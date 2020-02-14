На Московском дне профориентации и карьеры школьникам расскажут о киберспорте

15 февраля на ВДНХ пройдет Московский день профориентации и карьеры. На секции киберспорта для школьников устроят дискуссию с участием представителей Федерации компьютерного спорта России, рассказали в пресс-службе организации.

В рамках дискуссии спикеры расскажут о киберспорте, развитии индустрии в России и в мире. Слушателям объяснят, как попасть в киберспорт, как строить карьеру и какие перспективы есть у начинающих спортсменов.

В дискуссии примут участие Дмитрий Смит – президент ФКС России, Артём Винокуров – директор Высшей школы спортивного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, Дмитрий Крупнов – ведущий студии аналитики RuHub, Евгения Козинец – методист научного департамента ФКС России, которая разработала совместную с Финансовым университетом образовательную программу в киберспорте.

Московский день профориентации и карьеры пройдет 15 февраля c 11:00 до 18:00 в Павильоне исторического парка «Россия — моя история» на ВДНХ. В рамках форума известные эксперты из разных областей бизнеса и науки расскажут о перспективных профессиях, навыках и компетенциях будущего. Школьники смогут пройти профориентационные тесты, получить советы экспертов и карьерных консультантов.

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