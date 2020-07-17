Образовательная платформа Coursera опубликовала Глобальный индекс компетенций (GSI), который показывает, как бизнес, технологии и наука о данных развиты во 60 странах мира. Компетенции в этих областях зависят от ВВП, распределения богатства и доли рабочей силы в исследуемой стране, рассказали в пресс-службе Coursera.

Coursera: Россия вышла на первое место по квалификации работников в области технологий и науки о данных