Образовательная платформа Coursera открывает бесплатный доступ к инициативе Coursera by Campus. Студенты вузов и колледжей смогут пройти занятия по машинному обучению с использованием Keras API фреймворка TensorFlow, научиться создавать мобильные приложения в Android Studio и узнать про другие технологии.

Студенты вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по программированию и машинному обучению