В российских вузах появятся занятия по киберспорту

К концу 2022 года правительство планирует запустить в некоторых российских вузах образовательные программы в области киберспорта. Речь идет как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр.

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «дорожную карту» «Новые коммуникационные интернет-технологии». Документ утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

В документе говорится о курсах по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента, предполагается, что они появятся в вузах к декабрю 2022 года.

На программу, как следует из документа, будет выделено 17,6 млрд рублей до 2024 года, из них 8,6 млрд рублей — из федерального бюджета.

Федерация компьютерного спорта России уже сотрудничает с НИУ ВШЭ и Финансовым университетом при правительстве, рассказали изданию в организации. Также она планирует переговоры с другими вузами, например с НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта и Тамбовским госуниверситетом.

В Минпросвещения и Минобрнауки не ответили на запрос «Коммерсанта», в Институте развития интернета отказались от комментариев.

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