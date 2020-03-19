Dyson открыла прием заявок на конкурс для инженеров и дизайнеров
Британский производитель бытовой техники Dyson объявил международный конкурс для изобретателей. Об этом Rusbase рассказали представители компании.
Участвовать в конкурсе могут студенты и недавние выпускники факультетов инженерного проектирования и дизайна. Задача конкурсантов — предложить изобретение, которое решает реальные проблемы.
Победители прошлых лет обращались к проблемам пластиковых отходов и производства энергии. Лучшим российским проектом 2019 года стал умный браслет Tilt.
В заявке участники должны кратко рассказать о сути изобретения, принципе работы и процессе создания. Критерии оценки: практическая польза проекта, понятное объяснение, доказательства прототипирования, наличие изображений и видео.
Заявки проходят национальный и международный этапы отбора. Затем жюри инженеров Dyson выбирает 20 лучших работ, среди которых глава компании Джеймс Дайсон определяет победителей.
Какие будут призы: :
- международный победитель — $36 тысяч,
- университет победителя — $6 тысяч,
- победитель в области устойчивого развития — $36 тысяч,
- два международных финалиста — по $6 тысяч,
- национальный победитель — $2,4 тысячи,
Подать заявку можно на сайте премии. Заявки принимаются до 10.00 (мск) 16 июля.
Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock
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