«Быть инженером кибербезопасности — значит быть стражем. Мир нуждается в тебе»

Но не всем так везет с поддержкой — и девочкам, к сожалению, реже всего. Мне хочется, чтобы студенты не боялись работать в кибербезопасности, поэтому я подготовила несколько советов для начинающих специалистов.

Я получила степень бакалавра в области компьютерных наук в Технологическом университете им. Джавахарлала Неру (JNTU) в Индии. Мои преподаватели-профессора всегда поощряли мое увлечение, а друзья и сокурсники поддерживали меня, создавали здоровую конкуренцию и помогали мне. Сейчас я работаю инженером кибербезопасности компании Avast .

Как я увлеклась кибербезопасностью

Я занимаюсь кибербезопасностью уже восемь лет. Для меня очень ценно, что я работаю в области, которая помогает искать способы борьбы с потенциальными угрозами безопасности, защищать моих близких. Я работаю с разными технологиями, в курсе последних тенденций программного обеспечения и много знаю о внутренней работе всемирной сети.

Мы трудились в командах, готовили презентации, рассказывали о своих проектах, отвечали на вопросы жюри и аудитории. Это тоже давало нам опыт публичных выступлений и разбора наших работ. Работа в команде отлично научила меня отстаивать свою позицию, грамотно ее аргументировать, конструктивно критиковать оппонентов — спокойно, без агрессии.

По теме: Карьера в IT: 5 первых шагов

Как стать профессионалом

Найди сферу, которая тебе интересна

Для начала надо определиться, в какой отрасли кибербезопасности ты хочешь развиваться. Тебе нравится работать на серверах и со внутренними приложениями? Тогда ты можешь быть backend-разработчиком. Ты понимаешь и интересуешься опытом пользователей? Можно попробовать себя UI-инженером. Видишь общую картину и любишь работать над архитектурами целых систем? Тогда тебе понравятся обязанности сетевого инженера.

Определившись с этим, ты можешь приступить к изучению «технологического стека», в котором тебе надо будет набраться опыта. Обязательно хорошо понимать основы проектирования и разработки эффективных программ.

Разработай свой личный проект

Его можно будет продемонстрировать на интервью. Такая подготовительная работа поможет лучше понимать проблемы в выбранной области и подготовит тебя к собеседованиям.

Я разработала «Систему управления знаниями» для колледжа. В моем университете учащиеся годами создавали огромное количество файлов с описанием своих проектов и другими документами. Они все хранились в библиотеке, и у других студентов не было возможности время от времени обращаться к предыдущим исследованиям. Весь огромный накопленный годами банк знаний был недоступен.

Поэтому я создала веб-портал, куда студенты могли выкладывать свои проекты. У каждого пользователя был определенный уровень и права: студент, профессор, декан. Профессора могли просматривать работы, комментировать, оставлять отзывы. Декан мог одобрить или отклонить проект. Функция поиска помогала студентам искать предыдущие проекты по ключевыми словам.

Такой проект был для меня преимуществом на всех собеседованиях: он показывал, что мы с командой из двух человек выявили проблему, исследовали ее, создали задачи, перевели их в технические требования, спроектировали и разработали систему, затем протестировали ее и выпустили пилотную версию. Все это — процессом разработки программного обеспечения.

Получай дополнительное образование

Курсы информатики в колледжах и вузах по темам информационных систем и безопасности информационных технологий — для глубокого академического подхода;

Онлайн-курсы помогут получить представление о пространстве и технологиях. Я рекомендую Coursera;

Сертификационные тренинги для изучения конкретных операционных систем и программного обеспечения.

Изучай вакансии

Просмотри список обязанностей и требований к соискателю. Благодаря этому ты будешь хорошо понимать:

Чего ожидать от должности

В каких технологиях у тебя должны быть опыт и знания

В каких аспектах безопасности/программного обеспечения и работы надо разбираться

Изучай сайты для программистов

Вот мой топ-3:

Прочитай книгу «Карьера программиста» Гейл Лакман Макдауэлл

Она очень полезна для понимания концепций программирования.

Гейл Лакман Макдауэлл — основатель и генеральный директор свой компании, успешный автор. Она пишет книги по подготовке кандидатов на технические позиции: в качестве разработчика, менеджера, тестировщика и прочее. Она выкладывает видео на YouTube о том, как подходить к разным проблемам во время интервью и о нюансах, которые нужно учитывать. Гейл продумывает каждый вопрос, каждую ситуацию, в которой может оказаться кандидат до, во время и после собеседования, и освещает все это в книгах и видеороликах.

Какие моменты в книге для меня самые главные:

Процесс интервью и ожидания рекрутера становятся очень понятными. Это облегчает задачу: вы не нервничаете и полностью сосредотачиваетесь на вопросах. Автор объясняет фундаментальные концепции на простом языке и приводит много примеров, которые затрагивают самые разные случаи. Это помогает структурировать свои знания. В книге собрана огромная коллекция проблем, решений и объяснений по каждой теме, которые часто поднимаются на собеседованиях. Огромное достоинство книги — автор анализирует ход мыслей при решении разного рода задач. Гейл описала каждый шаг, через который проходит/должен пройти наш мозг от принятия неверного решения до наиболее оптимального решения. Это учит искать недостатки в наших решениях и оптимизировать их.

Изучай свою отрасль

Узнавай, какую роль ты хочешь играть в обширном поле кибербезопасности. Это помогло мне прийти к моей нынешней работе в Avast.

Нам нужно больше женщин в этой области. Как и в некоторых других отраслях, в нашей сфере тоже неравное соотношение мужчин и женщин. Женщины могут привнести больше инноваций, креативности, стратегического взгляда на проблемы, а это значит, сделать работу более перспективной.

Я не могу сказать, чем обусловлена разница: в мыслительных процессах, культуре или биологии, но женщины и мужчины определенно думают по-разному и более эффективны в разных областях. Поэтому несбалансированный коллектив менее продуктивен: равное количество мужчин и женщин даст лучшие результаты.

Плюс, с точки зрения разработки продукта, это позволит нам лучше понять нашу целевую аудиторию, которая включает в себя столько же женщин, сколько и мужчин.

Наконец, успешные женщины будут мотивировать молодых девочек тоже пробовать себя в этой сфере.

По мере того, как развивается общество, как оно достигает растущего технологического прогресса, мы также открываем новые области проблем кибербезопасности. Нам нужны герои, чтобы защищать мир от негативных последствий этого прогресса. Быть инженером по кибербезопасности — значит быть таким стражем. Мир нуждается в тебе!