15% руководителей российских компаний не готовы нанимать выпускников онлайн-курсов

Практически каждый шестой руководитель (15%) не готов трудоустраивать выпускников онлайн-курсов. Большая часть из них убеждена, что на онлайн-курсах нет практики, а у студентов после их окончания — опыта решения реальных бизнес-задач.

Об этом говорится в исследовании IT-школы SkillFactory и сервиса Зарплата.ру. В опросе приняли участие 1200 руководителей компаний и начальников отделов в организациях в возрасте 25-55 лет, пишет Forbes.

Среди других причин, почему руководители не готовы нанимать выпускников и студентов курсов —завышенные зарплатные ожидания, неготовность работать полный рабочий день, слабые знания выпускников и неготовность работодателей обучать их с нуля и личное недоверие к онлайн-курсам.

20% руководителей готовы предложить таким специалистам должность стажеров, еще почти 60% респондентов сообщили, что допускают трудоустройство таких кандидатов, если те зарекомендуют себя на собеседовании и справятся с тестовым заданием.

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