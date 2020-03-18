Сидим дома: где учиться онлайн во время карантина (и не только)

Rusbase Young предлагает тебе подборку курсов, которые можно пройти онлайн.

Объявленный карантин из-за коронавируса и всеобщие волнения — не повод бросать привычные занятия и дела. Дома тоже можно проводить время с пользой, например, продолжать обучение, чтобы потом не пришлось стремительно нагонять упущенное в школе или университете.

Есть бесплатные и платные курсы

Платформа — помощник для студентов, которые хотят продолжить обучение и не пропустить важные пары во время карантина. На сайте доступно более чем 3800 материалов по 400 специализациям от вузов со всего мира.

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Ресурс поможет повысить культурологические знания. Вы найдёте самые новые курсы, подкасты и аудиоматериалы. Например, сможете послушать об «Улиссе» и «Антихристе».

Бесплатно

Видеолекции идеально подойдут для тех, кто занимается разработкой и базами данных. В открытом доступе есть основы языков программирования, анализа данных, кибербезопасности, мобильной разработки и других полезных тем.

Бесплатно

Отличная возможность научиться основам программирования и компьютерной грамотности. Ресурс подойдёт опытным айтишникам, которые хотят освежить навыки, а также тем, кто только начинает заниматься технологиями. Есть много практических занятий.

Бесплатно при регистрации на сайте

Самая известная правозащитная организация делится полезными материалами. Это поможет тебе овладеть элементарной правовой грамотностью, больше узнать о политических преследованиях и научиться защищать себя. Курсы доступны на многих языках, включая русский и английский.

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Бесплатно

Платформа с лекциями от ведущих вузов России. Более 493 направлений: от филологии до физики. Подойдёт всем, кто хочет подтянуть знания по интересующему его предмету.

Бесплатно

Уроки английского языка от BBC. Погружайся в изучение при помощи коротких и ярких видеороликов. Много практики и никакой скуки. Подойдёт всем, кто хочет подтянуть уровень языка.

Бесплатно

Огромная подборка курсов и лекций по математике, физике, биоинформатике и всему техническому. Доступно в формате видеолекций. Подойдёт как студентам профильных вузов, так и всем фанатам точных наук.

Бесплатно

Подборка лекций в видеоформате от Московской школы управления Сколково. Шанс повысить скиллы в бизнесе и карьере. Доступны лекции и даже дискуссии.

Бесплатно

Подойдёт тем, кто хочет знать больше об экономических и социальных дисциплинах. Есть возможность изучить интересующую тему в формате курса. Также на сайте доступны видеолекции и материалы блога.

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Бесплатно

Проект телеканала «Культура». Сделан в формате видеолекций, в которых ведущие специалисты затрагивают основные культурологические вопросы, рассказывают о мировой и российской истории, искусстве.

Бесплатно

Подборка курсов, лекций и видеоматериалов по самым разным дисциплинам: от истории искусства до введения в микросоциологию. Сейчас на сайте доступно 78 курсов на любой вкус.

Бесплатно

Совместный проект Сбербанка и Google, который помогает получить знания в бизнес-секторе начинающим предпринимателям. Актуально, если вы находитесь на самом старте или просто хотите вспомнить навыки.

Первые главы всех курсов — бесплатно, подписка — от $25 в месяц

Онлайн-ресурс по программированию. Подходит тем, кто хочет освоить языки программирования и познакомиться с Data Science. Доступно на английском языке.

Бесплатно по ссылке до 31 марта

Образовательный портал открывает бесплатные курсы по программированию, маркетингу, управлению и дизайну. Каждый пользователь может получить доступ к трём курсам на выбор. Ты сможешь изучать базы данных, алгоритмы и структуры на С, основы продакт-менеджмента, продвижение во «ВКонтакте» и многое другое.

Бесплатно

Компания открывает доступ к своему сервису для школ, колледжей и университетов с выделенной горячей линией для преподавателей. До 24 апреля будет доступна платформа Skyes School. С её помощью школьники смогут перейти на дистанционное обучение английскому языку. Для учащихся колледжей и вузов есть платформы Skyes Colledge и Skyes University. Ресурс доступен до 31 мая.

Бесплатно, подписка — от $3 в месяц

Бонус для тех, у кого ребёнок ещё недостаточно взрослый, чтобы пользоваться онлайн-курсами самостоятельно. Приложение учит математике в игровой форме и помогает родителям объяснять своему ребёнку основы логики, пространственного мышления и счета.

Фото на обложке: Shutterstock / panuwat phimpha