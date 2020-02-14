10 главных вопросов о травле в интернете: как от нее избавиться и предотвратить нападки

Специалисты детского фонда ООН и эксперты по кибербуллингу ответили на самые актуальные вопросы подростков о проблеме травли в интернете.

1. Как понять, что ты подвергаешься кибербуллингу? Как отличить шутку от буллинга?

Все друзья любят подкалывать друг друга, и иногда бывает трудно понять, шутит ли человек или пытается вас обидеть — особенно если вы общаетесь в интернете. Иногда собеседник может сказать, что он «просто пошутил» или что вам не стоит воспринимать его слова всерьез. Однако если вас задели его слова или вам кажется, что он смеется не с вами, а над вами, то, скорее всего, шутка зашла слишком далеко. Если человек продолжает «шутить», даже если вы попросили его перестать и вас по-прежнему обижают его слова, значит над вами издеваются.

Когда издевательства происходят в сети, они могут привлечь нежелательное внимание самых разных людей, включая незнакомцев. Если с вами это произошло и вам это не нравится, не нужно игнорировать такую ситуацию.

Если издевки не прекращаются, нужно обратиться за помощью. Чтобы остановить кибербуллинг недостаточно просто призвать обидчиков к ответственности — важно признать, что все люди заслуживают уважительного отношения: не только в сети, но и в реальной жизни.

2. Как кибербуллинг влияет на человека?

Когда человека травят в сети, ему кажется, что его преследуют всюду, даже когда он находится у себя дома. У него складывается впечатление, что ему негде скрыться от обидчиков. Такое чувство может длиться довольно долго и оказать следующие эффекты:

На стороне психики — человек будет чувствовать печаль, смущение и даже злость.

На стороне эмоций — жертва травли может начать стыдиться своих увлечений или даже забросить их.

На стороне физиологии — усталость (бессонница) и даже боль в голове и животе.

Насмешки и травля могут привести к тому, что жертвы боятся рассказать о своей проблеме или разобраться с ней. В крайних случаях кибербуллинг способен довести жертву до самоубийства.

Травля в интернете влияет на самые разные аспекты нашей жизни. Но все эти проблемы можно преодолеть и восстановить здоровье и уверенность в себе.

3. К кому обратиться, если меня травят в интернете? Почему важно сообщать о случаях травли?

Если вам кажется, что вас травят в сети, в первую очередь нужно обратиться за помощью к людям, которым вы доверяете — например, родителям, близким родственникам или другому надежному взрослому человеку, например, любимому учителю.

Если вам трудно поговорить о своей проблеме со знакомыми, можно позвонить на горячую линию помощи и обсудить ее со специалистом.

Если травля происходит в соцсетях, можно заблокировать обидчика и отправить на него жалобу с помощью доступных инструментов платформы. Компании, которым принадлежат социальные сети, обязаны следить за безопасностью своих пользователей. Сохраняйте доказательства буллинга — переписку, скриншоты постов — чтобы показать, что происходит.

Официальные жалобы на травлю покажут обидчику, что его поведение неприемлемо. Если вы чувствуете, что находитесь в опасности, то свяжитесь с полицией или другими экстренными службами.

Что делать в случае травли в разных соцсетях:

Facebook/Instagram: пользователи всегда могут отправить анонимную жалобу на пост, комментарий или историю. Команда Facebook круглосуточно рассматривает эти жалобы на более 50 языках и удаляет все, что связано с оскорблениями и травлей.

пользователи всегда могут отправить анонимную жалобу на пост, комментарий или историю. Команда Facebook круглосуточно рассматривает эти жалобы на более 50 языках и удаляет все, что связано с оскорблениями и травлей. Twitter: жалуйтесь на аккаунты, которые нарушают правила поведения на платформе. Это можно сделать выбрав опцию «Пожаловаться на твит» или через специальную страницу в Центре поддержки.

4. Меня травят в сети, но я боюсь рассказать об этом родителям. Как мне начать с ними разговор?

Далеко не всем легко общаться с родителями. Но есть несколько советов, которые помогут вам провести важный разговор. Для начала выберите время, когда родители точно смогут уделить вам все свое внимание. Объясните им, что это очень серьезная для вас проблема.

Помните, что родители могут разбираться в технологиях не так хорошо, как вы. Дайте им понять, что именно происходит.

Возможно, родители не смогут сразу найти решение проблемы, но, скорее всего, они захотят вам помочь и вместе вы что-нибудь придумаете. Как говорится, одна голова хорошо, а две — лучше! Если вы не уверены, что родители вам помогут, попробуйте обратиться к другим людям, которым вы доверяете.

5. Как мне помочь друзьям сообщить о травле, если они не хотят этого делать?

Любой может стать жертвой кибербуллинга. Если ей стал кто-то из ваших знакомых, попробуйте предложить помощь.

