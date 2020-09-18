5 советов новичкам: как сделать карьеру в digital

Во время пандемии рекламодатели и компании стали уменьшать бюджеты, агентства заморозили повышения и наем новых людей. Сейчас рынок труда восстанавливается — открываются новые позиции в digital. Но наем молодых специалистов труден для всех: работодателю сложно выбрать из пула одинаковых резюме, а соискателю — презентовать себя без опыта работы и впечатляющего резюме.

Пробуйте разное, выбирайте что-то одно и изучайте смежные области

Если вы начинающий специалист, пробуйте разные инструменты и направления. Digital — очень широкая область, там есть место и технарям, и аналитикам, и креативным людям, и тем, кто «про процесс», и тем, кто «про результат».

Нет одного самого важного и нужного сочетания навыков. Важно найти пересечение того, что у вас хорошо получается и вам интересно, с тем, что сейчас востребовано.

Если вам больше всего нравится общаться с людьми, придумывать классные коллаборации и рассказывать истории, контекстная реклама вам вряд ли понравится. А если заставить интроверта с аналитическим складом ума работать аккаунт-менеджером, ничего хорошего тоже не выйдет.

После того как вы попробовали несколько направлений и выбрали то самое, можно начинать в него углубляться.

Будет классно, если вы начнете изучать и смежные области. Например, если вам нравится контекстная реклама, вы параллельно можете прокачивать себя в web-аналитике. Это комплементарные области. Или вам нравится SMM, то прокачивайте свои навыки в таргетированной рекламе — они тоже дополняют друг друга.





Ищите возможности на месте работы

Ошибка, которую часто совершают даже опытные специалисты, — решение проблем на работе с помощью поиска новой. Прежде чем обновлять резюме, советую оглянуться вокруг. Скорее всего, у вас в компании уже есть digital-отдел (или хотя бы digital-менеджер). Попробуйте найти точки соприкосновения этого отдела с вашими компетенциями, узнайте больше о его задачах и вкладе в общий проект.

Предложите свою помощь — это хороший и безопасный шанс начать осваивать digital-навыки. Вряд ли вам поручат критически важные задачи, скорее всего, вы будете помогать с текстами или подбором ключевых слов, но даже это будет полезным опытом.

Если в вашей компании нет digital-отдела, но вы думаете, что бизнесу он будет полезен — предложите создать его. Подготовьте аргументы, попробуйте проанализировать влияние на продажи и прибыль.

Если план «А» не сработал, то придется искать другое место. Полезно будет пойти учиться туда, где есть практика. Так вы не просто получите корочку, а сможете собрать портфолио, которое выделит вас из пула кандидатов. Если вы еще студент или выпускник, не забывайте про стажерские программы в агентствах и компаниях. Денег там может быть мало, но сможете набраться опыта.





Shutterstock/GoodStudio





Решите, зачем вам нужно это образование

Если вы хотите применять знания на практике, то смотрите на программу, на то, что вам обещают и за какое количество часов. Если за десять часов вас обещают сделать директором по онлайн-маркетингу, то даже с корочкой вы им не станете.

Смотрите на то, кто преподает. Нужны практики, которые прямо сейчас работают своими руками и своими головами, чтобы знания были актуальными. Обращайте внимание на то, что дополнительно вам предлагают. Есть программы, где сильный нетворкинг, где можно познакомиться с экспертами из разных компаний, с будущими работодателями. Где-то могут помочь с резюме, где-то с портфолио или трудоустройством.

Учиться онлайн или офлайн — другой большой вопрос. Я голосую за blended-формат, когда часть занятий проходит онлайн, а часть — офлайн. Онлайн учиться тяжелее — у нас у всех есть проблема с удержанием внимания. А живой контакт преподавателя со студентами, когда ты можешь спросить, обсудить какую-то проблему, помогает сосредоточиться.

С другой стороны, полный офлайн даже без учета опыта самоизоляции не всегда и не везде обязателен. Часть материала вполне можно изучать самостоятельно.





Отделяйте себя от результатов вашей работы и не бойтесь задавать вопросы

Вы же не ругаете себя за то, что не с первого раза можете испечь вкусный пирог или нарисовать красивую картину. Работа — это важная часть жизни, но не вся жизнь.

В начале карьерного пути велика вероятность, что вы будете чего-то не знать или сделаете что-то неправильно. Мой совет — с самых первых карьерных ступеней научиться отделять свою ценность и самооценку, от результатов вашей работы и продуктивности.

В большинстве российских компаний, к сожалению, довольно низкая культура обратной связи. Если вместо конструктивного разбора ситуации начинается переход на личности, вы должны набраться смелости и постоять за себя. Это может быть сложно и страшно, но выстраивание границ сделает общение комфортнее.

Не бойтесь задавать вопросы, если вы чего-то не знаете. Это поможет вам совершить меньше ошибок и сэкономит время на их исправление.





Ставьте себя на первое место и учитесь презентовать результаты

Когда вы работаете в маленьком агентстве или компании, результаты вашего труда всегда на виду, их сложно скрыть. Но когда вы работаете в корпорации, вы — один из сотен или тысяч сотрудников. Даже если вы усердно и качественно делаете свою работу, никто о ней не узнает, пока вы не расскажете.

Способов много: расскажите начальнику, оформите кейс, сделайте рассылку по компании. Забудьте все то, чему вас учили в детстве (о том, что выскочек никто не любит), не стесняйтесь и наблюдайте, как ваша видимость приносит плоды.

Другая крайность, в которую впадают начинающие специалисты (но не только) — это желание героически бросаться грудью на амбразуру: работать 24/7, перестать спать, есть и отдыхать, — и все ради блага любимого агентства или компании.

Можно долго работать в таком режиме, но потом у вас все равно начнется эмоциональное выгорание, когда вы не сможете работать. Ставьте себя на первое место, так вы будете счастливее.





Shutterstock/GoodStudio





Как достичь максимума