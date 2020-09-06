В ОАЭ открыли бесплатную школу для программистов со всего мира

Департамент образования и науки Абу-Даби, ОАЭ, (ADEK) объявил о создании в столице первого кампуса сети школ Ecole 42, которые специализируются на кодировании и компьютерном программировании. Подать заявку могут все желающие в возрасте от 18 лет. Обучение бесплатное.

Учеба начнется в первом квартале 2021 года. В школе будут использовать модель обучения peer-to-peer, когда студенты помогают друг другу учиться. Важными элементами образовательного процесса станут развитие творческого потенциала и навыков работы в команде.

В школе не будет уроков и преподавателей в их традиционном понимании. План обучения состоит из 21 уровня, проходя каждый из которых, студент зарабатывает определенное количество очков. На следующий уровень можно перейти только в том случае, если материал предыдущего отработан как следует.

В учебную программу включены такие дисциплины, как веб-разработка полного цикла, кибербезопасность, анализ данных и многое другое.

«Целью Сети 42 является создание этичного и открытого мира, в котором не будет места дискриминации по возрасту, культуре или происхождению», — говорит Софи Виже, генеральный директор 42 France.

Первый кампус школы Ecole 42 был открыт в Париже в 2013. Основал его французский миллиардер Ксавье Нилем. За семь лет было открыто 29 сетевых школ в 14 странах мира.

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