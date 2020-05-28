НИТУ «МИСиС», SkillFactory и Mail.ru Group запускают онлайн-магистратуру по Data Science

Студенты получат необходимые знания на лекциях от преподавателей МИСиС и практикующих специалистов Mail.ru Group, «Яндекса», банков «Тинькофф» и «ВТБ», компаний Lamoda и BIOCAD. Также предусмотрена работа с менторами — специалистами в области Data Science. Они будут делиться опытом со студентами, давать им обратную связь по выполненным работам и помогать с возникающими во время обучения сложностями. Общение с менторами проходит в чате в режиме реального времени.

Ребята будут работать на интерактивных тренажёрах и решать задачи на реальных данных. Среди учебных дисциплин — язык программирования Python, Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Computer Vision. Для каждого студента разработают индивидуальный план обучения.

Программа магистратуры построена по принципу OPM (Online Program Management). После её окончания выпускники смогут работать в областях Big Data Engineering. Machine Learning Development и Artifical Intelligence Development.

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