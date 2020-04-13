Отдых, а не безделье: как правильно отвлекаться

Как получить максимум даже от отдыха — разбираемся вместе с бизнес-школой для подростков MINIBOSS.

Для начала напомним, что осознанный и спланированный отдых спасет тебя от сонливости, плохого настроения и рассеянности.

Целеустремленные школьники заняты почти всегда! Тут и подготовка к ЕГЭ и олимпиадам, и дополнительные курсы и репетиторы, и хобби. А надо же ещё и успевать отдыхать.

Как танцы и футбол помогают стать успешным

Вроде, хочется пойти в спортивную секцию или на танцы, но кажется, что это никак не пригодится в жизни. Давай взглянем на эти увлечения с другой стороны и найдём преимущества, которые могут привести тебя к успеху.

Физическая активность полезна для организма, она укрепляет иммунную систему и предотвращает болезни, развивает мышцы и улучшает осанку.

Ещё спортивные и танцевальные кружки воспитывают дух. Тренер — как второй родитель, требует от него дисциплины и самоконтроля – качеств, которые безусловно необходимы человеку, который стремится к достижению своих целей. Спорт и танцы прививают ощущение времени, то есть ты начнешь понимать, что на занятия нужно приходить вовремя, а также научишься чувствовать, сколько всего можно сделать за условные полтора часа. Ну а пунктуальные люди ценятся в любых областях деятельности.

В секции ты будешь общаться и со взрослыми, и со сверстниками, а значит прокачивать свои коммуникативные навыки. Ты точно не будешь бояться разговаривать с другими людьми.

Главное, что физические нагрузки приносят приятное чувство удовлетворения. Бьющая через край энергия направится в правильное русло.

Отдых — это смена рода деятельности

Прежде чем решить, какое хобби выбрать, попробуй разные. Конечно, они должны быть тебе интересны. И ничего страшного, если ты часто меняешь свои предпочтения — это естественный процесс.

Shutterstock

Ищи обратную связь от родителей, преподавателей — здорово, когда тебя поддерживают.

Кажется, что посвящая время своим увлечениям, а не учёбе, ты не делаешь ничего полезного, но это не так. Чем больше ты пробуешь, тем лучше у тебя тренируются навыки выбора, ты учишься брать на себя риски, достигать результатов.

Кстати, дополнительные занятия могут быть по теме и твоего основного интереса: например, если ты хочешь стать предпринимателем, спорт научит тебя инициативности, командной игре, целеустроемленности.

Чтобы достичь максимума:

Найди баланс между активностью и свободным временем — это можно официально внести в свой распорядок дня. Тогда ты будешь натренирован, есть время для работы и есть время для отдыха. Также это поможет снять напряжение и разовьет навыки планирования;

Не запрещай себе «ничегонеделание» — это естественная потребность и необходимость для гармоничного развития. Когда мозг находится в расслабленном режиме, то появляются новые идеи или есть возможность переварить предыдущую информацию;

Физические активности благоприятно влияют на иммунную систему, развивают мышцы и улучшают осанку;

В обществе прокачивай коммуникационные навыки;

Направляй энергию в правильное русло;

Делай осознанный выбор тех занятий, которые пригодятся в будущем.

Фото на обложке: Unsplash