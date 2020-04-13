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Отдых, а не безделье: как правильно отвлекаться

YOUNG
Лариса Бондаренко
Лариса Бондаренко

Предприниматель, учредитель MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

Мария Передок

Целеустремленные школьники заняты почти всегда! Тут и подготовка к ЕГЭ и олимпиадам, и дополнительные курсы и репетиторы, и хобби. А надо же ещё и успевать отдыхать. 

Для начала напомним, что осознанный и спланированный отдых спасет тебя от сонливости, плохого настроения и рассеянности. 

Как получить максимум даже от отдыха — разбираемся вместе с бизнес-школой для подростков MINIBOSS. 

Отдых, а не безделье: как правильно отвлекаться

Как танцы и футбол помогают стать успешным

Вроде, хочется пойти в спортивную секцию или на танцы, но кажется, что это никак не пригодится в жизни. Давай взглянем на эти увлечения с другой стороны и найдём преимущества, которые могут привести тебя к успеху. 

Физическая активность полезна для организма, она укрепляет иммунную систему и предотвращает болезни, развивает мышцы и улучшает осанку. 

Ещё спортивные и танцевальные кружки воспитывают дух. Тренер — как второй родитель, требует от него дисциплины и самоконтроля – качеств, которые безусловно необходимы человеку, который стремится к достижению своих целей. Спорт и танцы прививают ощущение времени, то есть ты начнешь понимать, что на занятия нужно приходить вовремя, а также научишься чувствовать, сколько всего можно сделать за условные полтора часа. Ну а пунктуальные люди ценятся в любых областях деятельности.

В секции ты будешь общаться и со взрослыми, и со сверстниками, а значит прокачивать свои коммуникативные навыки. Ты точно не будешь бояться разговаривать с другими людьми. 

Главное, что физические нагрузки приносят приятное чувство удовлетворения. Бьющая через край энергия направится в правильное русло. 

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Отдых — это смена рода деятельности

Прежде чем решить, какое хобби выбрать, попробуй разные. Конечно, они должны быть тебе интересны. И ничего страшного, если ты часто меняешь свои предпочтения — это естественный процесс. 

Shutterstock 

Ищи обратную связь от родителей, преподавателей — здорово, когда тебя поддерживают. 

Кажется, что посвящая время своим увлечениям, а не учёбе, ты не делаешь ничего полезного, но это не так. Чем больше ты пробуешь, тем лучше у тебя тренируются навыки выбора, ты учишься брать на себя риски, достигать результатов. 

Кстати, дополнительные занятия могут быть по теме и твоего основного интереса: например, если ты хочешь стать предпринимателем, спорт научит тебя инициативности, командной игре, целеустроемленности. 

Чтобы достичь максимума: 

  • Найди баланс между активностью и свободным временем — это можно официально внести в свой распорядок дня. Тогда ты будешь натренирован, есть время для работы и есть время для отдыха. Также это поможет снять напряжение и разовьет навыки планирования; 
  • Не запрещай себе «ничегонеделание» — это естественная потребность и необходимость для гармоничного развития. Когда мозг находится в расслабленном режиме, то появляются новые идеи или есть возможность переварить предыдущую информацию;
  • Физические активности благоприятно влияют на иммунную систему, развивают мышцы и улучшают осанку;
  • В обществе прокачивай коммуникационные навыки;
  • Направляй энергию в правильное русло;
  • Делай осознанный выбор тех занятий, которые пригодятся в будущем.

Фото на обложке: Unsplash

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