В Москве пройдет фестиваль цифрового творчества для школьников

15-16 февраля в Москве школа программирования «Кодабра» проведет DigitalFest 2020 для школьников от 7 до 17 лет и их родителей. Участникам расскажут о технологических профессиях и карьере в сфере диджитал.

На фестивале пройдут лекции и мастер-классы по программированию, робототехнике, геймдизайну, созданию анимаций и 3D-моделированию. Родителям расскажут о том, какие вузы и направления можно рассматривать и о поступлении и экзаменах.

Также дети смогут принять участие в хакатоне, митапах, конкурсе спикеров и лотерее. На фестивале будут работать интерактивные зоны, в которых можно будет попробовать на практике использование современных технологий.

Фото на обложке: Shutterstock / Syda Productions