Coursera: Россия вышла на первое место по квалификации работников в области технологий и науки о данных
Образовательная платформа Coursera опубликовала Глобальный индекс компетенций (GSI), который показывает, как бизнес, технологии и наука о данных развиты во 60 странах мира. Компетенции в этих областях зависят от ВВП, распределения богатства и доли рабочей силы в исследуемой стране, рассказали в пресс-службе Coursera.
Россия занимает первое место в мире по компетенциям в технологиях и науке о данных. Сотрудники этих сфер имеют 100% рабочую квалификацию. По бизнес-решениям Россия находится на девятом месте. Уровень квалификации сотрудников — 86%.
Исследование показало, что пандемия коронавируса вызвала интерес у работников в сфере общественного здравоохранения. Наименьшие потери от COVID-19 понесли технологические компании.
В исследовании были использованы широкие данные компетенций учеников Coursera за последние 12 месяцев.
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