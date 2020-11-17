Студенты ДГТУ создали автономного логистического робота для перевозки грузов

Студенты Донского государственного технического университета разработали автономного робота, который может перевозить грузы на складах и в заводских цехах, а также буксировать другие тележки. WayBot M100 умеет объезжать препятствия и людей, строить кратчайшие маршруты, сохранять в памяти карту помещения. Робота планируется предоставлять в арендное пользование с поминутной тарификацией, сообщили в пресс-службе университета.

WayBot M100 представляет собой тележку с вычислительным компьютером и системой компьютерного зрения. Он прокладывает маршрут, ориентируется в пространстве и анализирует окружающую обстановку с помощью камер, расположенных на фронтальной части.

WayBot M100 работает без подзарядки до 5 часов. Это позволяет встроенный в него съёмный аккумулятор большой ёмкости. Управлять роботом можно с помощью сенсорного дисплея, в мобильном приложении или в браузере через IP-адрес.

Сейчас разработка тестируется на крупных предприятиях в Москве, Домодедово и Ростове-на-Дону.