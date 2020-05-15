Образование против кризиса: какие направления дизайна стоит изучать прямо сейчас

Разбираемся, как кризис повлияет на сферу дизайна, какие отрасли окажутся самыми перспективными и как адаптироваться к новым условиям.

Каким будет мир после пандемии, пока сложно прогнозировать. Ясно только, что бизнес переключается с офлайна на онлайн, а большинство процессов сегодня невозможны без приставки digital. Например, дизайнеры входят в список самых востребованных профессий в период пандемии.

Дизайнеры в тренде

Пандемия вызвала рост стриминга, электронной коммерции и рынка видеоигр. Первый виртуальный концерт рэпера Трэвиса Скотта в игре Fortnite посетило более 12 млн человек, а онлайн-показы одной только Mercedes-Benz Fashion Week Russia посмотрели 800 тыс человек.

Популярность мобильных игр подскочила на 1000%, а Netflix бьет рекорды по показателям в первом квартале 2020 года. Очевидно, что во всех этих сферах дизайнеры играют не последнюю роль, а значит, без работы специалисты не останутся. В целом можно выделить как минимум четыре отрасли дизайна, у которые будут развиваться даже в кризисный период.

Веб-дизайн

С января 2020 года в мире появилось около 4 тыс новых сайтов – и это лишь те, в названии которых есть упоминание коронавируса. Количество всех ресурсов посчитать невозможно, но ясно одно – по крайне мере часть из них потребовала работы веб-дизайнера.

Из-за карантина бизнес уходит в онлайн, и многим приходится оперативно перестраиваться: открывать интернет-магазины, развивать соцсети и предлагать виртуальные услуги. Компании, которые перешли на удаленку, тоже ищут новые удобные инструменты для дистанционной работы. Кроме того, многие организуют вебинары и видеоконференции, создают лендинги для онлайн-курсов и воркшопов.

Индустрия EdTech – один из главных заказчиков услуг на рынке веб-дизайна. Поскольку все больше учебных заведений переходят в онлайн-режим, разработка образовательных сайтов и платформ еще долго будет пользоваться спросом.

Освоить профессию веб-дизайнера сейчас проще, чем когда-либо прежде. В интернете достаточно базовых конструктов сайтов, которые помогут познакомиться с основными принципами разработки веб-страниц. Следующий шаг – онлайн-курсы и вебинары, которые можно найти на YouTube. Кроме того, многие площадки сейчас проводят бесплатные мастер-классы по веб-дизайну, на которые еще можно успеть записаться.

Дизайн интерфейсов

Рынок мобильных приложений стабильно растет на протяжении как минимум 10 последних лет, но сейчас сфера переживает настоящий бум. Пользователи по всему миру – от США до Китая – буквально атакуют сторы. Например, в Италии и Испании число установок приложений выросло на 40-50%, а в КНР — на 200%.

В период повышенного спроса многие компании модернизируют свои приложения, добавляют новый функционал и меняют дизайн. Даже такие крупные организации, как ВОЗ, совершенствуют интерфейс, чтобы эффективнее доносить информацию до аудитории. Кроме того, власти некоторых стран разрабатывают собственные карантинные приложения, этичность которых весьма спорна, но спросом они, тем не менее, пользуются.

UX/UI направление лучше всего осваивать в онлайн-университетах и на специализированных курсах. Подпишитесь на полезные блоги, в том числе англоязычные – они часто публикуют материалы для самостоятельного изучения, а также интервью, лекции и советы дизайнеров.

Графический дизайн

На первый взгляд, это направление больше других пострадало от кризиса. Многие заказчики приостановили работу. Рестораны, турфирмы и кинотеатры сейчас меньше всего заинтересованы в разработке дизайна. Из-за простоя вся индустрия туризма и развлечений понесет колоссальные убытки, и на восстановление уйдет не меньше года.

Однако печатные и интернет-издания по-прежнему обращаются за "визуалом" к дизайнерам. Кроме того, бренды стараются стать ближе к аудитории в этот непростой период и пытаются привлечь внимание нестандартными креативами: например, Сбербанк выпустил коллекцию необычных фонов для Zoom. Многие бренды отреагировали на ситуацию с новым вирусом SARS-CoV-2 и модернизировали свои логотипы, чтобы призвать клиентов соблюдать карантин.

В целом, несмотря на общий экономический спад, графический дизайн будет стабильно пользоваться спросом, поскольку все уходят в digital-формат, а из-за возросшей конкуренции пренебрегать дизайном уже нельзя.

На курсах базовые принципы графического дизайна можно освоить за 2-3 месяца, в университете – за 4-5 лет. Но главный скилл специалиста – это не столько владение инструментами, сколько насмотренность, которая появляется с опытом. Лучше выбирать учебные программы, которые сфокусированы на практических занятиях, а также выбирать преподавателей, чей стиль вам близок.

Гейм-дизайн

Еще одно направление, которое не пострадало в кризис, – это гейм-дизайн. Миллионы пользователей играют в Animal Crossing: New Horizons на приставках Nintendo Switch, и в Half-Life: Alyx, используя VR-гарнитуру Valve. Рекорды по продажам и числу игроков бьют Call of Duty и Doom.

Разработкой игр занимаются даже beauty-бренды, например, компания Perfect Diary в разгар эпидемии в Китае запустила мобильную игру, чтобы снизить уровень стресса у своей аудитории.

В то же время из-за коронавируса многие студии приостановили создание новых игр или перенесли сроки релизов. При этом именно новые продукты приносят основную выручку компаниям, поэтому они заинтересованы в том, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному режиму. Так что спрос на услуги разработчиков и дизайнеров пока останется стабильным.

Чтобы попасть в индустрию гейм-дизайна, можно начать с 3D-моделирования. Но стоит учесть, что это направление дизайна потребует больше всего времени на изучение. Такой вариант подойдет тем, у кого есть финансовая подушка и возможность погрузиться в учебу надолго. Первые заказы в гейм-индустрии получить не так просто, особенно на раннем этапе – к этому нужно быть готовым.

Что делать тем, кому не повезло?

Тяжелее всего приходится тем сферам, которые ориентированы на офлайн-продукты: интерьерный, промышленный, ландшафтный и архитектурный дизайн переживают не лучшие времена. Услуги дизайнеров не пользуются спросом, поскольку большинство проектов заморожены.

Впрочем, это не повод бросать работу и уходить в другую отрасль. Именно от промышленных и архитектурных дизайнеров ждут революционных разработок, которые изменят мир после пандемии. Именно им предстоит проектировать офисы и больницы будущего, экипировку и медицинские гаджеты, а также решать проблемы экологии.

Если финансовое положение позволяет, займитесь разработкой некоммерческих проектов или коллаборациями с другими дизайнерами или студиями. Поэкспериментируйте с новыми технологиями и материалами, например, с экологичными альтернативами пластику.

Очевидно, что пандемия изменит общественное сознание, а значит и дизайн. На передний план выйдут безопасность, устойчивость, эргономичность, многофункциональность и зонирование, а также экологичность. Поэтому нынешний период отлично подходит для экспериментов, которые в будущем помогут вывести на рынок продукты и предложения, актуальные в условиях новой реальности.