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Dyson открыла прием заявок на конкурс для инженеров и дизайнеров

YOUNG
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Британский производитель бытовой техники Dyson объявил международный конкурс для изобретателей. Об этом Rusbase рассказали представители компании. 

Dyson открыла прием заявок на конкурс для инженеров и дизайнеров

Участвовать в конкурсе могут студенты и недавние выпускники факультетов инженерного проектирования и дизайна. Задача конкурсантов — предложить изобретение, которое решает реальные проблемы. 

Победители прошлых лет обращались к проблемам пластиковых отходов и производства энергии. Лучшим российским проектом 2019 года стал умный браслет Tilt. 

В заявке участники должны кратко рассказать о сути изобретения, принципе работы и процессе создания. Критерии оценки: практическая польза проекта, понятное объяснение, доказательства прототипирования, наличие изображений и видео. 

Заявки проходят национальный и международный этапы отбора. Затем жюри инженеров Dyson выбирает 20 лучших работ, среди которых глава компании Джеймс Дайсон определяет победителей. 

 Какие будут призы: : 

  • международный победитель — $36 тысяч, 
  • университет победителя — $6 тысяч,
  • победитель в области устойчивого развития — $36 тысяч,
  • два международных финалиста — по $6 тысяч,
  • национальный победитель — $2,4 тысячи,

Подать заявку можно на сайте премии. Заявки принимаются до 10.00 (мск) 16 июля. 

Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock

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