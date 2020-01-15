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YOUNG

В Москве пройдет фестиваль цифрового творчества для школьников

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

15-16 февраля в Москве школа программирования «Кодабра» проведет DigitalFest 2020 для школьников от 7 до 17 лет и их родителей. Участникам расскажут о технологических профессиях и карьере в сфере диджитал.

В Москве пройдет фестиваль цифрового творчества для школьников

На фестивале пройдут лекции и мастер-классы по программированию, робототехнике, геймдизайну, созданию анимаций и 3D-моделированию. Родителям расскажут о том, какие вузы и направления можно рассматривать и о поступлении и экзаменах.

Также дети смогут принять участие в хакатоне, митапах, конкурсе спикеров и лотерее. На фестивале будут работать интерактивные зоны, в которых можно будет попробовать на практике использование современных технологий.

Фото на обложке: Shutterstock / Syda Productions

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