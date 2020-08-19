Поколение Digital: как мобильные приложения приводят зумеров в креативную индустрию

Соцсети давно стали главным источником заработка для поколения Z. Но мобильные приложения сегодня – это не только источник дохода, но и инструмент для самоопределения и творческого самовыражения. Один из главных трендов последней пары лет – это визуальный сторителлинг.

Мастера визуала

В 2014-м году, когда мобильный режиссер Вадим Балабанов еще учился в школе, в российской провинции только набирал популярность Instagram. Вадим жил в поселке Белый Яр с населением всего 15 тысяч человек и от скуки решил стать блогером. Он начал экспериментировать с визуальным контентом: монтировал ролики в Photoshop и Sony Vegas, редактировал фото в приложении PicsArt и выкладывал в Instagram.

Спустя несколько месяцев Вадима заметили – 16-летнего подростка пригласили в команду телеведущей Жанны Бадоевой и предложили вести ее соцсети. После этого Балабанову удалось поработать над проектами для Аллы Пугачевой, Лолиты и Ольги Серябкиной. Сегодня он делает визуал для Тоси Чайкиной и Маши Миногаровой, ставит сценические шоу, продает курсы по Instagram-интерактивам и параллельно собирает сотни тысяч просмотров в TikTok.

По такому пути идут многие зумеры – представители первого digital-поколения, которое еще в детстве начинает экспериментировать с цифровым контентом и сегодня представляет самую активную и многочисленную группу пользователей соцсетей.

Gen-z, в отличие от миллениалов, редко занимаются думскроллингом – бесцельным листанием лент в Instagram или Facebook. В большинстве сервисов они видят источник не только развлекательного контента, но и потенциальной прибыли. Не зря зумеров называют поколением предпринимателей. По данным Центра изучения поколений, 91% зетов планирует открыть собственный бизнес – и большинство собирается использовать для этого онлайн-инструменты, доступность которых постоянно растет. Обработать фото или видео, сделать анимацию или микросервис в приложении сегодня может каждый – для этого не нужны специальные знания. Достаточно посмотреть тьюториал или – в редких случаях – вебинар на YouTube.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙑𝘼𝘿𝙄𝙈 𝘽𝘼𝙇𝘼𝘽𝘼𝙉𝙊𝙑 (@balllabanov) 12 Мар 2020 в 11:05 PDT

Пример Вадима Балабанова, который нашел интересную нишу на digital-рынке, – это не редкость. Миллионы зумеров приходят в креативную индустрию благодаря доступным мобильным сервисам. Они начинают экспериментировать с фото и видеоэффектами, постепенно осваивая приемы визуального сторителлинга. Сегодня это один из самых востребованных навыков, поскольку главным маркетинговым инструментом стал фото и видеоконтент.

Визуальный сторителлинг мало где преподают в российских вузах или на офлайн-курсах, поэтому большинство специалистов – самоучки.

Кстати, Вадим до сих пор использует для работы только айфон и мобильные приложения. «Я снимаю все на iPhone 11. Фото и видео обрабатываю в PicsArt, но иногда для монтажа использую Videoleap», — рассказывает режиссер.

Мультивселенные, доступные всем

Эксперименты с визуальными редакторами открывают немало возможностей для бизнеса. Это и digital-дизайн обложек и заставок в Instagram или YouTube, и монтаж роликов в TikTok, а также создание пресетов для обработки фото и видео, разработка визуала в коллаборации с крупными брендами и, конечно, производство мемов, стикеров и масок.

Визуальный DIY-сторителлинг поощряют многие бренды – например, компания Gucci, в которой работает специальная команда миллениалов и зумеров не старше 30 лет. При этом сам формат контента эволюционирует: если пару лет назад спросом пользовались простейшие фильтры дополненной реальности, то сегодня бренды уже хотят создавать комплексные видеоистории или игры, адаптированные под механику сториз или формат TikTok.

Более того, растет спрос на мультивселенные (multiverse) – использование сразу нескольких платформ для создания разного контента в рамках одного проекта. Этим, например, занимаются креативные команды рэпера Трэвиса Скотта и певца The Weeknd, которые проводят концерты, используя соцсетевые механики Fortnite и TikTok.

Конечно, комплексные мультивселенные строят большие креативные команды вместе с разработчиками. Но часть digital-элементов все равно создается с помощью бесплатных подручных инструментов. Например, недавно Apple представила фильм The Stunt Double, снятый на iPhone 11 Pro с использованием видеоредакторов FiLMiC Pro, iMovie и LumaFusion.

Доступность мобильных приложений и сервисов снижает порог входа в креативную сферу – достаточно иметь под рукой смартфон, чтобы создавать качественный визуальный контент. Подписчики популярных блогеров видят, что делать качественные ролики и фото можно без особых навыков, используя бесплатные приложения, – и тоже начинают экспериментировать.