Очень важно выслушать своего друга. Почему он не хочет сообщать о своей проблеме? Что он чувствует? Объясните ему, что ему необязательно отправлять официальную жалобу, но важно поговорить с кем-то, кто может помочь.

Помните, что в такой момент ваш друг будет чувствовать себя уязвимым. Будьте к нему добры. Помогите ему обдумать, что и кому ему следует рассказать. Напомните, что вы всегда будете рядом, если понадобится какая-либо помощь.

Если вы не будете разбираться с проблемой, то жертва может подумать, что всем безразлично ее состояние или же что окружающие настроены против нее.

В Instagram, Facebook и Twitter вы можете отправить жалобу на травлю, даже если вы сами не являетесь жертвой. В Instagram есть функция «Ограничить доступ к моему аккаунту» — так жертва травли может защитить свой аккаунт, не блокируя обидчика.

6. Чтобы остановить травлю обязательно отключить интернет? Или есть другие способы?

Если вы столкнулись с травлей в сети, вы можете захотеть удалить приложения, в которых вы общались, или же какое-то время перестать заходить в интернет, чтобы прийти в себя. Но невозможно навсегда отказаться от интернета — вы же не сделали ничего плохого, зачем вам эти лишения? Своим отказом вы, скорее, дадите обидчикам неправильный сигнал и лишь поощрите их недопустимое поведение.

Всем нам стоит не забывать, что то, что мы говорим в сети, может причинить кому-то боль. Нам надо быть добрее друг к другу — как в интернете, так и в реальной жизни.

А еще у Instagram и Facebook есть функция автоматической модерации комментариев, которую можно включить в настройках. Она использует искусственный интеллект и скрывает оскорбительные комментарии.

7. Что мне делать, чтобы злые люди не использовали мою личную информацию для унижения или манипуляции? Как предотвратить такие случаи?

Дважды подумайте, прежде чем выкладывать что-либо в сеть — загруженная информация может остаться в интернете навечно и потом ее кто-нибудь может использовать вам во вред. Не сообщайте такие личные детали, как ваш адрес, номер телефона или школа, в которую вы ходите.

Изучите настройки конфиденциальности в ваших любимых соцсетях. Вот несколько примеров, что можно сделать с их помощью:

Выбрать, кому разрешается просматривать ваш профиль, отправлять вам личные сообщения или оставлять комментарии к вашим постам.

Отправить жалобу на обидные комментарии, сообщения и фотографии, и попросить платформу удалить их.

Заблокировать доступ к профилю и любой связи с вами нежелательным лицам.

Настроить, кто может комментировать, а кто только читать ваши публикации.

Удалить свои посты или скрыть их от конкретных пользователей.

В большинстве соцсетей люди не получают сообщения о том, что кто-то их заблокировал, ограничил им доступ к контенту или отправил на них жалобу.

8. Есть ли какое-то наказание за травлю в интернете?

Большинство учебных заведений серьезно относится к проблеме кибербуллинга и принимает соответствующие меры. Если вас травят ваши одноклассники, сообщите об этом руководству школы.

У жертв любого насилия, включая травлю в интернете и за его пределами, есть право на защиту. К сожалению, законы по поводу травли — и, в частности, травли в сети — появились относительно недавно и действуют не везде. Поэтому во многих странах для наказания обидчиков применяются другие законы, связанные с оскорблениями и унижением. В некоторых государствах жертвы кибербуллинга могут добиться того, что их обидчику могут заблокировать общение и ограничить использование электронных устройств.

Однако стоит помнить, что наказание это не всегда самый эффективный способ исправить плохое поведение.

9. Кажется, что интернет-компании не пытаются разобраться с проблемой травли. Почему их никто не призвал к ответу?

На самом деле этой проблеме уделяется все больше внимания. Многие компании вводят меры для улучшенной защиты своих пользователей. Но, конечно, этого недостаточно. Многие молодые люди ежедневно сталкиваются с проблемой кибербуллинга.

Технологические компании обязаны защищать своих пользователей, особенно детей и молодежь. И именно мы должны призывать их к ответу, когда они не выполняют свои обязательства.

10. Как дети и подростки могут защититься от травли в интернете?

У каждой социальной платформы есть инструменты, позволяющие настроить, кто может комментировать или просматривать ваши записи. С их помощью также можно пожаловаться на оскорбительный контент. Большинство таких инструментов очень простые — обязательно с ними ознакомьтесь.

Кроме того компании, занимающиеся разработкой соцсетей, выпускают специальные руководства для детей, родителей и учителей, о том, как обезопасить свое общение в сети.

Не забывайте, что лучшая защита — это вы сами. Вспомните, где вы видели травлю и подумайте, как вы можете помочь. Призовите обидчиков к ответственности, сообщите о случившемся взрослым и обратите внимание окружающих на проблему. Даже простое проявление доброты может сыграть важную роль.

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