Университет Иннополис запустил курсы по DevOps для школьников

Школьники 7-11 классов смогут самостоятельно изучать Development Operations — методологию взаимодействия разработчиков — на курсах от Университета Иннополис. Обучение начнётся 4 мая, для участия нужно зарегистрироваться .

Курсы не требуют глубоких знаний в информатике. Занятия будут проходить на специальной платформе, на которой размещаются лекции, мастер-классы, практические задания. Доступ к платформе есть только у ученика и наставника.

Программа курсов состоит из модулей: администрирование Linux и знакомство с Git, контейнеризация с Docker, работа в Yandex.Cloud. После завершения каждого модуля ученик проходит аттестацию и получает сертификат установленного образца.

Обучение платное.