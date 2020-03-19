Dyson открыла прием заявок на конкурс для инженеров и дизайнеров

Британский производитель бытовой техники Dyson объявил международный конкурс для изобретателей. Об этом Rusbase рассказали представители компании.

Участвовать в конкурсе могут студенты и недавние выпускники факультетов инженерного проектирования и дизайна. Задача конкурсантов — предложить изобретение, которое решает реальные проблемы.

Победители прошлых лет обращались к проблемам пластиковых отходов и производства энергии. Лучшим российским проектом 2019 года стал умный браслет Tilt.

В заявке участники должны кратко рассказать о сути изобретения, принципе работы и процессе создания. Критерии оценки: практическая польза проекта, понятное объяснение, доказательства прототипирования, наличие изображений и видео.

Заявки проходят национальный и международный этапы отбора. Затем жюри инженеров Dyson выбирает 20 лучших работ, среди которых глава компании Джеймс Дайсон определяет победителей.

Какие будут призы: :

международный победитель — $36 тысяч,

университет победителя — $6 тысяч,

победитель в области устойчивого развития — $36 тысяч,

два международных финалиста — по $6 тысяч,

национальный победитель — $2,4 тысячи,

Подать заявку можно на сайте премии. Заявки принимаются до 10.00 (мск) 16 июля.

Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock