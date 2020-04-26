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Университет Иннополис запустил курсы по DevOps для школьников

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Школьники 7-11 классов смогут самостоятельно изучать Development Operations — методологию взаимодействия разработчиков — на курсах от Университета Иннополис. Обучение начнётся 4 мая, для участия нужно зарегистрироваться.

Университет Иннополис запустил курсы по DevOps для школьников

Курсы не требуют глубоких знаний в информатике. Занятия будут проходить на специальной платформе, на которой размещаются лекции, мастер-классы, практические задания. Доступ к платформе есть только у ученика и наставника.

Программа курсов состоит из модулей: администрирование Linux и знакомство с Git, контейнеризация с Docker, работа в Yandex.Cloud. После завершения каждого модуля ученик проходит аттестацию и получает сертификат установленного образца. 

Обучение платное. 

Фото на обложке: Photogenica / HayDmitriy

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