Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

На Московском дне профориентации и карьеры школьникам расскажут о киберспорте

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

15 февраля на ВДНХ пройдет Московский день профориентации и карьеры. На секции киберспорта для школьников устроят дискуссию с участием представителей Федерации компьютерного спорта России, рассказали в пресс-службе организации.

На Московском дне профориентации и карьеры школьникам расскажут о киберспорте

В рамках дискуссии спикеры расскажут о киберспорте, развитии индустрии в России и в мире. Слушателям объяснят, как попасть в киберспорт, как строить карьеру и какие перспективы есть у начинающих спортсменов. 

В дискуссии примут участие Дмитрий Смит – президент ФКС России, Артём Винокуров – директор Высшей школы спортивного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, Дмитрий Крупнов  – ведущий студии аналитики RuHub, Евгения Козинец – методист научного департамента ФКС России, которая разработала совместную с Финансовым университетом образовательную программу в киберспорте.

Московский день профориентации и карьеры пройдет 15 февраля c 11:00 до 18:00 в Павильоне исторического парка «Россия — моя история» на ВДНХ. В рамках форума известные эксперты из разных областей бизнеса и науки расскажут о перспективных профессиях, навыках и компетенциях будущего. Школьники смогут пройти профориентационные тесты, получить советы экспертов и карьерных консультантов.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff

Если вы хотите поделиться опытом работы в крупной компании или маленьком стартапе, рассказать о перипетиях своей карьеры и раскрыть секреты профессии, пишите на [email protected]. Лучшие рассказы опубликуем на Rusbase.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

14 — 15 февраля 2020

Продажи сложных услуг и решений

17 февраля — 18 мая 2020

Современные информационные технологии в бизнесе

18 февраля — 19 апреля 2020

DRIVING TRANSFORMATION

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