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Студенты ДГТУ создали автономного логистического робота для перевозки грузов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Студенты Донского государственного технического университета разработали автономного робота, который может перевозить грузы на складах и в заводских цехах, а также буксировать другие тележки. WayBot M100 умеет объезжать препятствия и людей, строить кратчайшие маршруты, сохранять в памяти карту помещения. Робота планируется предоставлять в арендное пользование с поминутной тарификацией, сообщили в пресс-службе университета.

Студенты ДГТУ создали автономного логистического робота для перевозки грузов

WayBot M100 представляет собой тележку с вычислительным компьютером и системой компьютерного зрения. Он прокладывает маршрут, ориентируется в пространстве и анализирует окружающую обстановку с помощью камер, расположенных на фронтальной части. 

WayBot M100 работает без подзарядки до 5 часов. Это позволяет встроенный в него съёмный аккумулятор большой ёмкости. Управлять роботом можно с помощью сенсорного дисплея, в мобильном приложении или в браузере через IP-адрес.

Сейчас разработка тестируется на крупных предприятиях в Москве, Домодедово и Ростове-на-Дону. 

Фото на обложке: пресс-служба ДГТУ

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