Dassault Systеmes запускает конкурс для студентов по экологичному использованию пластика
Производитель программного обеспечения Dassault Systèmes приглашает студентов на международный конкурс Sustainability Challenge. До 10 февраля участники должны разработать решения для экологически рационального использования пластика с помощью 3D-технологий, рассказали в пресс-службе компании.
Конкурсанты будут разрабатывать свои решения на платформе компании — 3DEXPERIENCE. Работы должны соответствовать одному из трех направлений: изменение формы продукта для сокращения количества пластика, трансформация продукта для его многоразового использования, развитие связей для направления продуктов на переработку.
Участвовать можно одному или в группах от двух до пяти человек. Команда-победитель представит свой проект на экологической конференции Monaco Ocean Week.
Конкурс проводится совместно с Фондом принца Монако Альберта II.
Фото на обложке: Shutterstock / Tetiana Shumbasova
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