Сидим дома: где учиться онлайн во время карантина (и не только)
Объявленный карантин из-за коронавируса и всеобщие волнения — не повод бросать привычные занятия и дела. Дома тоже можно проводить время с пользой, например, продолжать обучение, чтобы потом не пришлось стремительно нагонять упущенное в школе или университете.
Rusbase Young предлагает тебе подборку курсов, которые можно пройти онлайн.
Coursera
Есть бесплатные и платные курсы
Платформа — помощник для студентов, которые хотят продолжить обучение и не пропустить важные пары во время карантина. На сайте доступно более чем 3800 материалов по 400 специализациям от вузов со всего мира.
Радио Arzamas
Бесплатная подписка по промокоду КАРАНТИН (действителен до 15 апреля)
Ресурс поможет повысить культурологические знания. Вы найдёте самые новые курсы, подкасты и аудиоматериалы. Например, сможете послушать об «Улиссе» и «Антихристе».
Технопарк и Mail.ru Group
Бесплатно
Видеолекции идеально подойдут для тех, кто занимается разработкой и базами данных. В открытом доступе есть основы языков программирования, анализа данных, кибербезопасности, мобильной разработки и других полезных тем.
Академия Microsoft
Бесплатно
Отличная возможность научиться основам программирования и компьютерной грамотности. Ресурс подойдёт опытным айтишникам, которые хотят освежить навыки, а также тем, кто только начинает заниматься технологиями. Есть много практических занятий.
Amnesty International
Бесплатно при регистрации на сайте
Самая известная правозащитная организация делится полезными материалами. Это поможет тебе овладеть элементарной правовой грамотностью, больше узнать о политических преследованиях и научиться защищать себя. Курсы доступны на многих языках, включая русский и английский.
Unsplash
Открытое образование
Бесплатно
Платформа с лекциями от ведущих вузов России. Более 493 направлений: от филологии до физики. Подойдёт всем, кто хочет подтянуть знания по интересующему его предмету.
BBC Learning English
Бесплатно
Уроки английского языка от BBC. Погружайся в изучение при помощи коротких и ярких видеороликов. Много практики и никакой скуки. Подойдёт всем, кто хочет подтянуть уровень языка.
Лекторий Физтеха
Бесплатно
Огромная подборка курсов и лекций по математике, физике, биоинформатике и всему техническому. Доступно в формате видеолекций. Подойдёт как студентам профильных вузов, так и всем фанатам точных наук.
Школа Skolkovo
Бесплатно
Подборка лекций в видеоформате от Московской школы управления Сколково. Шанс повысить скиллы в бизнесе и карьере. Доступны лекции и даже дискуссии.
Открытый университет Егора Гайдара
Бесплатно
Подойдёт тем, кто хочет знать больше об экономических и социальных дисциплинах. Есть возможность изучить интересующую тему в формате курса. Также на сайте доступны видеолекции и материалы блога.
Unsplash
Academia
Бесплатно
Проект телеканала «Культура». Сделан в формате видеолекций, в которых ведущие специалисты затрагивают основные культурологические вопросы, рассказывают о мировой и российской истории, искусстве.
ПостНаука
Бесплатно
Подборка курсов, лекций и видеоматериалов по самым разным дисциплинам: от истории искусства до введения в микросоциологию. Сейчас на сайте доступно 78 курсов на любой вкус.
Бизнес-класс
Бесплатно
Совместный проект Сбербанка и Google, который помогает получить знания в бизнес-секторе начинающим предпринимателям. Актуально, если вы находитесь на самом старте или просто хотите вспомнить навыки.
DataCamp
Первые главы всех курсов — бесплатно, подписка — от $25 в месяц
Онлайн-ресурс по программированию. Подходит тем, кто хочет освоить языки программирования и познакомиться с Data Science. Доступно на английском языке.
GeekBrains
Бесплатно по ссылке до 31 марта
Образовательный портал открывает бесплатные курсы по программированию, маркетингу, управлению и дизайну. Каждый пользователь может получить доступ к трём курсам на выбор. Ты сможешь изучать базы данных, алгоритмы и структуры на С, основы продакт-менеджмента, продвижение во «ВКонтакте» и многое другое.
Skyeng
Бесплатно
Компания открывает доступ к своему сервису для школ, колледжей и университетов с выделенной горячей линией для преподавателей. До 24 апреля будет доступна платформа Skyes School. С её помощью школьники смогут перейти на дистанционное обучение английскому языку. Для учащихся колледжей и вузов есть платформы Skyes Colledge и Skyes University. Ресурс доступен до 31 мая.
Funexpected Math
Бесплатно, подписка — от $3 в месяц
Бонус для тех, у кого ребёнок ещё недостаточно взрослый, чтобы пользоваться онлайн-курсами самостоятельно. Приложение учит математике в игровой форме и помогает родителям объяснять своему ребёнку основы логики, пространственного мышления и счета.
Фото на обложке: Shutterstock / panuwat phimpha
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