На это обращает внимание блогер и визажист Аля Бридж, которая привлекла почти 20 тыс. подписчиков в Instagram, грамотно комбинируя яркие макияжи и визуальную обработку в фоторедакторах. «Я пыталась работать с профессиональными приложениями, такими как Photoshop. Но на это уходит слишком много времени. И каждый раз, когда я выкладывала фотографию со сложной обработкой, я понимала, что люди вряд ли смогут это повторить. Мне хотелось, чтобы человек при виде моих фотографий мог легко понять, как это сделать самому. Поэтому я решила пользоваться PicsArt и другими мобильными приложениями», – рассказывает Аля.

Как отмечает блогер, поколение Z ищет вдохновение в простых вещах и хочет потреблять информацию в максимально доступной форме. Кто-то может назвать это клиповым мышлением, но скорее это новый формат креативности в цифровую эпоху.

Зачем тратить долгие часы на настройку громоздких приложений, если в будущем рутинные операции будут выполнять нейросети? Например, алгоритм GPT-3 от лаборатории Илона Маска OpenAI уже генерирует тексты, верстку и дизайн в автоматическом режиме. Система пока далека от совершенства, но разработки на базе машинного обучения быстро эволюционируют.

Набирает популярность и визуальное программирование – использование приложений-конструкторов для создания программ без кода. Популярные визуальные редакторы на базе ИИ работают по тому же принципу – вам не нужно вручную подкручивать параметры и накладывать эффекты, все это делает алгоритм в фоновом режиме.

Через Insta-фильтры в программирование

Часто зумеры начинают использовать фото и видеоредакторы и увлекаются программированием. Компании, кстати, это поощряют. Например, азиатское приложение для обработки селфи Meitu запустило открытую платформу для разработчиков: она позволяет людям даже с минимальными навыками создавать собственные фильтры и микросервисы на базе ИИ.

Площадку для сторонних сервисов, в том числе для редактирования видео, недавно создал и TikTok. С приложением уже сотрудничают PicsArt и Enlight Videoleap, которыми пользуются мобильный режиссер Вадим Балабанов, блогер Аля Бридж и многие другие зумеры.

На стыке визуального сторителлинга и программирования порой появляются новые профессии. Например, digital-дизайн, а также разработка скинов для видеоигр. Кстати, рынок виртуальных товаров в играх, в том числе лутбоксов и скинов, может вырасти до $50 млрд к 2022 году.

Творчество VS Бизнес

Многие зумеры рассматривают мобильные сервисы не только для создания контента и последующего заработка, но и как инструмент самоопределения. Так, 15-летняя Полина Устенко планирует в будущем заниматься digital-дизайном или разработкой рекламных креативных концепции – все благодаря фанатскому Instagram-аккаунту Рики Мартина, который она ведет с прошлого года. Полина нашла целое комьюнити подростков, которые, как и она, экспериментируют с фото- и видеоредакторами. «Я смотрю туториалы и уроки, в том числе в Instagram. Общаюсь со многими блогерами – часть из них еще учится в школе и не занимается графическим дизайном профессионально. Для них это хобби, но в будущем они хотят освоить профессию digital-дизайнера». По словам Полины, в рекламной индустрии тоже много бывших блогеров, которые когда-то создавали креативные проекты на любительском уровне, а теперь стали частью индустрии.

Бум фоторедакторов школьница связывает с популярностью Instagram. Этой соцсетью пользуется большинство зумеров, тогда как Facebook и VKontakte отходят на второй план. «Визуальное общение, в соцсетях, дается многим проще, чем живое. Отсюда и популярность соцсетей. Я уверена, что в будущем многие будут заниматься digital-дизайном и технологиями, поэтому конкуренция в этой сфере будет огромной», — считает Полина.

Еще одно преимущество мобильных сервисов – это возможность одновременно прокачивать несколько навыков, в том числе гибридных. Это и цифровая грамотность, и креативность, и насмотренность.

Еще один интересный вектор – это предпринимательство. Создание визуального контента позволяет зумерам зарабатывать. Это касается и российских зетов. Исследование компании QIWI показало, что 90% клиентов электронного кошелька начали пользоваться сервисом еще до достижения совершеннолетия. Многие получают доход от хобби, в том числе от блогинга и создания цифрового контента. Получается, что деньги приносит именно творчество.

Исследование трендвотчингового агентства Wunderman Thompson показало, что больше половины зумеров считают себя более креативными в сравнении с другими поколениями. При этом 55% отмечает, что мобильные и веб-приложения создают больше возможностей для творчества, чем офлайн-среда, а 56% использует соцсети для самовыражения.

И если прошлые поколения искали баланс между работой и отдыхом, зумеры ищут золотую середину между свободным самовыражением и извлечением выгоды из своего хобби. На эту проблему указывает и Вадим Балабанов: «Меня демотивирует коммерческая деятельность. Я вел Instagram-аккаунты бутиков, ресторанов и расходовал много энергии, которую мог бы потратить на настоящее творчество. Поэтому самое сложное для меня – это денежный вопрос. Согласиться на скучные, коммерческие, но зато прибыльные проекты, или гнуть свою линию? Когда ты творец, тебе интересен контент и его качество. А взяв коммерческий проект, ты ограбишь себя больше, чем заработаешь. И делать такой выбор приходится каждый раз».