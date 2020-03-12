Coursera открыла вузам доступ к онлайн-курсам из-за коронавируса

С 12 марта Coursera открывает для ряда университетов бесплатный доступ к курсам через платформу Coursera for Campus. Они будут доступны студентам вузов, которые затронула эпидемия коронавируса, рассказали в пресс-службе компании.

Университеты должны зарегистрироваться в системе, после чего студенты получат доступ к более чем 3800 курсов и 400 специализаций от ведущих университетов и отраслевых партнёров Coursera. Курсы доступны до 31 июля 2020 года, далее Coursera примет решение о продлении доступа в зависимости от развития ситуации с вирусом.

В ближайшие несколько дней платформа проведет серию вебинаров, на которых расскажут, как вузам внедрять онлайн-модели обучения.

«В течение последних нескольких недель, используя Coursera for Campus, Университет Дюка помогает своим пострадавшим студентам в кампусе Duke Kunshan в Китае. Этот шаг был прекрасно воспринят студентами и получил широкое одобрение общественности», — рассказывает Джефф Маджионкалда, генеральный директор Coursera.