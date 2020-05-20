Сколько стоит стать диджитал-художником и как окупить вложения

Сейчас digital-иллюстрация становится все популярней, многие начинают изучать это направление, чтобы уйти на фриланс и начать работать на себя.

Выпуск подкаста «Как (не) работать» с Kateillustrate

Как найти подходящую под ваш бюджет аппаратуру

Когда я начинала, на рынке графических планшетов монополистом была компания Wacom. Их планшеты стоили дорого, а найти бюджетные аналоги было сложно. Сейчас рынок графических планшетов стал очень разнообразным, поэтому можно найти технику на любой кошелек и с разным техническими характеристиками.

Есть четыре типа девайсов:

графические планшеты;

графические мониторы;

планшетные ПК;

планшеты с функцией рисования (например, iPad).

Графические планшеты

Графические планшеты — это планшеты без экрана. Ты рисуешь на нем, а картинку видишь на компьютере, то есть вообще не смотришь на руку, которой рисуешь. Я начинала работать на Wacom Intuos (он стоит в районе 6 тыс. рублей) и MacBook (на тот момент 100 тыс., а сейчас — 150 и выше).

Теперь даже такому базовому планшету есть более бюджетные аналоги, например, Parblo A640 стоимостью $30 и X-Pen Star G640 Sketch за $40. Они работают при подключении к компьютеру, поэтому в бюджет нужно заложить более-менее шустрый ноутбук или компьютер — еще в районе 40 и более тысяч рублей).

Планшетные ПК

После Wacom Intuos я перешла на Wacom Cintiq Companion — это самостоятельный планшетный ПК для профессиональных художников, работать на нем гораздо удобнее, потому что рисуешь непосредственно на экране. Кроме того, этот планшет работает на операционной системе (в данном случае Windows), поэтому можно обойтись только одним устройством, если бюджет ограничен. Стоимость подобного девайса сейчас колеблется в районе 150 тыс. рублей.

Графические мониторы

Графические мониторы — это нечто среднее между планшетными ПК и графическими планшетами. Рисуешь на мониторе и на нем же видишь картинку, но он все равно подключается к компьютеру, так как на нем нет никакого ПО. Примерно год назад я поняла, что хочу экран (область для рисования) больше, а также мне удобнее подключать девайс к компьютеру, чем постоянно перекидывать файлы с планшета на компьютер и наоборот, так как я всегда работаю параллельно на двух устройствах.

При этом я бы хотела продолжать рисовать на экране, поэтому я перешла на графические мониторы. Я сейчас работаю на двух устройствах: Parblo Mast 22 (около 50 тыс. рублей) и Parblo Coast 16 (около 30 тыс. рублей), которые подключаю к iMac (170 тыс. рублей). Похожие планшеты у Wacom обойдутся в 100-120 тыс. рублей. Компьютер можно выбрать проще, но если нужна мощность и хорошая графика, то iMac или MacBook Pro — отличный вариант. Всегда есть опция что-то из техники взять в рассрочку.

Планшеты с функцией рисования

Это очень удобные и мобильные устройства, которые есть у многих производителей смартфонов, например, iPad у Apple или MatePad Pro у Huawei. По своей сути это аналоги планшетных ПК, только на них другая операционная система, и рисовать нужно в приложениях (например, Procreate, Adobe Draw и других).

Основные отличия — меньшее количество степеней нажатия у стилуса и приложения для работы с менее широким функционалом. Из плюсов — такие устройства компактны, а значит их можно брать в путешествия или просто рисовать на скамейке в парке или в кафе. Такие устройства стоят от 40 тыс. рублей.

Что выбрать начинающему?

Здесь каждый выбирает по своим возможностям и потребностям. Новичкам советую не тратиться сразу на дорогую технику, так как для освоения базовых программ подойдут и недорогие планшеты. Если вы поймете, что digital-иллюстрация вам не подходит, то хотя бы будет не так жалко потраченных средств.

Программы

Для работы рекомендую покупать лицензионное ПО или пользоваться бесплатными программами. Пакет Adobe обойдется вам в 30-40 тыс. рублей, одна программа — в 15 тыс. Стоимость приложений, как правило, составляет несколько долларов.

Создавать объекты интеллектуальной собственности на нелегально скачанных программах, как минимум неэтично, как максимум — незаконно.

Как найти клиентов и начать зарабатывать

Доход иллюстратора, конечно же, зависит от самого иллюстратора и может начинаться от 20-30 тыс. рублей в месяц и достигать миллионов.

Лучший способ притока клиентов — сарафанное радио. Но такой источник доступен не сразу. Чтобы заявить о себе, нужно разместить свои работы в максимальном количестве мест. Можно создать свой сайт на Wordpress или Tilda, повесить свои проекты на behance и залить в Instagram. Кроме этого можно и нужно отправлять «холодные» письма напрямую потенциальным заказчикам.

Еще один вариант: работать с разными СМИ и делать коллаборации и кросс-промо с другими творческими людьми.

Закладывайте стоимость техники в стоимость своих услуг

Рассчитайте, за какой срок вы хотели бы окупить стоимость планшета и другой техники, которой пользуетесь при работе. Разделите стоимость по месяцам или по количеству проектов. Так вы будете понимать, какую сумму необходимо получить с каждого заказа, чтобы ваши затраты на технику окупились. Лучше начинать с небольших вложений на первом этапе, а потом уже переходить на более дорогую и профессиональную технику.

Я стремлюсь постоянно улучшать уровень своей техники, потому что это влияет на удобство работы и качество исполнения. Например, на большом экране можно увидеть самые мелкие детали и т.д.

Сделайте свой доход постоянным

Для начинающих иллюстраторов это кажется сложной задачей, но чтобы доход был постоянным, нужно приложить больше усилий на свое продвижение. Пишите потенциальным заказчикам, постоянно рассказывайте о себе и о своей работе в социальных сетях.

Подумайте, какими способами вы можете монетизировать свои работы: печать иллюстраций на чехлах или футболках, отрисовка портретов для знакомых, создание дизайна упаковок для бренда, оформление обложки для журнала и так далее. Чем больше способов вы придумаете и будете их использовать, тем быстрее вы соберете базу клиентов и заказов.

Также, помните, что в иллюстрации много сезонности, поэтому лучше распределять бюджет с проектов на несколько месяцев и иметь финансовую подушку безопасности на непредвиденные ситуации.