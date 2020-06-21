Начинается пора поступлений, выпускники школ ищут новые интересные возможности, хотят поступить в престижный вуз, который у всех на слуху. Кто-то смотрит в сторону зарубежных учебных заведений. Но что делать, если хочется получить и российское, и западное образование и не тратить на это десять лет жизни?

Rusbase Young составил подборку российских вузов с программами двойных дипломов международного образца. Благодаря им можно учиться сразу в двух университетах — российском и зарубежном.

Хочу диплом российского и зарубежного вузов — сразу. Как это сделать?