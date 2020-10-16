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Студенты вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по программированию и машинному обучению

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Образовательная платформа Coursera открывает бесплатный доступ к инициативе Coursera by Campus. Студенты вузов и колледжей смогут пройти занятия по машинному обучению с использованием Keras API фреймворка TensorFlow, научиться создавать мобильные приложения в Android Studio и узнать про другие технологии.

Студенты вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по программированию и машинному обучению

Инициатива Coursera by Campus направлена на то, чтобы поддержать студентов по всему миру в связи с пандемией. На платформе разработали Student plan — обучающиеся получают доступ к одному бесплатному курсу в год и неограниченному количеству курируемых проектов с участием отраслевых экспертов. Специалисты помогут студентам разобраться в материале и на практике объяснят, как работать с: 

  • Python;
  • SQL;
  • R;
  • HTML;
  • Jupyter Notebooks;
  • Java;
  • Tensorflow;
  • Google Analytics. 

Курсы доступны в любое время с любых устройств, чтобы проходить их не требуется подключение к интернету. Помимо основных программ, студенты получат доступ и к справочному онлайн-центру.

Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO

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