Студенты вузов и колледжей получат бесплатный доступ к курсам по программированию и машинному обучению
Образовательная платформа Coursera открывает бесплатный доступ к инициативе Coursera by Campus. Студенты вузов и колледжей смогут пройти занятия по машинному обучению с использованием Keras API фреймворка TensorFlow, научиться создавать мобильные приложения в Android Studio и узнать про другие технологии.
Инициатива Coursera by Campus направлена на то, чтобы поддержать студентов по всему миру в связи с пандемией. На платформе разработали Student plan — обучающиеся получают доступ к одному бесплатному курсу в год и неограниченному количеству курируемых проектов с участием отраслевых экспертов. Специалисты помогут студентам разобраться в материале и на практике объяснят, как работать с:
- Python;
- SQL;
- R;
- HTML;
- Jupyter Notebooks;
- Java;
- Tensorflow;
- Google Analytics.
Курсы доступны в любое время с любых устройств, чтобы проходить их не требуется подключение к интернету. Помимо основных программ, студенты получат доступ и к справочному онлайн-центру.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
Письмо предпринимателю от Rusbase
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА