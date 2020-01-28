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Dassault Systеmes запускает конкурс для студентов по экологичному использованию пластика

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Производитель программного обеспечения Dassault Systèmes приглашает студентов на международный конкурс Sustainability Challenge. До 10 февраля участники должны разработать решения для экологически рационального использования пластика с помощью 3D-технологий, рассказали в пресс-службе компании. 

Dassault Systеmes запускает конкурс для студентов по экологичному использованию пластика

Конкурсанты будут разрабатывать свои решения на платформе компании — 3DEXPERIENCE. Работы должны соответствовать одному из трех направлений: изменение формы продукта для сокращения количества пластика, трансформация продукта для его многоразового использования, развитие связей для направления продуктов на переработку. 

Участвовать можно одному или в группах от двух до пяти человек. Команда-победитель представит свой проект на экологической конференции Monaco Ocean Week. 

Конкурс проводится совместно с Фондом принца Монако Альберта II.

Фото на обложке: Shutterstock / Tetiana Shumbasova

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

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