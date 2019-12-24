Карьера в сфере эко: 8 специальностей, актуальных в 2020 году

Мы обратили внимание на восемь эко-специальностей, которые уже актуальны или станут такими в скором времени.

Пока из-за автоматизации и роботизации исчезают одни профессии, появляются новые. И поскольку забота об окружающей среде и бережное потребление – важная для мира тема, становится больше задач, которые должны решать профильные специалисты.

Что такое устойчивое развитие

Если коротко, то устойчивое развитие – это социально-экономические изменения, которые нужны для бережного использования природных ресурсов сейчас, чтобы их хватило будущим поколениям. Термин стали использовать после публикации доклада «Наше общее будущее» Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию 1987 года. В 1992 году его официально признали на мировом уровне.

Концепция применима всюду: от политики и международных отношений до производства маленьких предприятий и крупных корпораций. Чтобы эти изменения случились, надо хорошо разбираться в теме.

Эко-профессии

Урбанист-эколог

Создает гармоничные городские пространства по канонам зеленого строительства – и помогает сохранить психологическое равновесие среди суеты. Проекты урбанистов-экологов уже можно встретить в Малайзии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и странах Европы. В России самый известный пример – Парк «Зарядье» в Москве.

Какое направление в вузе выбрать: «Градостроительное проектирование», «Биоэкология» и «Экология и природоиспользование».

Портовый эколог

Проводит мониторинг и наблюдает за изменением показателей экологической безопасности судов гавани, акватории, близлежащих территорий и воздушных пространств.

Работа порта помимо загрязнений воздуха и воды, влияющих на баланс флоры и фауны, может даже изменить климат в черте населенного пункта. Поддерживают стабильную экологическую ситуацию в русских гаванях сейчас обычные экологи. Но при верном подходе некоторые проблемы можно решать уже на этапе строительства.

К примеру, современные портовые комплексы должны строиться в условиях больших глубин и территорий. В черте прибрежных городов без дноуглубительных работ выполнить их и создать развитую систему подъездных путей невозможно. Это важно учитывать на подготовительном этапе и выбирать место для строительства порта за пределами городских территорий, но вдали от особо охраняемых объектов.

Какое направление в вузе выбрать: «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» или «Экологическая экспертиза».

Экоаудитор

Инспектирует организации с точки зрения воздействия на окружающую среду. Он анализирует внутреннюю документацию, ситуацию на производстве, формирует заключения и рекомендации для новых экологических практик. Кстати, эта профессия существует уже с 1993 года.

Какое направление в вузе выбрать: «Экология», «Экология и природоиспользование», «Экологическая безопасность».

Энергоаудитор

Энергоаудитор похож на экоаудитора, только он проводит проверку частных домов, жилых комплексов, заводов на предмет энергетических потерь и консультирует их представителей по способам оптимизации использования электроэнергии. Это позволяет сократить издержки, возникающие при энергопотреблении. В должности можно развиваться уже сейчас: профильные компании существуют и в крупных, и в маленьких городах, например, «Техно-Прогресс» в Санкт-Петербурге, «Энергоэффективность и энергоаудит» в Москве, «АКФ Гарант-аудит» в Вологде.

Какое направление в вузе выбрать: «Электроэнергетика и электротехника», «Промышленная теплоэнергетика».

Проектант систем рекуперации

Рекуперация – это возвращение энергетических ресурсов, чтобы затем их повторно использовать для того же процесса. Проектант систем ищет новые технологические решения для восстановления энергии, которая затрачивается на рекуперативное торможение транспорта. Подобные технологии давно используются на железных дорогах, трамвайных и троллейбусных путях, и уже активно создаются и тестируются в производстве легковых автомобилей. Сейчас их планируют разрабатывать и для грузовых машин.

Какое направление в вузе выбрать: «Электрооборудование автомобилей и тракторов», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», «Электрические и электронные аппараты».

Разработчик систем микрогенерации

Создает проекты, связанные с генерацией энергии для нужд конкретного пользователя за счет возобновляемых и естественных источников: воды, солнца, ветра, движения. Профессия стала развиваться активнее с появлением технологии «умного дома». Системы здания могут использовать энергию собственного микрогенератора, и тогда нет необходимости подключаться к общей сети. В этом случае разработчик одновременно выступает и как проектный менеджер, и как инженер. Сначала он оценивает, будет ли установка микрогенератора эффективна вообще, а дальше продумывает детали, учитывая особенности дома, и реализует идею.

Какое направление в вузе выбрать: «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», «Электроэнергетические системы и сети», «Электроэнергетика и электротехника».

Рециклинг-технолог

Проектирует и внедряет перерабатывающее оборудование в производства, утилизирует использованные материалы и создает новые, обрабатывая старые. Это нужно, чтобы природные ресурсы использовались рационально, а загрязнение окружающей среды сводилось к минимуму. Далеко не все решения бережливого производства используются в России, в том числе и в переработки отходов для их повторного использования. Но знания и навыки рециклинг-технолога в ближайшем будущем будут крайне востребованы, особенно в добывающих, обрабатывающих, строительной отраслях.

Какое направление в вузе выбрать: «Охрана природной среды и ресурсосбережение» и «Региональное природоиспользование, утилизация и переработка».

Специалист по преодолению системных экологических катастроф

Это самая абстрактная и сложная для понимания профессия ближайшего будущего. Специалист по преодолению системных экологических катастроф будет разрабатывать шаги, которые помогут устранить последствия крупных катаклизмов и предотвратить их возможное повторение. Вырубка лесов, загрязнение океана, изменение климата – со всеми этими катастрофами ему придется работать. Кроме этого он должен быть экспертом по техногенной безопасности, если случатся аварии на технических объектах.

Главная сложность – надо постоянно ориентироваться в условиях неопределенности и прогнозировать последствия действий человека на многие годы вперед.

Какое направление в вузе выбрать: «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Инженерная защита окружающей среды», «Техносферная безопасность».

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