениалы были воспитаны на совместных играх и параллельных способах заработка, что сделало их очень загруженным поколением, и сейчас многие его представители чувствуют себя потерянными из-за внезапной нехватки занятий.

Это не значит, что все миллениалы игнорируют ограничения. Стремление следовать правилам зависит не столько от принадлежности к этому поколению, сколько от возраста. Сейчас миллениалам от 23 до 39 лет, поэтому их приоритеты сильно различаются. Если старшие миллениалы ближе к поколению X и тоже одновременно заботятся и о родителях, и о детях, то младшие ближе к поколению Z и с трудом переживают отсутствие встреч с друзьями.

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