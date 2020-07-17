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Coursera: Россия вышла на первое место по квалификации работников в области технологий и науки о данных

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Образовательная платформа Coursera опубликовала Глобальный индекс компетенций (GSI), который показывает, как бизнес, технологии и наука о данных развиты во 60 странах мира. Компетенции в этих областях зависят от ВВП, распределения богатства и доли рабочей силы в исследуемой стране, рассказали в пресс-службе Coursera.

Coursera: Россия вышла на первое место по квалификации работников в области технологий и науки о данных

Россия занимает первое место в мире по компетенциям в технологиях и науке о данных. Сотрудники этих сфер имеют 100% рабочую квалификацию. По бизнес-решениям Россия находится на девятом месте. Уровень квалификации сотрудников — 86%. 

Исследование показало, что пандемия коронавируса вызвала интерес у работников в сфере общественного здравоохранения. Наименьшие потери от COVID-19 понесли технологические компании. 

В исследовании были использованы широкие данные компетенций учеников Coursera за последние 12 месяцев.  

Фото на обложке: Unsplash

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