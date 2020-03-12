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Coursera открыла вузам доступ к онлайн-курсам из-за коронавируса

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

С 12 марта Coursera открывает для ряда университетов бесплатный доступ к курсам через платформу Coursera for Campus. Они будут доступны студентам вузов, которые затронула эпидемия коронавируса, рассказали в пресс-службе компании. 

Coursera открыла вузам доступ к онлайн-курсам из-за коронавируса

Университеты должны зарегистрироваться в системе, после чего студенты получат доступ к более чем 3800 курсов и 400 специализаций от ведущих университетов и отраслевых партнёров Coursera. Курсы доступны до 31 июля 2020 года, далее Coursera примет решение о продлении доступа в зависимости от развития ситуации с вирусом. 

В ближайшие несколько дней платформа проведет серию вебинаров, на которых расскажут, как вузам внедрять онлайн-модели обучения. 

«В течение последних нескольких недель, используя Coursera for Campus, Университет Дюка помогает своим пострадавшим студентам в кампусе Duke Kunshan в Китае. Этот шаг был прекрасно воспринят студентами и получил широкое одобрение общественности», — рассказывает Джефф Маджионкалда, генеральный директор Coursera.

Фото на обложке: Shutterstock / Foxy burrow

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