Хочу диплом российского и зарубежного вузов — сразу. Как это сделать?
Начинается пора поступлений, выпускники школ ищут новые интересные возможности, хотят поступить в престижный вуз, который у всех на слуху. Кто-то смотрит в сторону зарубежных учебных заведений. Но что делать, если хочется получить и российское, и западное образование и не тратить на это десять лет жизни?
Rusbase Young составил подборку российских вузов с программами двойных дипломов международного образца. Благодаря им можно учиться сразу в двух университетах — российском и зарубежном.
Бакалавриат
Специализация: международные отношения
Вуз-партнёр: University of London
Совместная программа с Лондонским университетом отвечает одновременно российским и британским стандартам. Она подойдёт тем, кто хочет углублённо изучать международные отношения. Выпускники получат диплом государственного образца НИУ ВШЭ и диплом Bachelor of Sciences (BSc) in International Relations от Лондонского университета.
Бакалавриат
Специализация: экономика
Вуз-партнёр: Université Nice Sophia Antipolis (Франция)
Студенты изучат основные экономические дисциплины. Обучение по программе проходит на русском и французском языках. Есть возможность летом ездить на стажировки во Францию. Выпускники получают диплом РУДН и Университета Ницца София Антиполис.
Магистратура
Специализация: международный бизнес и стратегия
Вуз-партнёр: St. Andrews (Шотландия)
Для тех, кто хочет продолжить обучение и в дальнейшем заняться бизнесом. Первый и второй семестры студенты учатся в России, а в третий и четвёртый — в Шотландии. По окончании программы выпускники получают диплом МГУ им. Ломоносова и диплом университета St. Andrews.
Магистратура
Специализация: интеллектуальная система
Вузы-партнёры: Leibniz University Hannover (Германия), City University London (Великобритания), Lappeenranta University of Technology (Финляндия)
Программа подойдёт тем, кто хочет изучать современные технологии. Во время обучения студенты познакомятся с разными научными направлениями и актуальными тенденциями в области информационных технологий, киберсистем, прикладных задач промышленной автоматизации, робототехники и управления. После окончания программы выпускникам выдают диплом СПбГУ и одного из университетов-партнёров.
Магистратура
Специализация: физические методы и информационные технологии в биомедицине
Вуз-партнёр: Maastricht University (Нидерланды)
Программа готовит специалистов в области компьютерных технологий и понимающих медико-биологические проблемы и задачи. Студенты с помощью современных технологий научатся создавать новую медицинскую технику. После обучения выпускники получат дипломы ТГУ и вуза-партнёра.
Магистратура
Специализация: инновационное предпринимательство
Вуз-партнёр: Technical University of Berlin
Для тех, кто хочет изучать и делать бизнес на инновациях. Программа поможет стать конкурентоспособным на рынке и начать свой стартап, основываясь на тех идеях, которые студенты разработают во время обучения. По окончании будет присвоен диплом магистра СПбГУ и диплом Университета в Германии.
Магистратура
Специализация: материаловедение и технологии материалов, металлургия
Вуз-партнёр: L’universite de Lyon (Франция)
Обучение проходит в соответствии с учебным планом МИСиС. На втором году студенты отправляются во Францию для завершения образования. Выпускники получат диплом магистра ENISE и диплом МИСиС.
Фото на обложке: Unsplash
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